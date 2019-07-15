 Самые красивые озера Германии | Советы туристам в Германии | DW | 19.07.2019

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Туристу на заметку

Самые красивые озера Германии

Чтобы отдохнуть на пляже, немцам совсем не обязательно ехать за тридевять земель на море. В каждом регионе Германии есть красивые и чистые озера.

Шальзе (Schaalsee)

Слухи о том, что немецкая статистика знает все, несколько преувеличены. Например, она не знает точно, сколько в Германии насчитывается озер, отвечая на этот вопрос лишь приблизительно - во всяком случае, если попытаться учесть все до единого. Площадью свыше одного гектара - от 15 тысяч до 30 тысяч.

Однако естественные и искусственные водоемы площадью более половины квадратного километра подсчитаны точно - ровно 969. По количеству таких крупных озер лидируют земли Мекленбург - Передняя Померания и Бавария. В первой из них очень много равнинных озер, во второй - горных.

В нашей галерее мы собрали фотографии 20 наиболее красивых и популярных немецких озер, в которых официально разрешено купаться - то есть, где регулярно проводят контроль качества воды и других параметров безопасности. При этом в Баден-Вюртемберге, например, насчитывается более 300 таких водоемов для пляжного отдыха. В Бранденбурге - более трех тысяч, в Северном Рейне - Вестфалии - более 70.

20 самых популярных немецких озер

  • Боденское озеро

    Лучшие немецкие озера

    Боденское озеро

    (Bodensee, Баден-Вюртемберг) ••• Находится на границе Германии, Австрии и Швейцарии. Самое большое озеро Германии. Площадь немецкой части составляет 173 квадратных километра. Через Боденское озеро протекает Рейн, истоки которого находятся в Швейцарских Альпах.

  • Кимзе

    Лучшие немецкие озера

    Кимзе

    (Chiemsee, Бавария) ••• "Баварское море", как его также называют, расположенно в шестидесяти километрах от Мюнхена. На одном из островов здесь находится дворец Херренкимзе, построенный для короля Людвига II.

  • Ванзе

    Лучшие немецкие озера

    Ванзе

    (Wannsee, Берлин) ••• Популярное место отдыха жителей немецкой столицы и соседнего Потсдама. Первый общественный пляж был открыт здесь в 1907 году. Эта фотография была сделана спустя несколько лет.

  • Закров

    Лучшие немецкие озера

    Закровское озеро

    (Sacrower See, Бранденбург) ••• Через это озеро под Берлином, как и через Ванзе, протекает река Хафель - в районе Потсдама. Вода здесь - самая чистая в столичном регионе.

  • Гроссер-Плёнер-Зе

    Лучшие немецкие озера

    Гроссер-Плёнер-Зе

    (Großer Plöner See, Шлезвиг-Гольштейн) ••• Находится на территории природного парка Гольштейнская Швейцария и входит в десятку самых больших по площади немецких озер.

  • Шармютцельзе

    Лучшие немецкие озера

    Шармютцельзе

    (Scharmützelsee, Бранденбург) ••• На озере Шармютцельзе находится курорт Бад-Заров, где в 1922-1923 годах поправлял свое здоровье Максим Горький - правда, жил он в другом доме, но в этом в 1972 году был открыт музей, посвященный пребыванию знаменитого пролетарского писателя на немецкой земле.

  • Вальхензе

    Лучшие немецкие озера

    Вальхензе

    (Walchensee, Бавария) ••• Находится примерно в восьмидесяти километрах от Мюнхена посреди Баварских Альп и является одним из самых глубоких озер Германии - более 190 метров.

  • Wetter Symboldbild Hitze Silbersee Schwimmen See (Reuters/Ina Fassbender)

    Лучшие немецкие озера

    Зильберзе

    (Silbersee, Северный Рейн - Вестфалия) ••• "Серебряное озеро", как дословно переводится название, находится около города Хальтерн-ам-Зе, а название получило, благодаря цвету здешнего песка. До следующего места отсюда - рукой подать...

  • Хальтерн-ам-Зе

    Лучшие немецкие озера

    Хальтернское водохранилище

    (Halterner Stausee, Северный Рейн - Вестфалия) ••• Это водохранилище является популярным местом отдыха жителей Рурской области. Здешняя плотина была построена в конце 1920-х годов. Длина пляжа составляет почти 800 метров.

  • Айбзе

    Лучшие немецкие озера

    Айбзе

    (Eibsee, Бавария) ••• Находится в Баварских Альпах около самой высокой немецкой горы - Цугшпитце. Известно благодаря насыщенному изумрудно-зеленому цвету воды и живописным островкам.

  • Шлухзе

    Лучшие немецкие озера

    Шлухзе

    (Schluchsee, Баден-Вюртемберг) ••• Горное водохранилище в немецком "Чернолесье" - регионе Шварцвальд. Расположено на высоте 930 метров над уровнем моря - выше всех других водохранилищ в Германии.

  • Эдерзе

    Лучшие немецкие озера

    Эдерзе

    (Edersee, Гессен) ••• Живописное озеро на территории Национального парка Келлервальд-Эдерзе, который в числе других старых буковых лесов Германии входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Гроссер-Гойчезе

    Лучшие немецкие озера

    Гроссер-Гойчезе

    (Großer Goitzschesee, Саксония-Анхальт) ••• Раньше в этом регионе вокруг Биттерфельда добывали бурый уголь. Затем карьеры заполнили водой. Образовавшиеся озера стали популярными местами отдыха. В 2006 году на Гроссер Гойчезе привезли этот парусник 1890 года постройки.

  • Кельн

    Лучшие немецкие озера

    Фюлингер-Зе

    (Fühlinger See, Северный Рейн - Вестфалия) ••• Это озеро, созданное на месте карьера по добыче гравия, находится на окраине Кельна в районе Фюлинген. Состоит из семи озер, связанных друг с другом. На одном из них проводятся соревнования по гребле, а в здешнем парке - музыкальные и разные другие фестивали. Эта фотография была сделана во время одного из них.

  • Мюриц

    Лучшие немецкие озера

    Мюриц

    (Müritzsee, Мекленбург - Передняя Померания) ••• Мюриц - крупнейшее озеро на Мекленбургском озерном плато и самое большое озеро Германии, целиком расположенное на территории страны.

  • Дюммер-Зе

    Лучшие немецкие озера

    Дюммер-Зе

    (Dümmer See, Нижняя Саксония) ••• Это озеро можно перейти вброд - самое глубокое место не превышает полутора метров. Здесь много прекрасных пляжей, а также есть пристани для катеров, яхт и лодок.

  • Гросер-Штехлинзе

    Лучшие немецкие озера

    Гросер-Штехлинзе

    (Großer Stechlinsee, Бранденбург) ••• Самое глубокое озеро Бранденбурга (70 метров) славится свой очень чистой и прозрачной водой, что привлекает сюда многочисленных любителей просто поплавать или понырять с аквалангом.

  • Коспуденер-Зе

    Лучшие немецкие озера

    Коспуденер-Зе

    (Cospudener See, Саксония) ••• Это озеро находится около Лейпцига. Образовалось на месте бывшего угольного карьера, к затоплению которого приступили в начале 2000-х годов. Вокруг озера проложена 11-километровая асфальтированная велосипедная дорожка.

  • Шальзе

    Лучшие немецкие озера

    Шальзе

    (Schaalsee, Шлезвиг-Гольштейн) ••• Одно из самых глубоких озер Германии (71,5 метра) находится в треугольнике между крупными немецкими городами - Гамбургом, Любеком и Шверином на территории биосферного заповедника.

  • Штайнхудер Мер

    Лучшие немецкие озера

    Штайнхудер Мер

    (Steinhuder Meer, Нижняя Саксония) ••• В немецком названии этого самого большого озера на северо-западе Германии используется слово "море". Основную часть отдыхающих здесь составляют жители Ганновера. На озере даже есть искусственный остров с пляжем.

    Автор: Максим Нелюбин


Подробные списки озер для купания по федеральным землям и карты, на которых они отмечены, можно посмотреть на сайте www.seen.de. На нем, кстати, также собрана информация по многим другим европейским странам, а также есть отдельные тематические разделы на немецком языке, посвященные, например, отдыху с детьми, кемпингу, нудистским пляжам или велосипедным турам вокруг или между озерами.

Смотрите также:
Самое большое водохранилище Германии

  • Форггензе

    Форггензе - самое большое водохранилище Германии

    Перед нами - один из самых известных альпийских регионов Германии. Справа на горном склоне в регионе Швангау - едва заметный на этом снимке сказочный замок баварского короля Людвига II Нойшванштайн…

  • Форггензе

    Форггензе - самое большое водохранилище Германии

    Однако нас сегодня - в порядке исключения - интересует не эта достопримечательность мирового масштаба, а одно из здешних озер - Форггензе (Forggensee).

  • Форггензе

    Форггензе - самое большое водохранилище Германии

    Форггензе является пятым по размерам озером в Баварии и самым большим по площади водохранилищем всей Германии, площадью до 16 квадратных километров - в зависимости от наполнения. Названо именем одного из затопленных поселений - хутора Форгген.

  • Форггензе

    Форггензе - самое большое водохранилище Германии

    Первые планы строительства водохранилища в этих местах появились в конце XIX века, затем они вновь рассматривались между двумя мировыми войнами, но были осуществлены лишь в 1950-х годах.

  • Форггензе

    Форггензе - самое большое водохранилище Германии

    Первоначально уровень воды хотели сделать на несколько метров выше, но тогда пришлось бы переселять очень много людей, не говоря уже о потере сельскохозяйственных угодий. В конечном итоге на новые места по соседству переехало около 250 человек и полтора десятка крестьянских подворий.

  • Храм Святого Коломана

    Форггензе - самое большое водохранилище Германии

    Фигуры святых из затоплявшейся часовни перевезли сюда, в барочный храм Святого Коломана, возведенный здесь в конце XVII века. За ним виден замок Нойшванштайн.

  • Форггензе

    Форггензе - самое большое водохранилище Германии

    Водохранилище Форггензе выполняет сразу несколько функций. Во-первых, на плотине действует гидроэлектростанция.

  • Форггензе

    Форггензе - самое большое водохранилище Германии

    Во-вторых, вода отсюда используется для других ГЭС, расположенных на реке Лех - собственно, это водохранилище питающей.

  • Форггензе

    Форггензе - самое большое водохранилище Германии

    В-третьих, во время таяния снегов в горах и сильных летних дождей оно служит для защиты от наводнений территорий, находящихся ниже по течению. Однако это фотография была сделана в спокойный осенний день…

  • Форггензе

    Форггензе - самое большое водохранилище Германии

    В-четвертых, в летние месяцы такое большое искусственное озеро, расположенное в столь популярном туристическом регионе, конечно же, используется для отдыха и занятий разными видами водного спорта. Например, здесь открыто несколько яхт-школ.

  • Форггензе

    Форггензе - самое большое водохранилище Германии

    На берегах расположены кемпинги, а от причала в городе Фюссен по озеру можно отправиться на экскурсию на одном из двух здешних прогулочных катеров, правда…

  • Форггензе

    Форггензе - самое большое водохранилище Германии

    … Правда, купаться, ловить рыбу, кататься на яхтах и лодках здесь можно далеко не круглый год, так как зимой воду почти полностью спускают: для того, чтобы подготовиться к началу следующего сезона таяния снегов.

  • Форггензе

    Форггензе - самое большое водохранилище Германии

    К началу июня воды набирается достаточно, чтобы начать прогулочные рейсы по озеру на двух туристических катерах - "Альгое" и "Фюссене" - до 15 октября. В свою очередь, на этой фотографии - одна из стоянок для яхт.

  • Форггензе

    Форггензе - самое большое водохранилище Германии

    Исключение составил 2018 год, когда Форггензе не стали заполнять из-за планового ремонта плотины. Так что туристы могли гулять по дну озера не только зимой, но и все лето. Однако сейчас вода вернулась… так сказать, на круги своя.

  • Форггензе

    Форггензе - самое большое водохранилище Германии

    В зимние же месяцы, гуляя по дну озера, можно увидеть не только фундаменты затопленных домов, но и следы древнеримской дороги Via Claudia Augusta. Эта фотография была сделана в начале декабря 2017 года, когда воду еще спустили не полностью.

  • Фюссен

    Форггензе - самое большое водохранилище Германии

    Ненадолго покинем водную стихию и посмотрим, как над этими местами летают парапланеристы. Кружат они здесь часто. Ниже в долине расположен город Фюссен, через который проходит дорога к замкам Нойшванштайн и Хоэншвангау.

  • Нойшванштайн

    Форггензе - самое большое водохранилище Германии

    Посмотрите, какой прекрасный вид на озеро открывается с моста Мариенбрюке! Впрочем, мы помним, что во времена строительства замка Нойшванштайн водохранилище Форггензе еще не существовало…

  • Форггензе

    Форггензе - самое большое водохранилище Германии

    С водохранилищем или без него, но глядя на эти фотографии, понимаешь, почему король Людвиг II выбрал именно это романтическое место, чтобы построить свою сказочную резиденцию. Впрочем, в окрестностях замка также находится три красивых естественных озера - Альпзе, Шванзе и Банвальдзе.

    Автор: Максим Нелюбин


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Горное озеро Айбзе  

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