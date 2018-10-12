Самые красивые уголки немецкой природы

В Германии насчитывается шестнадцать национальных парков. Первый был создан в 1970 году, самый молодой - всего лишь несколько лет назад.
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