Самые громкие кибератаки с российским следом и не только (фотогалерея)

В начале 2019 года в Германии стало известно о масштабной утечке личных данных немецких политиков. Сообщения о взломах и хакерских атаках появляются регулярно. Фотогалерея DW - о самых резонансных случаях.
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