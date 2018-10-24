Самые любимые велосипедные маршруты в Германии

Ежегодный рейтинг самых любимых многодневных маршрутов для велотуризма в Германии по версии клуба ADFC.
Сайты велосипедных маршрутов
1. Везерский маршрут - Weser-Radweg
2. Эльбский маршрут - Elbe-Radweg
3. Рурский маршрут - Ruhrtal-Radweg
4. Дунайский маршрут - Donau-Radweg
5. Боденский маршрут - Bodensee-Radweg
6. Майнский маршрут - Main-Radweg
7. Мозельский маршрут - Mosel-Radweg
8. Рейнский маршрут - Rheinradweg
9. Балтийский маршрут - Ostseeküsten-Radweg
10. Баварский озерный маршрут - Bodensee-Königsee-Radweg
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