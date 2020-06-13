Самые красивые восходы Шварцвальда (фото)

Многие немцы проведут в этом году летние отпуска не за границей, а дома - в Германии. Но и здесь есть много мест, где можно насладиться красотой.
Шлинген • "Черный лес" или "Чернолесье" (Шварцвальд) - один из самых красивых и самых популярных среди туристов регионов Германии. Нынешним летом, когда многие немцы не поедут в другие страны и будут отдыхать дома, здесь ожидают огромного наплыва гостей. К туристическому буму готовится и природа: восходы и закаты сейчас в Шварцвальде особенно прекрасны!
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