Самые популярные немецкие острова на Балтике и Северном море - 2019

На Балтийском и Северном морях Германии принадлежит около восьмидесяти островов. Представляем рейтинг популярности, составленный сайтом travelbook.de.
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Достопримечательности острова Рюген
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Меловые скалы, охотничий замок, ганзейский лепрозорий, нацистский санаторий, "Неистовый Роланд" и другие достопримечательности Рюгена - в фоторепортажах DW. (16.05.2019)
Решение о создании парка Шлезвиг-Гольштейнские ватты было принято 22 июля 1985 года. (19.07.2015)
В Бинце на немецком острове Рюген проходит Месяц курортной архитектуры, во время которого здесь можно заглянуть в такие вот исторические виллы и резиденции. (07.05.2019)
Хиддензе - целый континент в миниатюре: столь разнообразны его ландшафты и природа. Здесь жил писатель Герхарт Гауптман, гостями которого были Томас Манн и Альберт Эйнштейн. (14.04.2016)
Писатель Герхарт Гауптман очень не хотел, чтобы его остров становился мировым курортом. Он ценил здешнюю тишину. (21.04.2016)
Северная Фризия богата природными достопримечательностями. В культурно-географическом ландшафте этого региона, пожалуй, самое необычное - это халлиги. (03.05.2017)
Этот обитатель острова Гельголанд в Северном море явно не страдает боязнью высоты. (18.05.2019)
Пробовали кофе со взбитыми сливками, щедро сдобренный ромом? Хотите узнать, где и почему придумали этот рецепт? (26.03.2019)
Такую картину можно будет вновь наблюдать на острове Узедом в ближайшие дни: с 8 по 10 марта. (07.03.2019)
Обойти остров Зюльт в Северном море за 24 часа - такую задачу поставили перед собой участники этого похода. (26.10.2018)
Остров Нойверк находится примерно в 15 километрах от Куксхафена. Он является единственным немецким островом Ваттового мелководья, на который во время отлива можно доехать по морскому дну на конной повозке. (26.09.2016)
Эта фотография агентства dpa была сделана в один из июньских вечеров этого года на балтийском курорте Зеллин. (20.06.2016)
В Германии насчитывается шестнадцать национальных парков. Первый был создан в 1970 году, самый молодой - всего лишь несколько лет назад. (15.10.2018)
Его любили пираты. Им владели датчане, немцы, британцы. Восхищался Гейне. Фаллерслебен написал здесь строки, ставшие гимном Германии. На этом острове произвели самый мощный неядерный взрыв в истории человечества. (18.06.2010)
Побережье Северного моря и его острова - один из самых популярных туристических регионов Германии. (04.08.2017)
В Германии насчитывается около 220 маяков - на побережье, островах, озерах и даже прудах. Предлагаем нерепрезентативно-субъективную подборку самых красивых и романтичных. (12.05.2017)
Вторая по площади федеральная земля Германии простирается от Ваттового моря - до Везерской возвышенности и от голландской границы - до Гарца. (17.11.2017)
Мекленбург - Передняя Померания - земля балтийских курортов и живописных озер на востоке Германии. (06.03.2018)