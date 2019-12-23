Самое удивительное из Германии в фотографиях 2019 года

В этом итоговом обзоре - настоящий немецкий самурай, 100-летняя депутат горсовета, баварские арбузы и разные удивительные истории 2019 года из нашей рубрики "Кадр за кадром".
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