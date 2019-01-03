 Самые громкие кибератаки с российским следом и не только (фотогалерея) | Политика и общество | DW | 04.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Политика и общество

Самые громкие кибератаки с российским следом и не только (фотогалерея)

В начале 2019 года в Германии стало известно о масштабной утечке личных данных немецких политиков. Сообщения о взломах и хакерских атаках появляются регулярно. Фотогалерея DW - о самых резонансных случаях.

  • Ангела Меркель с мобильным телефоном

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Личные данные немецких политиков оказались в Сети

    Как стало известно 4 января, в конце декабря 2018 года в Twitter оказались личные данные и документы сотен немецких политиков почти всех парламентских партий, за исключением АдГ. Неизвестные опубликовали адреса электронной почты и номер факса Ангелы Меркель, несколько ее писем. Секретных материалов хакеры не опубликовали, но ущерб был нанесен значительный из-за большого объема похищенных данных.

  • кариткатура Елкина о российских хакерах

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Российские "мишки"

    За последние годы новости о хакерах и кибератаках стали уже обыденностью. Зачастую авторство взломов приписывается нескольким группам хакеров - Cozy Bear (дословно "уютный медведь", известна еще как APT29), Fancy Bear ("модный медведь", APT28) и Energetic Bear ("энерегетический медведь"), которые связывают с российскими спецслужбами. Улики косвенные, но с каждым разом их становится все больше.

  • сервер с проводами

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Атаки на энергосети США и Германии

    Летом 2018 года стало известно об атаках хакерской группировки Energetic Bear на энергосети США и Германии. По оценкам америкаснких спецслужб, в США взломщики даже дошли до этапа, когда могли включать и выключать электричество и вывели из строя потоки энергии. В ФРГ же хакерам удалось проникнуть в сети лишь нескольких компаний до того, как немецкие спецслужбы взяли ситуацию под контроль.

  • здание Минюста США в Вашингтоне

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    США обвинили ГРУшников в кибератаках

    13 июля 2018 года Минюст США (на фото - офис ведомства в Вашингтоне) обвинил 12 граждан РФ в попытке вмешаться в выборы американского президента в 2016 году. По версии следствия, сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба вооруженных сил России участвовали во взломе компьютерных систем Демократической партии и предвыборного штаба Хиллари Клинтон.

  • Symbolfoto Hacker Hackerangriff (Imago/T. Trutschel)

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    США и Великобритания обвинили РФ в масштабной кибератаке

    ФБР, министерство внутренней безопасности США и британский Центр национальной компьютерной безопасности 16 апреля 2018 года заявили, что российские хакеры атаковали госструктуры и частные компании в попытке завладеть интеллектуальной собственностью и получить доступ к сетям своих жертв. Аналогичные обвинения в тот же день озвучила министр обороны Австралии Мариз Пейн.

  • Computer mit Binärcode (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Bad Rabbit поразил Россию и Украину

    Новый вирус Bad Rabbit поразил 24 октября серверы нескольких российских СМИ. Кроме того, хакеры атаковали несколько государственных учреждений на Украине, а также системы киевского метрополитена, министерства инфраструктуры и аэропорта Одессы. Ранее атаки Bad Rabbit были зафиксированы в Турции и Германии. Эксперты считают, что вирус распространяется методом, схожим с ExPetr (он же Petya).

  • Компьютерное окно с требованием хакеров о выкупе поверх табло с расписанием поездов в Германии

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Кибератака века

    12 мая 2017 года стало известно, что десятки тысяч компьютеров в 74 странах подверглись кибератаке небывалого масштаба. Вирус WannaCry шифрует данные на компьютерах, хакеры обещают снять блокировку за выкуп в 300 долларов в биткоинах. Особо пострадали медучреждения Великобритании, компания Deutsche Bahn в ФРГ, компьютеры МВД РФ, Следственного комитета и РЖД, а также Испания, Индия и другие страны.

  • Wiesbaden BKA Vorstellung Lagebericht Cybercrime 2015 PETYA (DW/M. von Hein)

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Вирус Petya

    В июне 2017 года по всему миру были зафиксированы атаки мощного вируса Petya.A. Он парализовал работу серверов правительства Украины, национальной почты, метрополитена Киева. Вирус также затронул ряд компаний в РФ. Зараженными оказались компьютеры в ФРГ, Великобритании, Дании, Нидерландах, США. Данных о том, кто стоял за распространением вируса, нет.

  • ноутбук на фоне зала заседаний бундестага

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Атака на бундестаг

    В мае 2015 года обнаружилось, что взломщики проникли во внутреннюю компьютерную сеть бундестага с помощью вредоносной программы ("трояна"). IT-эксперты обнаружили в этой атаке следы группы APT28. В пользу российского происхождения хакеров свидетельствовали, среди прочего, русскоязычные настройки вирусной программы и время проводимых ими операций, совпадавшее с московскими офисными часами работы.

  • Хиллари Клинтон

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Против Хиллари

    В ходе предвыборной гонки за пост президента США хакеры дважды получали доступ к серверам Демократической партии кандидата Хиллари Клинтон. Американские спецслужбы и IT-компании установили, что летом 2015 года действовали представители Cozy Bear, а весной 2016-го - Fancy Bear. По мнению разведслужб США, кибератаки были санкционированы высокопоставленными российскими чиновниками.

  • экраны компьютеров

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Партия Меркель под прицелом

    В мае 2016 года стало известно о том, что штаб-квартира партии Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера ФРГ Ангелы Меркель подверглась хакерской атаке. IT-специалисты утверждали, что это взломщики из Cozy Bear пытались получить доступ к базам данных ХДС с помощью фишинга (рассылка писем со ссылками на сайты, не отличимые от настоящих), но попытки не увенчались успехом.

  • пробирки с допинг-пробами под замком

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Допинговый взлом

    В сентябре 2016 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило о взломе своей базы данных. Группа Fancy Bear выложила в Сеть документы со списком атлетов, которым WADA разрешило использовать в связи с лечением заболеваний препараты из списка запрещенных (терапевтические исключения). Среди них были американские теннисистки Серена и Винус Уильямс и гимнастка Симона Байлз.

  • логотип Yahoo

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    500 млн аккаунтов Yahoo

    В феврале 2017 года Минюст США выдвинул обвинения в краже данных более 500 млн аккаунтов в Yahoo против двух офицеров ФСБ Дмитрия Докучаева и Игоря Сущина. Кибератака произошла в конце 2014 года. По версии обвинения, сотрудники ФСБ наняли для этого двух хакеров. Среди жертв взлома оказались российские журналисты, правительственные чиновники из России и США и многие другие.

    Автор: Илья Коваль


  • Ангела Меркель с мобильным телефоном

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Личные данные немецких политиков оказались в Сети

    Как стало известно 4 января, в конце декабря 2018 года в Twitter оказались личные данные и документы сотен немецких политиков почти всех парламентских партий, за исключением АдГ. Неизвестные опубликовали адреса электронной почты и номер факса Ангелы Меркель, несколько ее писем. Секретных материалов хакеры не опубликовали, но ущерб был нанесен значительный из-за большого объема похищенных данных.

  • кариткатура Елкина о российских хакерах

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Российские "мишки"

    За последние годы новости о хакерах и кибератаках стали уже обыденностью. Зачастую авторство взломов приписывается нескольким группам хакеров - Cozy Bear (дословно "уютный медведь", известна еще как APT29), Fancy Bear ("модный медведь", APT28) и Energetic Bear ("энерегетический медведь"), которые связывают с российскими спецслужбами. Улики косвенные, но с каждым разом их становится все больше.

  • сервер с проводами

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Атаки на энергосети США и Германии

    Летом 2018 года стало известно об атаках хакерской группировки Energetic Bear на энергосети США и Германии. По оценкам америкаснких спецслужб, в США взломщики даже дошли до этапа, когда могли включать и выключать электричество и вывели из строя потоки энергии. В ФРГ же хакерам удалось проникнуть в сети лишь нескольких компаний до того, как немецкие спецслужбы взяли ситуацию под контроль.

  • здание Минюста США в Вашингтоне

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    США обвинили ГРУшников в кибератаках

    13 июля 2018 года Минюст США (на фото - офис ведомства в Вашингтоне) обвинил 12 граждан РФ в попытке вмешаться в выборы американского президента в 2016 году. По версии следствия, сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба вооруженных сил России участвовали во взломе компьютерных систем Демократической партии и предвыборного штаба Хиллари Клинтон.

  • Symbolfoto Hacker Hackerangriff (Imago/T. Trutschel)

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    США и Великобритания обвинили РФ в масштабной кибератаке

    ФБР, министерство внутренней безопасности США и британский Центр национальной компьютерной безопасности 16 апреля 2018 года заявили, что российские хакеры атаковали госструктуры и частные компании в попытке завладеть интеллектуальной собственностью и получить доступ к сетям своих жертв. Аналогичные обвинения в тот же день озвучила министр обороны Австралии Мариз Пейн.

  • Computer mit Binärcode (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Bad Rabbit поразил Россию и Украину

    Новый вирус Bad Rabbit поразил 24 октября серверы нескольких российских СМИ. Кроме того, хакеры атаковали несколько государственных учреждений на Украине, а также системы киевского метрополитена, министерства инфраструктуры и аэропорта Одессы. Ранее атаки Bad Rabbit были зафиксированы в Турции и Германии. Эксперты считают, что вирус распространяется методом, схожим с ExPetr (он же Petya).

  • Компьютерное окно с требованием хакеров о выкупе поверх табло с расписанием поездов в Германии

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Кибератака века

    12 мая 2017 года стало известно, что десятки тысяч компьютеров в 74 странах подверглись кибератаке небывалого масштаба. Вирус WannaCry шифрует данные на компьютерах, хакеры обещают снять блокировку за выкуп в 300 долларов в биткоинах. Особо пострадали медучреждения Великобритании, компания Deutsche Bahn в ФРГ, компьютеры МВД РФ, Следственного комитета и РЖД, а также Испания, Индия и другие страны.

  • Wiesbaden BKA Vorstellung Lagebericht Cybercrime 2015 PETYA (DW/M. von Hein)

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Вирус Petya

    В июне 2017 года по всему миру были зафиксированы атаки мощного вируса Petya.A. Он парализовал работу серверов правительства Украины, национальной почты, метрополитена Киева. Вирус также затронул ряд компаний в РФ. Зараженными оказались компьютеры в ФРГ, Великобритании, Дании, Нидерландах, США. Данных о том, кто стоял за распространением вируса, нет.

  • ноутбук на фоне зала заседаний бундестага

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Атака на бундестаг

    В мае 2015 года обнаружилось, что взломщики проникли во внутреннюю компьютерную сеть бундестага с помощью вредоносной программы ("трояна"). IT-эксперты обнаружили в этой атаке следы группы APT28. В пользу российского происхождения хакеров свидетельствовали, среди прочего, русскоязычные настройки вирусной программы и время проводимых ими операций, совпадавшее с московскими офисными часами работы.

  • Хиллари Клинтон

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Против Хиллари

    В ходе предвыборной гонки за пост президента США хакеры дважды получали доступ к серверам Демократической партии кандидата Хиллари Клинтон. Американские спецслужбы и IT-компании установили, что летом 2015 года действовали представители Cozy Bear, а весной 2016-го - Fancy Bear. По мнению разведслужб США, кибератаки были санкционированы высокопоставленными российскими чиновниками.

  • экраны компьютеров

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Партия Меркель под прицелом

    В мае 2016 года стало известно о том, что штаб-квартира партии Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера ФРГ Ангелы Меркель подверглась хакерской атаке. IT-специалисты утверждали, что это взломщики из Cozy Bear пытались получить доступ к базам данных ХДС с помощью фишинга (рассылка писем со ссылками на сайты, не отличимые от настоящих), но попытки не увенчались успехом.

  • пробирки с допинг-пробами под замком

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Допинговый взлом

    В сентябре 2016 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило о взломе своей базы данных. Группа Fancy Bear выложила в Сеть документы со списком атлетов, которым WADA разрешило использовать в связи с лечением заболеваний препараты из списка запрещенных (терапевтические исключения). Среди них были американские теннисистки Серена и Винус Уильямс и гимнастка Симона Байлз.

  • логотип Yahoo

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    500 млн аккаунтов Yahoo

    В феврале 2017 года Минюст США выдвинул обвинения в краже данных более 500 млн аккаунтов в Yahoo против двух офицеров ФСБ Дмитрия Докучаева и Игоря Сущина. Кибератака произошла в конце 2014 года. По версии обвинения, сотрудники ФСБ наняли для этого двух хакеров. Среди жертв взлома оказались российские журналисты, правительственные чиновники из России и США и многие другие.

    Автор: Илья Коваль


Смотрите также:

Смотреть видео 12:41
Now live
12:41 мин

Секретные материалы: что общего у Wikileaks и Кремля - DW Новости (08.03.2017)

Смотреть видео 01:54
Now live
01:54 мин

Российские хакеры и выборы в Германии (12.12.2016)

Контекст

В Германии произошла масштабная утечка данных сотен немецких политиков

В интернет попали личные данные немецких политиков разных уровней, включая канцлера Меркель. Паспорта, кредитки, адреса, номера телефонов, переписка политиков появились в Сети в конце декабря. (04.01.2019)  

Чем ответит Берлин на кибератаки России?

Немецкая контрразведка уверена в том, что как минимум одну кибератаку на компьютерные сети в ФРГ совершили спецслужбы РФ. В Берлине планируют принимать активные ответные меры. (22.06.2018)  

Как реагируют в Берлине на кибератаку на правительство ФРГ

Неизвестные атаковали компьютеры правительственных структур Германии. Многое указывает на российский след, но прямых обвинений Берлин избегает. (01.03.2018)  

Как защитить себя от хакеров и вирусов: 7 советов

За этот год прошли уже три атаки вирусов-шифровальщиков: Wanna Cry, Petya, Bad Rabbit. DW - о некоторых правилах кибербезопасности, которые нужно соблюдать. (26.10.2017)  

Кибератаки в США: следы ведут в Россию?

Американские разведслужбы предоставили Обаме и Трампу отчет о кибератаках накануне выборов президента. DW рассказывает, почему разведка США считает, что хакеры действовали из РФ. (06.01.2017)  

Почему США трудно дать отпор российским хакерам

2016-й можно считать годом российских хакеров. Им удалось заставить говорить о себе, повлияв на исход важнейших политических выборов на планете. И пока сила все еще на их стороне. (28.12.2016)  

5 самых громких кибератак, приписываемых российским хакерам

Всемирное антидопинговое агентство и бундестаг - далеко не единственные учреждения, ставшие мишенью хакеров. Предполагается, что преступники действовали по заданию российских спецслужб. (14.09.2016)  

Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки и утечки данных последних лет

Сообщения о взломах, утечках личных данных и хакерских атаках появляются регулярно. Многих хакеров подозревают в связях со спецслужбами РФ. Но не только. Фотогалерея DW - о самых резонансных случаях. (24.03.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Есть ли связь между хакерами из РФ и взломом правительственной сети ФРГ?  

Кто стоит за кибератаками на немецкие компании?  

Российские хакеры и выборы в Германии (12.12.2016)  

Секретные материалы: что общего у Wikileaks и Кремля - DW Новости (08.03.2017)  

Также по теме

Tschechische Republik Die Karlsbrücke und die Prager Burg im Abendlicht

Чехия обвиняет Москву в кибератаках на МИД и Минобороны 03.12.2018

По данным чешской спецслужбы BIS, инфосети министерств были взломаны хакерами, за которыми стоят российские ФСБ и ГРУ. В Праге утверждают, что Россия усилила разведдеятельность в Чехии.

Symbolbild Cyberattacke

Немецкие медиакомпании подверглись атаке российских хакеров 27.07.2018

Жертвами хакерской группы Sandworm стали медиа-компании ZDF и WDR, сообщает журнал Der Spiegel. Расследование поручат ведомству по уголовным делам федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия.

Symbolbild Cyberkriminalität

AP: ФБР скрывало информацию о российских хакерских атаках от потерпевших 26.11.2017

ФБР узнало о том, что российские хакеры пытались взломать 80 почтовых ящиков американских официальных лиц. Однако жертвам атаки об этом сообщать не стали, передает Associated Press.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Комментарий: Взрыв в Магнитогорске, или Трудности эпохи тотального вранья  

Митрополит Епифаний: Понимаем, что в Украине и дальше будет существовать РПЦ  

Комментарий: WADA опозорилась в допинговом скандале с Россией  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно