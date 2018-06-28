Самые громкие поражения на чемпионатах мира по футболу

Провалы на футбольных чемпионатах

1966 год: Италия

До этого матча его итог ни у кого не вызывал сомнений: конечно же, итальянцы выиграют у Северной Кореи. Но на 39-й минуте кореец Пак Ду Ик (на снимке) забил решающий гол. Так как итальянцы перед этим проиграли и сборной СССР, из группы они не вышли. А КНДР в четвертьфинале даже вела против Португалии 3:0, но гениальный Эйсебиу сумел переломить ход игры - португальцы победили тогда 5:3.