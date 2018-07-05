Самые заметные болельщики чемпионата мира (фото)

Чемпионат мира по футболу, который проходит в России, - это не только голы, поражения и победы. Это настоящий праздник. Особенно - на трибунах стадионов.
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