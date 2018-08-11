Самые известные левши из Германии (фото)

Левши креативнее правшей? По крайней мере, среди творческих людей их точно много. К Международному дню левшей DW составила подборку немецких знаменитостей.
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