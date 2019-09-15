Самой высокооплачиваемой работой в РФ стал механик на рыболовном судне

Самой высокооплачиваемой работой в России является должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности. Об этом в понедельник, 16 сентября, пишет газета "Известия", приводя данные, изложенные в документе Министерства труда и социальной защиты России. Минтруда получил эти данные, проанализировав вакансии на государственной онлайн-бирже труда "Работа России". Механику по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности готовы тут платить зарплату в 430 тысяч рублей (около 6 тысяч евро) в месяц.

На втором месте пилот воздушного судна и начальник участка в отрасли угледобывающей промышленности: они получают 330 тысяч рублей (4600 евро).

Между тем директор Рыбного союза Сергей Гудков заявил "Известиям", что механики на рыбодобывающих судах получают около 200 тысяч рублей, а зарплата в 430 тысяч рублей была вызвана только срочной необходимостью в работнике, она встречается крайне редко.

В Германии среди специалистов с высшим образованием, по данным на 2018 год, больше всего получают врачи, инженеры и экономисты. Их средняя зарплата превышает 5700 евро в месяц. Юристы получают около 5200, IT-специалисты - около 4600 евро в месяц. Среди рабочих специальностей лидируют электротехники, они получают около 4500 евро в месяц.

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