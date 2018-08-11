Самые известные левши из Германии (фото)

Немецкие знаменитости - левши

Тиль Швайгер

Известность этого немецкого актера, режиссера и продюсера давно вышла за пределы Германии. Тиль Швайгер подкупает своей харизматичностью и многоплановостью. Он способен как на сантименты, так и на экшен. Некоторые сцены в кино и выступления на публике дают повод говорить о том, что он левша. Но сам Швайгер об этом открыто никогда не заявлял.