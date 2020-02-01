 Самолет бундесвера с эвакуируемыми гражданами ФРГ вылетел из Уханя | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Самолет бундесвера с эвакуируемыми гражданами ФРГ вылетел из Уханя

Airbus A310 с эвакуируемыми из китайского Уханя гражданами Германии совершит промежуточную посадку в Москве. Число инфицированных коронавирусом в Китае достигло почти 11800 человек.

Самолет бундесвера вылетел в Китай из кельнского аэропорта

Самолет бундесвера вылетел в Китай из кельнского аэропорта

Самолет бундесвера Airbus A310 более чем со 120 гражданами Германии и ряда других стран на борту, эвакуируемыми из китайского Уханя (провинция Хуйбэй), наиболее сильно пострадавшего от коронавируса, в субботу, 1 февраля, вылетел в ФРГ. Лайнер совершит промежуточную посадку в Москве, где ожидается замена экипажа. Прибытие его ориентировочно запланировано в районе полудня по местному времени (14.00 мск).

По сообщению министерства здравоохранения Германии, эвакуированных разместят на территории одной из частей военно-воздушных сил ФРГ в городе Гермерсхайме (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). Часть расположена примерно в 100 километрах от аэропорта Франкфурта-на-Майне. Там их будут в ближайшие несколько дней содержать в условиях карантина.

Число инфицированных вирусом нового типа достигло в ФРГ семи человек. Среди заболевших есть ребенок. Его отец, проживавший в округе Траунштайн (земля Бавария), тоже болен. Он - сотрудник компании Webasto, на которую работали и другие инфицированные, сообщили ранее представители баварского министерства здравоохранения.

Почти 260 погибших в КНР

Контекст

Вспышка неизвестного ранее вируса, вызывающего тяжелую пневмонию, началась в КНР еще в конце 2019 года. Основные факты об этом заболевании и об исходящей от него опасности - у DW. (28.01.2020)

Между тем количество инфицированных коронавирусом 2019-nCoV в Китае составило 11791 человек, погибших - 259 человек. Об этом сообщил 1 февраля Национальный комитет по делам здравоохранения КНР.

На карантине находятся 17988 человек, вылечились и выписаны из больниц - еще 243 человека.

Новые рекомендации по расследованию правонарушений

Тем временем Верховная народная прокуратура (ВНП) КНР обнародовала рекомендации, как следует рассматривать правонарушения в условиях эпидемии. Так, в документе отмечается, что делать это необходимо преимущественно письменно, чтобы максимально сократить число лиц, контактирующих друг с другом. Допрашивать подозреваемых и свидетелей, а также заслушивать адвокатов рекомендовано по телефону или видеосвязи.

В ВНП также пригрозили суровыми наказаниями тем, кто будет саботировать меры борьбы с эпидемией и нарушать общественный порядок.

Первый случай заболевания - на Канарских островах

Между тем первый случай заболевания выявлен в Испании. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны. Пациент входил в состав группы из пяти туристов, которые содержались на карантине в одной из больниц отдаленного острова Гомера в составе Канарских островов. Ранее он вступал в контакт с гражданином Германии, у которого выявили вирус. Результаты анализов были обнародованы испанским национальным центром микробиологии.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила режим чрезвычайной ситуации в сфере общественного здравоохранения в связи с распространением коронавируса. 190 стран впредь будут координировать свои действия по борьбе с инфекцией под эгидой ВОЗ.

Смотрите также:

  • Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простуды.

    Новый коронавирус из Китая

    Симптомы коронавируса

    Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простудных заболеваний. В первую очередь, это общее недомогание, кашель и повышенная температура. По наблюдениям китайских врачей, особенно уязвимы перед вирусом пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Инкубационный период составляет от одного до 14 дней, причем в это время опасность заражения вирусом сохраняется.

  • Диаметр коронавируса 2019-nCoV из Китая оставляет от 80 до 160 нанометров.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус под микроскопом

    Вирус 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, относится к семейству коронавирусов, хорошо известных ученым. В 2003 году вирус из этого семейства вызвал вспышку острого респираторного синдрома (Sars), а в 2012-м - ближневосточного респираторного синдрома (Mers) .

  • Вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV началась в городе Ухане в конце декабря 2019 года. Изначально вирус передавался от диких животных к человеку, впоследствии - от человека к человеку.

    Новый коронавирус из Китая

    Вирус появился в городе Ухань в центральном Китае

    Впервые коронавирус 2019-nCoV был выявлен в городе Ухань в центральной части Китая. Предположительно источником инфекции стал местный рынок морепродуктов, на котором продавались, кроме прочего, змеи, летучие мыши и другие дикие животные, употребляемые китайцами в пищу. Население города составляет около 11 млн человек.

  • Из-за угрозы заражения новым коронавирусом из Китая пассажиры метро в Шри-Ланке носят респираторные маски. Сотрудники метро измеряют температуру тела людей на станциях с помощью специальных тепловых датчиков.

    Новый коронавирус из Китая

    Респираторные маски и датчики температуры тела

    Из-за вспышки легочного заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV в Китае, сотрудники аэропортов и метро уже в нескольких странах начали регулярно замерять температуру тела пассажиров. Респираторные маски - еще одна мера предосторожности, призванная противостоять распространению вируса.

  • Пожилая китаянка с респираторной маской на лице на пустынной улице города Уханя, ставшего очагом распространения смертоносного коронавируса.

    Новый коронавирус из Китая

    Опустевшие улицы Уханя

    Опасаясь заражения опасным коронавируом, жители города Уханя, с 22 января фактически находящегося на карантине, стараются избегать людных мест. Кинотеатры, рестораны и музеи города прекратили работу, многие фирмы рекомендовали своим сотрудникам перейти на работу из дома.

  • Десятки экскаваторов строят в ускоренном темпе больницу для пациентов, зараженных коронавирусом 2019-nCoV в городе Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Экстренная постройка новой больницы в Ухане

    Учитывая скорость распространения нового коронавируса, китайские власти распорядились в рекордные сроки, за десять дней, построить в городе Ухань новую больницу для пациентов, инфицированных вирусом 2019-nCoV. По данным на 28 января, число скончавшихся от коронавируса в Китае составило 106 человек. Еще более 4,5 тысяч человек в КНР и ряде других стран на сегодняшний день заражены этим вирусом.

  • Из-за вспышки коронавируса отдельные города в Китае фактически оказались отрезаны от внешнего мира. Магазины, рестораны и кинотеатры прекратили работу. Ожидается, что связанный с этим спад потребления будет иметь негативные последствия для китайской экономики.

    Новый коронавирус из Китая

    Последствия для экономики Китая

    По мнению многих экспертов, вспышка коронавируса в Китае, из-за которой города с многомиллионным населением фактически оказались под карантином, будет иметь негативные последствия для экономики КНР. В первую очередь, речь идет о спаде потребления в период празднования Нового года по лунному календарю и отказе китайцев от уже запланированных поездок.

  • Исследование коронавируса ведется в лабораториях Института вирусологии берлинской клиники Шарите.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус за пределами Китая

    Кроме КНР инфицирование коронавирусом было зафиксировано в ряде других стран, в том числе США, Франции, Японии и Южной Корее. В ночь на 28 января власти Баварии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Германии. По данным властей ФРГ, страна хорошо подготовлена к борьбе с коронавирусом. В Институте вирусологии берлинской клиники "Шарите" врачи разработали метод диагностики вируса.

  • В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести воздушным путем эвакуацию своих граждан из города Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Эвакуация иностранных граждан из Уханя

    В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести эвакуацию своих граждан самолетами из города Ухань,транспортное сообщение с которым по указанию властей КНР было прервано. В том числе, о подобных планах заявили США, Германия и Нидерланды. По данным МИД ФРГ, на сегодня в Ухане проживают около 90 граждан Германии.

    Автор: Елена Гункель


Смотреть видео 03:07

Что делать, чтобы не заразиться коронавирусом?

Контекст

Новый коронавирус из Китая

Число жертв коронавируса увеличивается каждый день. Китайские власти принимают беспрецедентные меры, чтобы ограничить дальнейшее распространение инфекции. (28.01.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Эпидемия коронавируса: в Германии уверены - паниковать не стоит  

Черная пятница для ЕС из-за Брекзита и коронавирус из Китая уже в России. DW Новости  

Что делать, чтобы не заразиться коронавирусом?  

Реклама

Самые читаемые

Главы трех важнейших органов ЕС предупредили Лондон перед "Брекзитом"  

Трамп вводит иммиграционные ограничения для граждан шести стран  

Число заболевших коронавирусом приближается к 10 тысячам  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно