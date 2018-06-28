Самые громкие поражения на чемпионатах мира по футболу

Провал сборной Германии на ЧМ-2018 в России кажется невероятным. Но подобные сенсационные неудачи случаются в футболе не так уж редко. DW вспоминает некоторые из них.
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