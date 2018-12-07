Самые необычные рождественские базары Германии

За месяц до Рождества в городах Германии открываются базары с глинтвейном, сосисками и жареными каштанами. Если заходить на традиционные рынки уже не хочется, скорее отправляйтесь в эти места.
Самый дорогой
Один из самых дорогих рождественских рынков Берлина находится в Ботаническом саду (Königin-Luise-Straße 6-8). Только за вход в Christmas Garden берут от 15 до 19 евро, но оно того стоит! Приходить сюда лучше после пяти часов, чтобы насладиться световым шоу. Вечером на территории сада загораются более полутора миллионов лампочек. Энергию для них получают из возобновляемых источников.
Ботанический сад в Берлине
Так что одевайтесь потеплее и заряжайте мобильники: фотографии захочется сделать возле каждого дерева. После длинной прогулки можно выпить чего-нибудь горячего и крепкого или посидеть в ресторане ботсада. Подобные рынки со световыми шоу открыты в Штутгарте и Дрездене. В отличие от других рождественских базаров Christmas Garden закроется позже, шестого января, уже после Рождества и Нового года.
Самый модный и домашний
Не секрет, что поход на рождественский базар сложно назвать бюджетным, ведь цены на еду и напитки здесь довольно высокие, а в некоторых случаях придется платить еще и за вход. Только если вы не оказались на деревянном рынке Хольцмаркт (Heissa Holzmarkt25) на реке Шпрее в Берлине.
Деревянный рынок Хольцмаркт
Организаторы против коммерциализации рынков, проще говоря, цены здесь и правда низкие, а атмосфера дружелюбная. По вечерам играют диджеи, местные дизайнеры продают свои работы, посетители едят блинчики и пьют биоглинтвейн прямо на берегу.
Для любителей азиатской еды
Рождество и Азия совместимы? Да, еще как! Вместо сосисок и ароматных пряников на Asiatischer Weihnachtsmarkt (Schleusenufer 3 и Luckenwalder Straße 3) в Берлине продают суши-бургеры, вафли с чаем матча и шарики из осьминогов. Запивать все это, конечно, придется саке.
Азиатский рождественский базар
Пока вы пытаетесь понять, что за блюдо готовят перед вами или уже плачете от остроты, на сцене демонстрируют приемы кунг-фу и танцуют драконы. Всем, кто любит суши и азиатскую культуру, советуем не пропустить этот базар, который открывается лишь на несколько дней в ноябре и декабре.
Для самых раскованных
Самые смелые и любопытные путешественники могут отправиться на берлинский Naughty Xmas Market, где продают латексные костюмы, секс-игрушки и прочую тематическую атрибутику. Киосков насчитывается более 50 штук!
Они работают только несколько дней в декабре. По вечерам здесь выступают и дают мастер-классы танцовщицы бурлеска, устраивают дискуссии или просто танцуют среди рождественских огней. Подобный рынок есть и в Кельне, Heavenue Cologne (Hahnenstraße 57) в отличие от своего столичного соперника работает ежедневно с конца ноября до самого Рождества.
Самые секретные и гурманские
Если не хочется стоять в длинных очередях за глинтвейном и сладостями, заходите в рождественский бар Barracuda (Bismarckstraße 44): в окошке на первом этаже жилого дома вам нальют один из самых вкусных глинтвейнов в Кельне. Компактный бар работает каждый день с восьми часов вечера. Другой вариант - попробовать глинтвейн от местных виноделов на рынке Markthalle Belgisches Viertel (Maastrichter Str. 45). Здесь несколько раз в неделю устраивают дегустации алкоголя и охотничьих колбасок. Кстати, при покупке глинтвейна следите, чтобы он назывался Winzerglühwein. Это означает, что напиток доставили от винодела.
В журнале на сайте Гете-Института теперь будет больше информации о путешествиях. Это наш совместный проект! Мы будем рассказывать о том, куда стоит отправиться в Германии и как при этом не чувствовать себя типичным туристом.
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Предрождественский сезон
В конце ноября - начале декабря в Германии вновь открылись рождественские рынки - большие и маленькие, традиционные и альтернативные. По всей стране их насчитывается около двух с половиной тысяч. Заглянем на некоторые из них.
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Рядом с собором
Начнем с Кельна. Этот город лидирует в Германии по общему числу посетителей его рождественских базаров. За несколько предрождественских недель здесь бывает около четырех миллионов человек. Одна из ярмарок находится прямо около Кельнского кафедрального сбора - самой популярной немецкой достопримечательности.
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Берлинское Рождество
Почти три десятка рождественских базаров ожидают посетителей в Берлине. Они разбросаны по всем частям города. Наиболее известные и популярные находятся на площади Александрплац около Берлинской телевизионной башни и Красной ратуши, на Жандармском рынке, Потсдамской площади и в районе Шпандау.
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В бывшей столице
Бывшая столица ФРГ Бонн отстает от столичного Берлина по числу ярмарок, но может конкурировать с другими городами в категории самых уютных рождественских базаров. Один из них находится на площади около городской ратуши и совсем недалеко от дома, в котором родился великий немецкий композитор Людвиг ван Бетховен.
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В центре Дюссельдорфа
Исторический центр Дюссельдорфа, известный своими многочисленными пивными, барами и ресторанами, в предпраздничные недели фактически превращается в один большой рождественский базар. Только в Старом городе работает шесть ярмарок, а общее число торговых ларьков и павильонов превышает две сотни.
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15 городов на рождественской карте Германии
Пряничное Рождество
Власти Ахена решили уменьшить число ларьков, торгующих едой и напитками, а больше места отдать украшениям, сувенирам, подаркам и прочим изделиям ремесленных промыслов. Согласно статистике, каждый посетитель рождественской ярмарки тратит в этом городе около 35 евро, в частности, на местные печатные пряники - Aachener Printen.
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Из разных стран мира
Покидая Северный Рейн-Вестфалию, самую многонаселенную федеральную землю Германии, заглянем в столицу Рурской области Эссен, где посетителей в очередной раз ожидает Интернациональный рождественский базар (Internationaler Weihnachtsmarkt), на котором традиционно продают угощения, напитки и сувениры из самых разных стран мира.
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15 городов на рождественской карте Германии
Рождество по-нюрнбергски
Нюрнбергский праздничный базар Сhristkindlesmarkt считается самой известной рождественской ярмаркой Германии. Ежегодно ее посещают около двух миллионов человек. Свою историю Сhristkindlesmarkt ведет с первой половины XVII века, то есть относится к числу старейших в Германии.
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15 городов на рождественской карте Германии
Рождество в Гарце
Рождественский базар в городе Вернигероде, знаменитом своими памятниками фахверковой архитектуры, относится к самым известным и романтичным таким ярмаркам на востоке Германии. Его посещение можно совместить с экскурсиями по Гарцу - горному региону, известному традиционными ремесленными промыслами. Здесь, например, можно приобрести сувениры из дерева.
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15 городов на рождественской карте Германии
Рождество в финансовой столице Европы
Рождественская ярмарка Франкфурта-на-Майне находится на площади Рёмер перед Старой ратушей. Она относится к числу самых посещаемых в Германии. Главную 30-метровую елку украшают гирлянды с пятью тысячами лампочек и четырьмя сотнями лент.
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15 городов на рождественской карте Германии
Рождество по-ганзейски
В ганзейском городе Гамбурге работает шесть крупных и более двух десятков небольших рождественских базаров. Самый известный находится на Ратушной площади.
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15 городов на рождественской карте Германии
С бременскими музыкантами
Из Гамбурга заглянем в еще один ганзейский город - Бремен. Его главный рождественский базар находится перед Старой ратушей на одной из красивейших исторических площадей Германии с ее готическими и ренессансными фасадами. Особого упоминания также заслуживает ярмарка Schlachte-Zauber, посвященная морской тематике. Она ждет гостей в квартале около реки Везер.
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15 городов на рождественской карте Германии
Рождество в Тюрингии
На площади перед Эрфуртским собором работает самая большая рождественская ярмарка федеральной земли Тюрингия. Она проводится уже более полутора веков. Каждый год ее посещают немногим меньше 2 миллионов человек.
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15 городов на рождественской карте Германии
Сувениры Рудных гор
В Дрездене работает один из самых старых немецких рождественских базаров - Dresdner Striezelmarkt. В 2018 году он проводится в 584-й раз. Только эту ярмарку, не считая других, например, около знаменитой церкви Фрауэнкирхе, ежегодно посещают около 2,5 миллиона человек. В Дрездене можно купить традиционные сувениры из дерева, произведенные мастерами в регионе Рудных гор.
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15 городов на рождественской карте Германии
Рождество в Лейпциге
Рождественский базар в Лейпциге также относится к числу самых крупных и старых таких рынков в Германии.
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15 городов на рождественской карте Германии
С баварским акцентом
Мюнхен - последний в нашем списке, но далеко не последний по своему значению. Баварская столица славится своим особым колоритом, который в предрождественские недели становится еще более очевидным. Самый известный базар - Christkindlmarkt на площади Мариенплац, однако свои ярмарки есть почти в каждом городском районе.
Автор: Максим Нелюбин