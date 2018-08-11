 Самые известные левши из Германии (фото) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 13.08.2018

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Культура и стиль жизни

Самые известные левши из Германии (фото)

Левши креативнее правшей? По крайней мере, среди творческих людей их точно много. К Международному дню левшей DW составила подборку немецких знаменитостей.

  • Йоахим Лёв

    Немецкие знаменитости - левши

    Йоахим Лёв

    Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв - переученный левша. Важные бумаги он подписывает правой рукой, но автографы иногда раздает левой рукой. Ей же он также жестикулирует, когда недоволен игрой своих подопечных, и чертит тактические схемы на доске. К Международному дню левшей, отмечаемому 13 августа, DW составила подборку немецких знаменитостей.

  • Дитер Болен

    Немецкие знаменитости - левши

    Дитер Болен

    Основатель и участник дуэта Modern Talking Дитер Болен вырос в семье фермера. Отец хотел, чтобы сын пошел по его стопам и не покупал гитару. Болен сам накопил на музыкальный инструмент и решил брать уроки. Как левше ему трудно было повторять движения за учителем. Гитару пришлось осваивать самому.

  • Тиль Швайгер

    Немецкие знаменитости - левши

    Тиль Швайгер

    Известность этого немецкого актера, режиссера и продюсера давно вышла за пределы Германии. Тиль Швайгер подкупает своей харизматичностью и многоплановостью. Он способен как на сантименты, так и на экшен. Некоторые сцены в кино и выступления на публике дают повод говорить о том, что он левша. Но сам Швайгер об этом открыто никогда не заявлял.

  • Людвиг Ван Бетховен

    Немецкие знаменитости - левши

    Людвиг Ван Бетховен

    Полная глухота не смогла сломить воли великого немецкого композитора. Перу Людвига Ван Бетховена принадлежат девять симфоний и множество других гениальных творений. До сих пор он остается одним из самых почитаемых и исполняемых композиторов в мире. При этом почерк у него был безобразным, хотя биографы объясняют это не столько тем, что он был переученным левшой, сколько его нетерпеливостью.

  • Альбрехт Дюрер

    Немецкие знаменитости - левши

    Альбрехт Дюрер

    Альбрехта Дюрера нередко причисляют к левшам. Но мнения искусствоведов расходятся. О многих его работах можно сказать, что они были созданы правой рукой, другие же вызывают сомнение. Но в гениальности мастера можно быть совершенно уверенным. Его автопортрет 1500 года произвел фурор. Дюрер написал себя анфас и придал облику черты Иисуса Христа, открыв новый этап в немецкой портретной живописи.

  • Иоганн Вольфганг Гете

    Немецкие знаменитости - левши

    Иоганн Вольфганг Гете

    Яркая и эмоциональная лирика Иоганна Вольфганга фон Гете вошла в золотой фонд мировой литературы. Вершина его творчества - трагедия "Фауст". Над ней классик работал в течение 60 лет. Самый известный немецкий поэт и мыслитель отличался огромным трудолюбием и дисциплиной. Свои мысли он фиксировал на бумаге левой рукой. Интересно, какой техникой он пользовался, чтобы не смазать написанное?

  • Отто фон Бисмарк

    Немецкие знаменитости - левши

    Отто фон Бисмарк

    Железный канцлер, объединивший Германию в результате трех кровопролитных воин, Отто фон Бисмарк лучше владел левой рукой, чем правой. Кто видел памятник этому политику на площади Большая Звезда в Берлине, обратил внимание, что палаш - клинковое оружие - он крепко держит в левой руке.

  • Роберт Шуман

    Немецкие знаменитости - левши

    Роберт Шуман

    К своим сочинениям Роберт Шуман быстро утрачивал интерес, закончив работу над ними. Однажды ему попались на глаза ноты одной из его песен. Шуман был приятно удивлен талантом неизвестного автора. "Кто ее написал?", - воскликнул композитор. Роберту Шуману в свое время пришлось приспосабливаться - фортепиано для левшей изобрели лишь в 2010 году. Высокий регистр в нем - слева, низкий - справа.

  • Альберт Эйнштейн

    Немецкие знаменитости - левши

    Альберт Эйнштейн

    Немецкий ученый, один из основателей современной теоретической физики, нобелевский лауреат Альберт Эйнштейн тоже был левшой. Однако на фотографии он упорно выводит формулу правой рукой.

    Автор: Евгений Дулепинский


  • Йоахим Лёв

    Немецкие знаменитости - левши

    Йоахим Лёв

    Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв - переученный левша. Важные бумаги он подписывает правой рукой, но автографы иногда раздает левой рукой. Ей же он также жестикулирует, когда недоволен игрой своих подопечных, и чертит тактические схемы на доске. К Международному дню левшей, отмечаемому 13 августа, DW составила подборку немецких знаменитостей.

  • Дитер Болен

    Немецкие знаменитости - левши

    Дитер Болен

    Основатель и участник дуэта Modern Talking Дитер Болен вырос в семье фермера. Отец хотел, чтобы сын пошел по его стопам и не покупал гитару. Болен сам накопил на музыкальный инструмент и решил брать уроки. Как левше ему трудно было повторять движения за учителем. Гитару пришлось осваивать самому.

  • Тиль Швайгер

    Немецкие знаменитости - левши

    Тиль Швайгер

    Известность этого немецкого актера, режиссера и продюсера давно вышла за пределы Германии. Тиль Швайгер подкупает своей харизматичностью и многоплановостью. Он способен как на сантименты, так и на экшен. Некоторые сцены в кино и выступления на публике дают повод говорить о том, что он левша. Но сам Швайгер об этом открыто никогда не заявлял.

  • Людвиг Ван Бетховен

    Немецкие знаменитости - левши

    Людвиг Ван Бетховен

    Полная глухота не смогла сломить воли великого немецкого композитора. Перу Людвига Ван Бетховена принадлежат девять симфоний и множество других гениальных творений. До сих пор он остается одним из самых почитаемых и исполняемых композиторов в мире. При этом почерк у него был безобразным, хотя биографы объясняют это не столько тем, что он был переученным левшой, сколько его нетерпеливостью.

  • Альбрехт Дюрер

    Немецкие знаменитости - левши

    Альбрехт Дюрер

    Альбрехта Дюрера нередко причисляют к левшам. Но мнения искусствоведов расходятся. О многих его работах можно сказать, что они были созданы правой рукой, другие же вызывают сомнение. Но в гениальности мастера можно быть совершенно уверенным. Его автопортрет 1500 года произвел фурор. Дюрер написал себя анфас и придал облику черты Иисуса Христа, открыв новый этап в немецкой портретной живописи.

  • Иоганн Вольфганг Гете

    Немецкие знаменитости - левши

    Иоганн Вольфганг Гете

    Яркая и эмоциональная лирика Иоганна Вольфганга фон Гете вошла в золотой фонд мировой литературы. Вершина его творчества - трагедия "Фауст". Над ней классик работал в течение 60 лет. Самый известный немецкий поэт и мыслитель отличался огромным трудолюбием и дисциплиной. Свои мысли он фиксировал на бумаге левой рукой. Интересно, какой техникой он пользовался, чтобы не смазать написанное?

  • Отто фон Бисмарк

    Немецкие знаменитости - левши

    Отто фон Бисмарк

    Железный канцлер, объединивший Германию в результате трех кровопролитных воин, Отто фон Бисмарк лучше владел левой рукой, чем правой. Кто видел памятник этому политику на площади Большая Звезда в Берлине, обратил внимание, что палаш - клинковое оружие - он крепко держит в левой руке.

  • Роберт Шуман

    Немецкие знаменитости - левши

    Роберт Шуман

    К своим сочинениям Роберт Шуман быстро утрачивал интерес, закончив работу над ними. Однажды ему попались на глаза ноты одной из его песен. Шуман был приятно удивлен талантом неизвестного автора. "Кто ее написал?", - воскликнул композитор. Роберту Шуману в свое время пришлось приспосабливаться - фортепиано для левшей изобрели лишь в 2010 году. Высокий регистр в нем - слева, низкий - справа.

  • Альберт Эйнштейн

    Немецкие знаменитости - левши

    Альберт Эйнштейн

    Немецкий ученый, один из основателей современной теоретической физики, нобелевский лауреат Альберт Эйнштейн тоже был левшой. Однако на фотографии он упорно выводит формулу правой рукой.

    Автор: Евгений Дулепинский


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    Знаменитые музыканты-левши

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  • Фотогалерея Знаменитые левши-музыканты

    Знаменитые музыканты-левши

    Гениальный дилетант

    Чарли Чаплин рос ребенком в бедности в Лондоне и рано перебрался в США, где и стал знаменитым на весь мир комиком, режиссером и актером. В короткометражном фильме "Скиталец" (1916) он играет на скрипке. Чаплин владел также виолончелью и всегда играл левой рукой. "Каждую свободную минуту он посвящает инструменту", - говорилось в посвященном ему пресс-релизе 1918 года.

  • Фотогалерея Знаменитые левши-музыканты

    Знаменитые музыканты-левши

    Необычный дирижер

    Он родился в Буэнос-Айресе, учился игре на фортепиано у прославленных мастеров своего времени и известен прежде всего как дирижер. Даниэль Баренбойм основал "Западно-восточный диван" - совместный оркестр молодых палестинских и израильских музыкантов. С 1992 года Баренбойм является музыкальным директором Берлинской государственной оперы. Дирижерскую палочку он держит, хоть и левша, в правой руке.

    Автор: Кристоф Трост, Элла Володина


Левша правше рознь

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Левша правше рознь

Контекст

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