Самые громкие кибератаки с российским следом и не только (фотогалерея)

Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки и утечки данных последних лет

Атаки на энергосети США и Германии

Летом 2018 года стало известно об атаках хакерской группировки Energetic Bear на энергосети США и Германии. По оценкам америкаснких спецслужб, в США взломщики даже дошли до этапа, когда могли включать и выключать электричество и вывели из строя потоки энергии. В ФРГ же хакерам удалось проникнуть в сети лишь нескольких компаний до того, как немецкие спецслужбы взяли ситуацию под контроль.