Самые красивые библиотеки мира (фото)

Самые древние и самые красивые библиотеки мира снимал в течение нескольких лет известный итальянский фотограф Массимо Листри. DW представляет некоторые из них.
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Книжные ландшафты в Германии
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