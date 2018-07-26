 Самые красивые библиотеки мира (фото) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 26.07.2018

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Культура и стиль жизни

Самые красивые библиотеки мира (фото)

Самые древние и самые красивые библиотеки мира снимал в течение нескольких лет известный итальянский фотограф Массимо Листри. DW представляет некоторые из них.

  • Bibliothèque Sainte-Geneviéve, Париж

    Библиотеки для ценителей красоты

    Франция: библиотека Св. Женевьевы

    Парижская Bibliothèque Sainte-Geneviéve носит имя Св. Женевьевы. Раньше здесь располагалось аббатство, куда в VI веке был перенесен прах этой католической святой. Но здесь собирали и переписывали книги и раньше. Свой сегодняшний облик библиотека обрела в середине XIX века. Она открыта для всех студентов, аспирантов, участников различных научных программ - в том числе и для иностранных.

  • Монастырская библиотека дворца Мафры

    Библиотеки для ценителей красоты

    Португалия: библиотека дворца Мафры

    Монастырская библиотека дворца Мафры (Biblioteca do Convento de Mafra) является частью роскошного дворцового комплекса, построенного королем Португалии в первой половине XVIII века. Собрание насчитывает около 36 тысяч томов. Оно настолько ценно, что папа римский вскоре после основания библиотеки запретил под страхом отлучения от церкви выносить из нее книги и манускрипты без разрешения.

  • Библитека Тринити-колледжа в Дублине

    Библиотеки для ценителей красоты

    Ирландия: библиотека Тринити-колледжа в Дублине

    Перечисление великий людей, работавших в университетской библитеке Тринити-колледжа в Дублине (Trinity College Library), заняло бы слишком много места. О том, какие сокровища здесь хранятся, говорит хотя бы тот факт, что здесь созданы специальные читальные залы для первопечатных инкунабул и для рукописей. Среди 4,5 миллиона хранящихся здесь томов есть и ранние экземляры Библии.

  • библиотека Джироламини в Неаполе

    Библиотеки для ценителей красоты

    Италия: библиотека Джироламини

    Церковь Джироламини в Неаполе - жемчужина эпохи Возрождения. В церкви и монастыре, частью которого она является, с XVI века находится историческая библиотека. Несколько лет назад выяснилось, что ее новый директор тайком распродает редкие антикварные книги и старинные манускрипты, в том числе - рукописи Галилея. Его приговорили к семи годам. К счастью, большую часть похищенного удалось вернуть.

  • Библиотка герцогини Анны Амалии в Веймаре

    Библиотеки для ценителей красоты

    Германия: библиотека герцогини Анны Амалии

    Библиотка герцогини Анны Амалии в Веймаре (Herzogin Anna-Amalia Bibliothek) - одна из самых знаменитых в Германии. Герцогиня сделала очень много для расцвета "веймарской классики". Она отдала под библиотеку один из своих дворцов. Ее директором стал Гёте. В 2004 году в библиотеке разразился страшный пожар. Большинство книг удалось спасти, но здание - нет. Его восстановили всего за три года.

  • Библиотека в Рейксмузеум, Амстердам

    Библиотеки для ценителей красоты

    Нидерланды: общественная библиотека при Рейксмузеум

    Рейксмузеум или Рейкмюсеум (Rijkmuseum) в Амстердаме - один из двадцати самых посещаемых художественных музеев в мире. В его залах можно увидеть, например, легендарный "Ночной дозор" Рембрандта и "Молочницу" Вермеера. При музее существует общественная библиотека. На одну из галерей библиотеки, превращенную в смотровую площадку, можно попасть и во время посещения музея.

  • Ватиканская апостольская библиотека

    Библиотеки для ценителей красоты

    Ватикан: апостольская библиотека

    Ватиканская апостольская библиотека (Biblioteca Apostolica Vaticana) в Риме была создана в XV веке, но ее фонды пополняются и по сей день. Здесь собраны не только книги (1,6 млн), инкунабулы и рукописи (150 тысяч), но также гравюры и географические карты. Кроме этого, библиотека может гордиться тем, что здесь работает одна из самых знаменитых в мире мастерских реставрации книг и манускриптов.

  • Библиотека в Страговском монастыре в Праге

    Библиотеки для ценителей красоты

    Чехия: Страговская библиотека

    Библиотека в Страговском монастыре в Праге (Strahovská knihovna) находится в историческом центре города, в Градчанах. Его название происходит от слова "стража": здесь когда-то находилась застава. Монастырь перестраивался несколько раз, библиотека неоднократно становилась жертвой пожаров. В социалистические времена ее собрание пополнилось ценными книгами из других, закрытых монастырей.

  • Королевская португальская библиотека в Рио-де-Жанейро

    Библиотеки для ценителей красоты

    Бразилия: Королевская португальская библиотека

    Королевская португальская библиотека (Real Gabinete Portugués de Leitura) была основана в Рио-де-Жанейро в 1837 году политическими эмигрантами. Спустя 50 лет для нее было построено специальное здание. Библиотеку торжественно открывала дочь бразильского императора, принцесса Изабел. Ее фонды сейчас пополняются за счет новых книг, присланных из Португалии: шесть тысяч томов ежегодно.

  • библиотека Жуанина

    Библиотеки для ценителей красоты

    Португалия: библиотека Жуанина

    Город Коимбра был первой столицей независимой Португалии. Университет Коимбры - один из старейших в Европе, а библиотека Жуанина (Biblioteca Joanina) - одна из самых красивых. Ее здание было построено в XVIII веке, во время правления короля Жуана, в честь которого названа библиотека. Здесь со времени ее основания сохранилась кожаная обивка кресел и стен. В собрании - множество ценнейших инкунабул.

  • Библиотека в австрийском Адмонте

    Библиотеки для ценителей красоты

    Австрия: библиотека аббатства Адмонт

    Библиотека в австрийском Адмонте (Stiftsbibliothek Admont) принадлежит бенедектинскому аббатству. Начало собранию положило древнее издание Библии, подаренное монахам в 1070 году. После "аншлюса" Австрии, когда страна стала частью нацистского "третьего рейха" и начались гонения на церковь, несколько редких книг пришлось продать, чтобы как-то прожить. Но большая их часть осталась в библиотеке.

  • Обложка книги Libraries (Taschen Verlag)

    Библиотеки для ценителей красоты

    Обложка книги

    Эти и другие фотографии самых красивых библиотек мира можно увидеть в книге "Libraries", выпущенной немецким издательством Taschen Verlag. Их автор - известный итальянский фотограф Массимо Листри, великолепный мастер интерьерной и архитектурной фотографии. Massimo Listri. Die schönsten Bibliotheken der Welt. Massimo Listri. Georg Ruppelt, Elisabeth Sladek. Hardcover, 560 Seiten

    Автор: Ефим Шуман


  • Bibliothèque Sainte-Geneviéve, Париж

    Библиотеки для ценителей красоты

    Франция: библиотека Св. Женевьевы

    Парижская Bibliothèque Sainte-Geneviéve носит имя Св. Женевьевы. Раньше здесь располагалось аббатство, куда в VI веке был перенесен прах этой католической святой. Но здесь собирали и переписывали книги и раньше. Свой сегодняшний облик библиотека обрела в середине XIX века. Она открыта для всех студентов, аспирантов, участников различных научных программ - в том числе и для иностранных.

  • Монастырская библиотека дворца Мафры

    Библиотеки для ценителей красоты

    Португалия: библиотека дворца Мафры

    Монастырская библиотека дворца Мафры (Biblioteca do Convento de Mafra) является частью роскошного дворцового комплекса, построенного королем Португалии в первой половине XVIII века. Собрание насчитывает около 36 тысяч томов. Оно настолько ценно, что папа римский вскоре после основания библиотеки запретил под страхом отлучения от церкви выносить из нее книги и манускрипты без разрешения.

  • Библитека Тринити-колледжа в Дублине

    Библиотеки для ценителей красоты

    Ирландия: библиотека Тринити-колледжа в Дублине

    Перечисление великий людей, работавших в университетской библитеке Тринити-колледжа в Дублине (Trinity College Library), заняло бы слишком много места. О том, какие сокровища здесь хранятся, говорит хотя бы тот факт, что здесь созданы специальные читальные залы для первопечатных инкунабул и для рукописей. Среди 4,5 миллиона хранящихся здесь томов есть и ранние экземляры Библии.

  • библиотека Джироламини в Неаполе

    Библиотеки для ценителей красоты

    Италия: библиотека Джироламини

    Церковь Джироламини в Неаполе - жемчужина эпохи Возрождения. В церкви и монастыре, частью которого она является, с XVI века находится историческая библиотека. Несколько лет назад выяснилось, что ее новый директор тайком распродает редкие антикварные книги и старинные манускрипты, в том числе - рукописи Галилея. Его приговорили к семи годам. К счастью, большую часть похищенного удалось вернуть.

  • Библиотка герцогини Анны Амалии в Веймаре

    Библиотеки для ценителей красоты

    Германия: библиотека герцогини Анны Амалии

    Библиотка герцогини Анны Амалии в Веймаре (Herzogin Anna-Amalia Bibliothek) - одна из самых знаменитых в Германии. Герцогиня сделала очень много для расцвета "веймарской классики". Она отдала под библиотеку один из своих дворцов. Ее директором стал Гёте. В 2004 году в библиотеке разразился страшный пожар. Большинство книг удалось спасти, но здание - нет. Его восстановили всего за три года.

  • Библиотека в Рейксмузеум, Амстердам

    Библиотеки для ценителей красоты

    Нидерланды: общественная библиотека при Рейксмузеум

    Рейксмузеум или Рейкмюсеум (Rijkmuseum) в Амстердаме - один из двадцати самых посещаемых художественных музеев в мире. В его залах можно увидеть, например, легендарный "Ночной дозор" Рембрандта и "Молочницу" Вермеера. При музее существует общественная библиотека. На одну из галерей библиотеки, превращенную в смотровую площадку, можно попасть и во время посещения музея.

  • Ватиканская апостольская библиотека

    Библиотеки для ценителей красоты

    Ватикан: апостольская библиотека

    Ватиканская апостольская библиотека (Biblioteca Apostolica Vaticana) в Риме была создана в XV веке, но ее фонды пополняются и по сей день. Здесь собраны не только книги (1,6 млн), инкунабулы и рукописи (150 тысяч), но также гравюры и географические карты. Кроме этого, библиотека может гордиться тем, что здесь работает одна из самых знаменитых в мире мастерских реставрации книг и манускриптов.

  • Библиотека в Страговском монастыре в Праге

    Библиотеки для ценителей красоты

    Чехия: Страговская библиотека

    Библиотека в Страговском монастыре в Праге (Strahovská knihovna) находится в историческом центре города, в Градчанах. Его название происходит от слова "стража": здесь когда-то находилась застава. Монастырь перестраивался несколько раз, библиотека неоднократно становилась жертвой пожаров. В социалистические времена ее собрание пополнилось ценными книгами из других, закрытых монастырей.

  • Королевская португальская библиотека в Рио-де-Жанейро

    Библиотеки для ценителей красоты

    Бразилия: Королевская португальская библиотека

    Королевская португальская библиотека (Real Gabinete Portugués de Leitura) была основана в Рио-де-Жанейро в 1837 году политическими эмигрантами. Спустя 50 лет для нее было построено специальное здание. Библиотеку торжественно открывала дочь бразильского императора, принцесса Изабел. Ее фонды сейчас пополняются за счет новых книг, присланных из Португалии: шесть тысяч томов ежегодно.

  • библиотека Жуанина

    Библиотеки для ценителей красоты

    Португалия: библиотека Жуанина

    Город Коимбра был первой столицей независимой Португалии. Университет Коимбры - один из старейших в Европе, а библиотека Жуанина (Biblioteca Joanina) - одна из самых красивых. Ее здание было построено в XVIII веке, во время правления короля Жуана, в честь которого названа библиотека. Здесь со времени ее основания сохранилась кожаная обивка кресел и стен. В собрании - множество ценнейших инкунабул.

  • Библиотека в австрийском Адмонте

    Библиотеки для ценителей красоты

    Австрия: библиотека аббатства Адмонт

    Библиотека в австрийском Адмонте (Stiftsbibliothek Admont) принадлежит бенедектинскому аббатству. Начало собранию положило древнее издание Библии, подаренное монахам в 1070 году. После "аншлюса" Австрии, когда страна стала частью нацистского "третьего рейха" и начались гонения на церковь, несколько редких книг пришлось продать, чтобы как-то прожить. Но большая их часть осталась в библиотеке.

  • Обложка книги Libraries (Taschen Verlag)

    Библиотеки для ценителей красоты

    Обложка книги

    Эти и другие фотографии самых красивых библиотек мира можно увидеть в книге "Libraries", выпущенной немецким издательством Taschen Verlag. Их автор - известный итальянский фотограф Массимо Листри, великолепный мастер интерьерной и архитектурной фотографии. Massimo Listri. Die schönsten Bibliotheken der Welt. Massimo Listri. Georg Ruppelt, Elisabeth Sladek. Hardcover, 560 Seiten

    Автор: Ефим Шуман


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  • Workbays фирмы Vitra

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    Автор: Татьяна Вайнман


 

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