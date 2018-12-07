Самые необычные рождественские базары Германии

За месяц до Рождества в городах Германии открываются базары с глинтвейном, сосисками и жареными каштанами. Если заходить на традиционные рынки уже не хочется, скорее отправляйтесь в эти места.

Самый дорогой

Один из самых дорогих рождественских рынков Берлина находится в Ботаническом саду (Königin-Luise-Straße 6-8). Только за вход в Christmas Garden берут от 15 до 19 евро, но оно того стоит! Приходить сюда лучше после пяти часов, чтобы насладиться световым шоу. Вечером на территории сада загораются более полутора миллионов лампочек. Энергию для них получают из возобновляемых источников.

Ботанический сад в Берлине

Так что одевайтесь потеплее и заряжайте мобильники: фотографии захочется сделать возле каждого дерева. После длинной прогулки можно выпить чего-нибудь горячего и крепкого или посидеть в ресторане ботсада. Подобные рынки со световыми шоу открыты в Штутгарте и Дрездене. В отличие от других рождественских базаров Christmas Garden закроется позже, шестого января, уже после Рождества и Нового года.

Самый модный и домашний

Не секрет, что поход на рождественский базар сложно назвать бюджетным, ведь цены на еду и напитки здесь довольно высокие, а в некоторых случаях придется платить еще и за вход. Только если вы не оказались на деревянном рынке Хольцмаркт (Heissa Holzmarkt25) на реке Шпрее в Берлине.

Деревянный рынок Хольцмаркт

Организаторы против коммерциализации рынков, проще говоря, цены здесь и правда низкие, а атмосфера дружелюбная. По вечерам играют диджеи, местные дизайнеры продают свои работы, посетители едят блинчики и пьют биоглинтвейн прямо на берегу.

Для любителей азиатской еды

Рождество и Азия совместимы? Да, еще как! Вместо сосисок и ароматных пряников на Asiatischer Weihnachtsmarkt (Schleusenufer 3 и Luckenwalder Straße 3) в Берлине продают суши-бургеры, вафли с чаем матча и шарики из осьминогов. Запивать все это, конечно, придется саке.

Азиатский рождественский базар

Пока вы пытаетесь понять, что за блюдо готовят перед вами или уже плачете от остроты, на сцене демонстрируют приемы кунг-фу и танцуют драконы. Всем, кто любит суши и азиатскую культуру, советуем не пропустить этот базар, который открывается лишь на несколько дней в ноябре и декабре.

Для самых раскованных

Самые смелые и любопытные путешественники могут отправиться на берлинский Naughty Xmas Market, где продают латексные костюмы, секс-игрушки и прочую тематическую атрибутику. Киосков насчитывается более 50 штук!

Они работают только несколько дней в декабре. По вечерам здесь выступают и дают мастер-классы танцовщицы бурлеска, устраивают дискуссии или просто танцуют среди рождественских огней. Подобный рынок есть и в Кельне, Heavenue Cologne (Hahnenstraße 57) в отличие от своего столичного соперника работает ежедневно с конца ноября до самого Рождества.

Самые секретные и гурманские

Если не хочется стоять в длинных очередях за глинтвейном и сладостями, заходите в рождественский бар Barracuda (Bismarckstraße 44): в окошке на первом этаже жилого дома вам нальют один из самых вкусных глинтвейнов в Кельне. Компактный бар работает каждый день с восьми часов вечера. Другой вариант - попробовать глинтвейн от местных виноделов на рынке Markthalle Belgisches Viertel (Maastrichter Str. 45). Здесь несколько раз в неделю устраивают дегустации алкоголя и охотничьих колбасок. Кстати, при покупке глинтвейна следите, чтобы он назывался Winzerglühwein. Это означает, что напиток доставили от винодела.

В журнале на сайте Гете-Института теперь будет больше информации о путешествиях. Это наш совместный проект! Мы будем рассказывать о том, куда стоит отправиться в Германии и как при этом не чувствовать себя типичным туристом.

Смотрите также:

Самые красивые рождественские рынки Германии