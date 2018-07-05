Самые заметные болельщики чемпионата мира (фото)

Нежданные триумфы чемпионатов мира

2014. Триумф Германии и сюрпризы футбола

Сборная Германии (фото) первой из европейских команд победила на чемпионате мира, проходившем в Новом Свете. В Бразилии немцы не потерпели ни одного поражения, на пути в финал разгромив хозяев со счетом 7:1. Никогда до того сборная Бразилии так крупно не проигрывала. Победа Германии не была совсем уж неожиданной, но разве думал кто тогда, что четыре года спустя чемпионы не смогут выйти из группы?