 Самые высокие телебашни Германии (фоторепортаж) | Советы туристам в Германии | DW | 10.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Туристу на заметку

Самые высокие телебашни Германии (фоторепортаж)

Плох тот турист, который не захочет взглянуть на город с телебашни, но в Германии таких (работающих) площадок на удивление немного. Представляем все.

  • Берлинская телевизионная башня на площади Александерплац

    Немецкие телевышки

    Первая десятка + бонус

    В Германии насчитывается почти 80 теле- и коммуникационных башен высотой более 150 метров. Смотровые площадки сейчас работают лишь на семи. Раньше было больше, но несколько закрыли - в основном, из-за нерентабельности. Представляем десятку самых высоких немецких телебашен плюс в качестве бонуса - еще те, на которые можно подняться. О существовании некоторых из них вы вряд ли подозревали!

  • Берлинская телевизионная башня на площади Александерплац

    Немецкие телевышки

    Берлин

    1. Берлинская телебашня (Berliner Fernsehturm). Год постройки: 1968. Высота: 368 метров. Ресторан (208 метров) и смотровую площадку (204 метра) ежегодно посещает более миллиона человек.

  • Франкфурт-на-Майне

    Немецкие телевышки

    Франкфурт-на-Майне

    2. Европейская башня - Европатурм (Europaturm). Год постройки: 1979. Высота: 337,5 метра. Смотровая площадка закрыта.

  • Нюрнберг

    Немецкие телевышки

    Нюрнберг

    Нюрнбергская коммуникационная вышка (Fernmeldeturm Nürnberg). Год постройки: 1980. Высота: 292,8 метра. Смотровая площадка закрыта.

  • Мюнхен

    Немецкие телевышки

    Мюнхен

    4. Олимпийская вышка - Олимпиатурм (Olympiaturm). Год постройки: 1968. Высота 291,3 метра. Ресторан (182 метра) и смотровую площадку (185 метров) ежегодно посещает более 800 тысяч человек.

  • Ганновер

    Немецкие телевышки

    Ганновер

    5. Ганноверская телебашня - Телемакс (Telemax). Год постройки: 1992. Высота: 282,2 метра. Смотровая площадка (185 метров) используется только для проведения мероприятий.

  • Гамбург

    Немецкие телевышки

    Гамбург

    6. Башня Генриха Герца (Heinrich-Hertz-Turm). Год постройки: 1968. Высота: 279,2 метра. Смотровая площадка закрыта.

  • Кельн

    Немецкие телевышки

    Кельн

    7. Кельнская телебашня - Колониус (Colonius). Год постройки: 1981. Высота: 266 метров. Смотровая площадка закрыта, но городские власти сейчас начали рассматривать и просчитывать варианты открытия.

  • Кобленц

    Немецкие телевышки

    Кобленц

    8. Коммуникационная вышка около Кобленца (Fernmeldeturm Koblenz). Год постройки: 1976. Высота 260,7 метра. Смотровая площадка отсутствует.

  • Дрезден

    Немецкие телевышки

    Дрезден

    9. Дрезденская телевизионная башня (Fernsehturm Dresden). Год постройки: 1969. Высота: 252 метра. Смотровая площадка закрыта.

  • Дюссельдорф

    Немецкие телевышки

    Дюссельдорф

    10. Телевышка в Дюссельдорфе - Рейнская башня (Rheinturm). Год постройки: 1982. Высота: 240,5 метра. Смотровую площадку (166 метров), кафе (170 метров) и ресторан (175 метров) ежегодно посещает 300 тысяч человек. Далее переходим сразу к номеру пятнадцать в списке самых высоких телевышек Германии и трем другим немецким башням со смотровыми площадками.

  • Мангейм

    Немецкие телевышки

    Мангейм

    ... 15. Мангеймская коммуникационная вышка (Fernmeldeturm Mannheim). Год постройки: 1975. Высота: 217,8 метра. Смотровую площадку (121 метр) и ресторан (125 метров) ежегодно посещает около 70 тысяч человек.

  • Штутгарт

    Немецкие телевышки

    Штутгарт

    16. Штутгартская телебашня (Stuttgarter Fernsehturm). Год постройки: 1955. Высота: 216,6 метра. Смотровые площадки (150 метров, 152 метра) и ресторан (147 метров) ежегодно посещает около 300 тысяч человек.

  • Дортмунд

    Немецкие телевышки

    Дортмунд

    ... 18. Дортмундская телебашня - Флориантурм (Florianturm). Год постройки: 1959. Высота: 208,6 метра. Смотровые площадки находятся на высоте 142 метра и 145 метров. Ресторан закрыт.

  • Бунгсберг

    Немецкие телевышки

    Гора Бунгсберг

    ... 30. Телевизионная башня на горе Бунгсберг (Шлезвиг-Гольштейн). Год постройки: 1977. Высота: 179 метров. Смотровая площадка находится на высоте 40 метров. P.S. Смотровые площадки в Германии есть, конечно, не только на телебашнях - например, в Кельне можно подняться на Южную башню собора, а в Берлине - на купол Рейхстага, но эта - тема для следующей галереи.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Берлинская телевизионная башня на площади Александерплац

    Немецкие телевышки

    Первая десятка + бонус

    В Германии насчитывается почти 80 теле- и коммуникационных башен высотой более 150 метров. Смотровые площадки сейчас работают лишь на семи. Раньше было больше, но несколько закрыли - в основном, из-за нерентабельности. Представляем десятку самых высоких немецких телебашен плюс в качестве бонуса - еще те, на которые можно подняться. О существовании некоторых из них вы вряд ли подозревали!

  • Берлинская телевизионная башня на площади Александерплац

    Немецкие телевышки

    Берлин

    1. Берлинская телебашня (Berliner Fernsehturm). Год постройки: 1968. Высота: 368 метров. Ресторан (208 метров) и смотровую площадку (204 метра) ежегодно посещает более миллиона человек.

  • Франкфурт-на-Майне

    Немецкие телевышки

    Франкфурт-на-Майне

    2. Европейская башня - Европатурм (Europaturm). Год постройки: 1979. Высота: 337,5 метра. Смотровая площадка закрыта.

  • Нюрнберг

    Немецкие телевышки

    Нюрнберг

    Нюрнбергская коммуникационная вышка (Fernmeldeturm Nürnberg). Год постройки: 1980. Высота: 292,8 метра. Смотровая площадка закрыта.

  • Мюнхен

    Немецкие телевышки

    Мюнхен

    4. Олимпийская вышка - Олимпиатурм (Olympiaturm). Год постройки: 1968. Высота 291,3 метра. Ресторан (182 метра) и смотровую площадку (185 метров) ежегодно посещает более 800 тысяч человек.

  • Ганновер

    Немецкие телевышки

    Ганновер

    5. Ганноверская телебашня - Телемакс (Telemax). Год постройки: 1992. Высота: 282,2 метра. Смотровая площадка (185 метров) используется только для проведения мероприятий.

  • Гамбург

    Немецкие телевышки

    Гамбург

    6. Башня Генриха Герца (Heinrich-Hertz-Turm). Год постройки: 1968. Высота: 279,2 метра. Смотровая площадка закрыта.

  • Кельн

    Немецкие телевышки

    Кельн

    7. Кельнская телебашня - Колониус (Colonius). Год постройки: 1981. Высота: 266 метров. Смотровая площадка закрыта, но городские власти сейчас начали рассматривать и просчитывать варианты открытия.

  • Кобленц

    Немецкие телевышки

    Кобленц

    8. Коммуникационная вышка около Кобленца (Fernmeldeturm Koblenz). Год постройки: 1976. Высота 260,7 метра. Смотровая площадка отсутствует.

  • Дрезден

    Немецкие телевышки

    Дрезден

    9. Дрезденская телевизионная башня (Fernsehturm Dresden). Год постройки: 1969. Высота: 252 метра. Смотровая площадка закрыта.

  • Дюссельдорф

    Немецкие телевышки

    Дюссельдорф

    10. Телевышка в Дюссельдорфе - Рейнская башня (Rheinturm). Год постройки: 1982. Высота: 240,5 метра. Смотровую площадку (166 метров), кафе (170 метров) и ресторан (175 метров) ежегодно посещает 300 тысяч человек. Далее переходим сразу к номеру пятнадцать в списке самых высоких телевышек Германии и трем другим немецким башням со смотровыми площадками.

  • Мангейм

    Немецкие телевышки

    Мангейм

    ... 15. Мангеймская коммуникационная вышка (Fernmeldeturm Mannheim). Год постройки: 1975. Высота: 217,8 метра. Смотровую площадку (121 метр) и ресторан (125 метров) ежегодно посещает около 70 тысяч человек.

  • Штутгарт

    Немецкие телевышки

    Штутгарт

    16. Штутгартская телебашня (Stuttgarter Fernsehturm). Год постройки: 1955. Высота: 216,6 метра. Смотровые площадки (150 метров, 152 метра) и ресторан (147 метров) ежегодно посещает около 300 тысяч человек.

  • Дортмунд

    Немецкие телевышки

    Дортмунд

    ... 18. Дортмундская телебашня - Флориантурм (Florianturm). Год постройки: 1959. Высота: 208,6 метра. Смотровые площадки находятся на высоте 142 метра и 145 метров. Ресторан закрыт.

  • Бунгсберг

    Немецкие телевышки

    Гора Бунгсберг

    ... 30. Телевизионная башня на горе Бунгсберг (Шлезвиг-Гольштейн). Год постройки: 1977. Высота: 179 метров. Смотровая площадка находится на высоте 40 метров. P.S. Смотровые площадки в Германии есть, конечно, не только на телебашнях - например, в Кельне можно подняться на Южную башню собора, а в Берлине - на купол Рейхстага, но эта - тема для следующей галереи.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотрите также:
Телевизионная башня на площади Александерплац

  • Романтический вечер с видом на Берлинскую телебашню

    Берлинская телебашня

    Берлинская телевизионная башня - самое высокое сооружение Германии и четвертое по высоте в Европе. 368-метровую вышку, возведенную на площади Александерплац, ввели в эксплуатацию в 1969 году. Уже через десять лет ее внесли в список особо охраняемых архитектурных объектов Берлина, в котором она осталась и после воссоединения страны.

  • Строительство Берлинской телевизионной башни

    Берлинская телебашня

    Новая вышка помимо выполнения чисто технических функций по трансляции телевизионных и радиосигналов должна была демонстрировать жителям капиталистической западной части города и всему миру прогрессивность ГДР.

  • Строительство Берлинской телевизионной башни

    Берлинская телебашня

    Престижные проекты дешевыми не бывают. Строительство обошлось казне в три раза дороже первоначальной сметы. Общая сумма затрат составила около 100 миллионов восточных марок. Возведение новой телевизионной башни власти ГДР начали планировать еще в 1950-годах, но долго не могли выбрать для нее подходящее место.

  • Железнодорожный вокзал Александерплац

    Берлинская телебашня

    Площадь Александерплац, названная, кстати, в честь российского царя Александра I, посетившего город в 1805 году, стала третьим и окончательным вариантом. От первого, несмотря на уже начавшиеся строительные работы, пришлось отказаться из-за близости выбранного места к аэропорту Берлин-Шёнефельд.

  • Памятник Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу в Берлине

    Берлинская телебашня

    Второй вариант не устроил партийных лидеров, так как башня находилась бы совсем на окраине города, а должна была стать символом успехов социалистического строительства, то есть стоять на передовой линии борьбы за светлое будущее. В 1980-х годах она оказалась под присмотром каменных Маркса и Энгельса.

  • Строительство Берлинской телевизионной башни

    Берлинская телебашня

    В 1968 году на башне смонтировали последние сегменты обшивки шара, диаметр которого превышает 30 метров. Вес шара составляет 4800 тонн, что в пересчете равняется общему весу около полусотни полностью загруженных железнодорожных вагонов.

  • Часы мирового времени (Weltzeituhr)

    Берлинская телебашня

    Под шаром Берлинской телевизионной башни находится внешнее кольцо со спасательной площадкой, на которой достаточно места, чтобы в случае пожара или другой нештатной ситуации разместить 400 человек. В 1969 году на площади Александерплац во время ее генеральной реконструкции установили эти "Часы мирового времени" (Weltzeituhr).

  • Молекулярный человек (Molecule Man) на реке Шпрее в Берлине

    Берлинская телебашня

    На строительстве башни в центре разделенного в те времена Берлина настоял лично первый секретарь ЦК СЕПГ Вальтер Ульбрихт (Walter Ulbricht). Позже острые на язык жители города прозвали башню "Святым Вальтером" ("Sankt Walter").

  • Памятник прусскому королю Фридриху Вильгельму IV

    Берлинская телебашня

    На этом полет творческой мысли не закончился. После смерти государственного деятеля появился еще один вариант - "Мемориальная церковь Ульбрихта" ("Ulbrichts Gedächtniskirche"). Официальные печатные органы ГДР пытались вытеснить его с помощью шутливого названия, но "Телевизионная спаржа" ("Telespargel"), которую они придумали, как-то не прижилась.

  • Берлинская телевизионная башня

    Берлинская телебашня

    Сравнения напрашивались сами собой, так как на башне есть крест... Правда, появляется он только днем и в безоблачную погоду, когда лучи солнца падают на шар.

  • Снегопад в Берлине

    Берлинская телебашня

    Неожиданный оптический сюрприз заметили уже после завершения строительства. Агенты министерства государственной безопасности (МГБ) даже допрашивали архитектора, чтобы выяснить, планировал ли он такой эффект на сферической поверхности или это случайность?

  • Радуга над Берлином

    Берлинская телебашня

    Рассказывают также, что сотрудники МГБ в солнечную погоду с помощью разных рефлекторов пытались помешать появлению креста над Восточным Берлином, но такие истории следует рассматривать в качестве городских анекдотов.

  • Татуировка с изображением Берлинской телебашни

    Берлинская телебашня

    Характерный силуэт башни давно стал одним из главных символов немецкой столицы, узнаваемых далеко за пределами Германии - наравне с берлинскими мишками, Бранденбургскими воротами и Рейхстагом.

  • Ресторан на телевизионной башне

    Берлинская телебашня

    В ходе реконструкции в 2012 году интерьерам телевизионной вышки на Александерплац вернули стиль 70-х годов. Ретро-модернизация обошлась в полтора миллиона евро.

  • Вид на Музейный остров со смотровой площадки на телевизионной башне

    Берлинская телебашня

    Лифты оснастили более мощными кондиционерами. Кроме того, увеличилась их скорость. Подъем на высоту 210 метров занимает всего 40 секунд.

  • Музейный остров

    Берлинская телебашня

    Ежегодное число посетителей башни сейчас составляет около 1,2 миллиона человек. Обычный билет для взрослых стоит на месте 13 евро. Очереди можно избежать, заранее заказав билет "Fast View" на конкретное время в интернете за 19,50 евро.

  • Вид со смотровой площадки

    Берлинская телебашня

    На сайте башни также предлагаются билеты по 13 евро, по которым на нее можно подняться без очереди в утреннее или вечернее время. Early Bird-Ticket действует в момент открытия, Late Night-Ticket - с 21:30 до 23:00.

  • Вечерний Берлин

    Берлинская телебашня

    С марта по октябрь вход на башню открывается в 9:00, с ноября по февраль - в 10:00. Закрывается смотровая площадка в полночь.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Всемирное наследие в Германии

Путеводитель DW по памятникам Всемирного культурного и природного наследия в Германии.  

Достопримечательности немецких земель

В Германии насчитывается 16 федеральных земель. Представляем их главные туристические достопримечательности.  

Рейтинг немецких достопримечательностей

В списке - немецкие замки, дворцы, памятники Всемирного наследия, природные парки и другие популярные места.  

Откуда лучше всего видно Германию

Объять необъятное проще всего сверху. DW предлагает полюбоваться красотами Германии, взобравшись повыше - на крышу небоскреба, старинного замка или на вершину горы…  

Рурская область с высоты птичьего полета

Под крылом самолета - Рурская область. Ностальгия по лету и воздушнему олдтаймеру. На борту "тетушки Ю".  

Баден-Баден с высоты птичьего полета

Советы туристам от жительницы города: от смотровой площадки на горе до маршрута по лесу на мотоциклах.  

Немецкие телевышки

В Германии насчитывается почти восемьдесят теле- и коммуникационных башен высотой более 150 метров. Смотровые площадки для туристов сейчас работают только на семи из них. (10.10.2018)  

Берлинская телебашня  

Аудио- и видеофайлы по теме

Берлинская телебашня - вид на столицу с высоты 203 метров  

Германия переживает туристический бум  

КПП "Чарли", или Disneyland холодной войны  

Также по теме

Schrein der Heiligen Drei Könige im Kölner Dom

Золотой реликварий трех волхвов и другие достопримечательности Кельнского собора (фото) 22.08.2018

В этом храме хранятся мощи трех королей - библейских святых, приходивших поклониться с дарами младенцу Христу.

Insel Rügen Reportage 015

Охотничий замок Границ на балтийском острове Рюген 12.07.2018

Самый популярный замок Мекленбурга-Передней Померании спрятался в буковом лесу на острове Рюген. Здесь бывали короли Пруссии и Дании, а также "железный канцлер" Бисмарк.

Deutschland entdecken Archiv - Burg Pfalzgrafenstein

Рейтинг немецких достопримечательностей 17.10.2016

В списке - немецкие замки, дворцы, памятники Всемирного наследия, природные парки и другие популярные места.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера