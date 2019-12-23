Самое удивительное из Германии в фотографиях 2019 года

Немецкие лабиринты

Пролетая над Германией, можно увидеть много всего интересного. Например, такие вот лабиринты на зеленеющих полях. Конечно, до всемирной известности загадочных геоглифов на перуанском плато Наска этим изображениям далеко, да и расшифровать большинство можно очень быстро, но это - не причина обходить или облетать эти шедевры стороной! Посмотрим на них свысока.