Самолет бундесвера с эвакуируемыми гражданами ФРГ вылетел из Уханя

Самолет бундесвера Airbus A310 более чем со 120 гражданами Германии и ряда других стран на борту, эвакуируемыми из китайского Уханя (провинция Хуйбэй), наиболее сильно пострадавшего от коронавируса, в субботу, 1 февраля, вылетел в ФРГ. Лайнер совершит промежуточную посадку в Москве, где ожидается замена экипажа. Прибытие его ориентировочно запланировано в районе полудня по местному времени (14.00 мск).

По сообщению министерства здравоохранения Германии, эвакуированных разместят на территории одной из частей военно-воздушных сил ФРГ в городе Гермерсхайме (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). Часть расположена примерно в 100 километрах от аэропорта Франкфурта-на-Майне. Там их будут в ближайшие несколько дней содержать в условиях карантина.

Число инфицированных вирусом нового типа достигло в ФРГ семи человек. Среди заболевших есть ребенок. Его отец, проживавший в округе Траунштайн (земля Бавария), тоже болен. Он - сотрудник компании Webasto, на которую работали и другие инфицированные, сообщили ранее представители баварского министерства здравоохранения.

Почти 260 погибших в КНР

Между тем количество инфицированных коронавирусом 2019-nCoV в Китае составило 11791 человек, погибших - 259 человек. Об этом сообщил 1 февраля Национальный комитет по делам здравоохранения КНР.

На карантине находятся 17988 человек, вылечились и выписаны из больниц - еще 243 человека.

Новые рекомендации по расследованию правонарушений

Тем временем Верховная народная прокуратура (ВНП) КНР обнародовала рекомендации, как следует рассматривать правонарушения в условиях эпидемии. Так, в документе отмечается, что делать это необходимо преимущественно письменно, чтобы максимально сократить число лиц, контактирующих друг с другом. Допрашивать подозреваемых и свидетелей, а также заслушивать адвокатов рекомендовано по телефону или видеосвязи.

В ВНП также пригрозили суровыми наказаниями тем, кто будет саботировать меры борьбы с эпидемией и нарушать общественный порядок.

Первый случай заболевания - на Канарских островах

Между тем первый случай заболевания выявлен в Испании. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны. Пациент входил в состав группы из пяти туристов, которые содержались на карантине в одной из больниц отдаленного острова Гомера в составе Канарских островов. Ранее он вступал в контакт с гражданином Германии, у которого выявили вирус. Результаты анализов были обнародованы испанским национальным центром микробиологии.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила режим чрезвычайной ситуации в сфере общественного здравоохранения в связи с распространением коронавируса. 190 стран впредь будут координировать свои действия по борьбе с инфекцией под эгидой ВОЗ.

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