 Самые красивые восходы Шварцвальда (фото) | Кадр дня | DW | 14.06.2020

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Кадр за кадром

Самые красивые восходы Шварцвальда (фото)

Многие немцы проведут в этом году летние отпуска не за границей, а дома - в Германии. Но и здесь есть много мест, где можно насладиться красотой.

Утренний туман в Шварцвальде

Шлинген • "Черный лес" или "Чернолесье" (Шварцвальд) - один из самых красивых и самых популярных среди туристов регионов Германии. Нынешним летом, когда многие немцы не поедут в другие страны и будут отдыхать дома, здесь ожидают огромного наплыва гостей. К туристическому буму готовится и природа: восходы и закаты сейчас в Шварцвальде особенно прекрасны!

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    Зимний Шварцвальд - прекрасное место, чтобы покататься на лыжах, например, в окрестностях города Титизее-Нойштадт (Titisee-Neustadt).

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    Такое зрелище можно наблюдать каждый Новый год в шварцвальдском городе Филлинген-Швеннинген (Villingen-Schwenningen). Новогодние стрельбы здесь устраивают члены местного военно-исторического общества.

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    Достопримечательности Шварцвальда

    Одно из крестьянских подворий в районе горы Фельдберг (Feldberg) - самой высокой точки Шварцвальда (1493 м).

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    Водяная мельница в "Ведьмином ущелье" (Hexenlochmühle) - единственная в Шварцвальде такая мельница, оснащенная сразу двумя колесами. Находится между Санкт-Мергеном и Фуртвангеном.

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    Достопримечательности Шварцвальда

    Замерзшее зимой озеро Титизе (Titisee) в южном Шварцвальде. Площадь озера составляет около 1,3 квадратных километра, а средняя глубина - 20 метров. Расположено на высоте 840 метров над уровнем моря недалеко от горы Фельдберг.

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    Достопримечательности Шварцвальда

    Участники праздничного шествия в городе Филлинген-Швеннинген (Villingen-Schwenningen) в традиционных масках Швабско-алеманнского фастнахта - карнавалов перед Великим постом в юго-западных регионах Германии.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Между весенними виноградниками и лесом в окрестностях Дурбаха (Durbach) на окраине Шварцвальда.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Шляпы болленхут (Bollenhut), украшенные 14 шерстяными помпонами, являются самой известной деталью традиционного женского костюма в Шварцвальде и давно стали одним из символов этого региона. Незамужним девушкам полагалось носить шляпы с красными помпонами, замужним женщинам - с черными.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Так гора Фельдберг в Шварцвальде выглядит летом. На фотографии - телевизионная башня компании SWR.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Такой живой ковер можно увидеть в шварцвальдском городе Хюфингене (Hüfingen) раз в году - на Праздник Тела и Крови Христовых (Fronleichnam). Протяженность составляет около 450 метров, а на его создание уходит несколько миллионов цветов.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Этот домик в Шварцвальде около города Тодтнау (Todtnau) принадлежал знаменитому немецкому философу Мартину Хайдеггеру (Martin Heidegger).

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Весной и летом 2015 года в Шварцвальде были вновь замечены рыси, вернувшиеся в этот регион. Этот снимок был сделан автоматической камерой в начале июня в окрестностях города Хаузаха (Hausach).

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Окрестности горы Шлифкопф (Schliffkopf). Часть леса, пострадавшего во время сильного урагана 1999 года, решили оставить нетронутым и проложить здесь пеший маршрут. Обычно после таких стихийных бедствий лес в Германии расчищают и засаживают новыми деревьями, но в этом месте природе дали возможность восстановить его естественным путем, на что, конечно же, потребуется еще очень много времени.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Северный Шварцвальд в окрестностях Зеебаха (Seebach).

    Автор: Максим Нелюбин


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