 Самые комфортные города Германии для велосипедистов | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 13.04.2019

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Культура и стиль жизни

Самые комфортные города Германии для велосипедистов

Бремен - лучший город для поездок на велосипеде в Германии. Самым быстроразвивающимся велосипедным городом назвали Берлин.

Велосипедист в Германии

Каждые три года в Германии выбирают самые комфортные города для велосипедистов. В тройку лидеров среди крупных городов в 2019 году вошли Бремен, Ганновер и Лейпциг. Четвертое место занял Франкфурт-на-Майне, пятое - Дрезден. В опросе Общегерманского велосипедного клуба (ADFC) жители Германии оценивали инфраструктуру, безопасность и удобство велосипедных поездок по городу. Берлин и Висбаден назвали самыми быстроразвивающимися велосипедными городами. Тем не менее в немецких мегаполисах существуют проблемы, которые мешают велосипедистам чувствовать себя комфортно: многие опрошенные жалуются на слишком узкие велодорожки и неправильно припаркованные автомобили.

Инфографика: Самые комфортные города Германии для велосипедистов

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Велосипедные столицы мира

  • Утрехт. Мост для велосипедистов

    Велосипед вместо машины

    Велосипед - "сейсмограф"

    Немецкий музей архитектуры во Франкфурте-на-Майне на выставке "Fahr Rad! Die Rückeroberung der Stadt" представляет успешно реализованные концепции городской планировки, которая стимулирует людей пересаживаться с автомобиля на велосипед и делает жизнь в урбанистической среде комфортной и приятной. Примерами служат города со всего мира: от Утрехта в Нидерландах до американского Хьюстона.

  • Гронинген

    Велосипед вместо машины

    Чистый воздух в мировой столице велосипедистов

    В этом городке с 200-тысячным населением на севере Нидерландов проблему трафика решили еще в 1970-е, отдав центр пешеходам и велосипедистам. Сегодня более 60 процентов транспортных потребностей этого компактного университетского города решают велосипеды. Поэтому из всех нидерландских городов самый чистый воздух именно в Гронингене.

  • Утрехт

    Велосипед вместо машины

    Воздушные дороги для велосипедистов и пешеходов

    По статистике, велосипед имеется у каждого жителя Нидерландов. Велосипедов здесь в два раза больше, чем машин. В Утрехте, четвертом по величине городе Нидерландов, для велосипедистов и пешеходов построены озелененные мосты-бульвары, позволяющие быстро добраться из одной точки в другую.

  • Утрехт

    Велосипед вместо машины

    Самая большая в мире парковка для велосипедов

    В Утрехте треть населения ежедневно крутит педали. Велосипедных дорожек в городе много, ездить по ним приятно. Настолько приятно, что центр в какой-то момент уже не смог вместить всех велосипедов. Тогда было решено построить у вокзала подземную парковку. Трехэтажный гараж с местами для 13 с половиной тысяч велосипедов является крупнейшим сооружением такого рода в мире.

  • Лиллестрём

    Велосипед вместо машины

    Отель для велосипедов

    Стильной и практичной парковкой для двухколесных может уже сейчас похвастаться Лиллестрём - норвежская столица велосипедистов. Гараж вмещает 394 велосипеда. Впрочем, называют здесь эту парковку не "гараж", а "отель для велосипедов". Отобранное у города пространство "велосипедный отель" компенсирует своей футуристической архитектурой и озелененной смотровой площадкой на крыше.

  • Копенгаген

    Велосипед вместо машины

    Пространство для велосипеда

    Транспортная система играет ключевую роль в развитии города. В Копенгагене велосипедная инфраструктура была заложена еще 1930-е годы. Но на протяжении десятилетий символом личной свободы для датчан был автомобиль. Ситуация изменилась, когда столица Дании перепроектировала под нужды велосипедистов и пешеходов целые районы, в которых теперь много зелени и зон отдыха.

  • Копенгаген

    Велосипед вместо машины

    С велосипедом на электричке

    Решающую роль сыграло подключение в Копенгагене общественного транспорта к велосипедной инфраструктуре. Провоз велосипеда в пригородных поездах - бесплатный. Теперь каждый третий в городе, по данным за 2017 год, передвигается на велосипеде, каждый пятый - пешком или на общественном транспорте.

  • 200 лет велосипеду отмечается в Карсоуэ

    Велосипед вместо машины

    На родине велосипеда

    Велосипедной столицей Германии остается университетский город Мюнстер. Но и другие немецкие города пересаживаются на велосипед. В Карлсруэ, например, где 200 лет тому назад Карл Дрез изобрел велосипед (без педалей), городская перепланировка проводится так, чтобы жители на велосипеде за пять минут могли выполнять все свои повседневные дела и обязанности.

  • Велосипедная дорожка

    Велосипед вместо машины

    Автобан для велосипедов

    Мечта многих велосипедистов в скором будущем осуществится в Рурской области Германии: велосипедная трасса шириной до четырех метров, с асфальтированным покрытием, без перекрестков, общей протяженностью более 100 километров. Эта велострада соединит 10 городов.

  • Окленд

    Велосипед вместо машины

    Трасса быстрого сообщения и хорошего настроения

    Подобный проект реализован и в Новой Зеландии. Здесь перепрофилировали под велосипедную трассу часть городских скоростных автомобильных дорог. Выкрашенная в яркие краски трасса с двусторонним движением позволяет быстро проехать на велосипеде, самокате или скейте из одной части Окленда в другую.

  • Барселона

    Велосипед вместо машины

    По бульвару на колесах

    Велосипед, констатируют организаторы выставки во Франкфурте-на-Майне, стал своего рода сейсмографом урбанизма. Современный город, заботящийся о благополучии своих жителей, просто обязан учитывать потребности велосипедистов. В Барселоне, например, велосипедные дорожки на бульварах отделены от проезжей части, что повышает комфорт и безопасность.

  • Портленд

    Велосипед вместо машины

    Американские мегаполисы пересаживаются на велосипед

    Не так давно велосипед в американских мегаполисах был экзотикой.Теперь ситуация изменилась. Американцы тоже оценили достоинства "безмоторной машины" и начали создавать соответствующую инфраструктуру. В авангарде - Портленд в штате Орегон. Здесь для велосипедистов созданы тепличные условия.

  • Хьюстон

    Велосипед вместо машины

    Зеленый оазис

    Вдоль судоходного канала в Хьюстоне (штат Техас) тянется прогулочный променад, соединяющий центр города с парковой зоной. В парке, украшенном произведениями искусства, проложены многочисленные дорожки для велосипедистов и пешеходов.

    Автор: Элла Володина


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