 Самое удивительное из Германии в фотографиях 2019 года | Фоторепортажи о Германии | DW | 25.12.2019

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Фоторепортажи

Самое удивительное из Германии в фотографиях 2019 года

В этом итоговом обзоре - настоящий немецкий самурай, 100-летняя депутат горсовета, баварские арбузы и разные удивительные истории 2019 года из нашей рубрики "Кадр за кадром".

  • Вайденталь. Январь 2019 года

    Люди, рекорды, сюрпризы - 2019

    Чемпионат по метанию елок

    Весь год в нашей рубрике "Кадр за кадром" мы рассказывали о разных интересных людях, необычных историях и происшествиях в Германии. Итоговый обзор начнем с чемпионата по метанию рождественских елок, который состоялся в начале прошлого января в городке Вайденталь. Мужчины и женщины соревновались в бросании деревьев в высоту и метании на дальность.

  • Зонтхофен. Январь 2019 года
    Еще по теме

    Люди, рекорды, сюрпризы - 2019

    Сено с доставкой

    В южных регионах Германии в конце января 2019 года выпало очень много снега. Здешним оленям было трудно добывать себе корм. Эта фотография сделана в засыпанной снегом Баварии. Вместо охоты егеря в Альпах разносили оленям сено.

  • Оснабрюк. Фото из архива
    Еще по теме

    Люди, рекорды, сюрпризы - 2019

    Полицейские на электробайках

    В начале февраля в земле Нижняя Саксония подвели итоги первых испытаний электрических мотоциклов полицией в городах Оснабрюк и Лер. Они оказались надежными и удобными в управлении. Одной зарядки хватает на 250 километров. Теперь нижнесаксонская полиция при обновлении парка планирует закупать десять процентов автомобилей и мотоциклов с электрическими двигателями.

  • Кельн. Феварль 2019 года
    Еще по теме

    Люди, рекорды, сюрпризы - 2019

    Карнавал - 2019

    В четверг, 28 февраля, в 11 часов 11 минут в Германии началось очередное "пятое время года": стартовал многодневный уличный карнавал. Эта фотография из нашей рубрики "Кадр за кадром" была сделана в Кельне незадолго до этого долгожданного момента. Помимо этого рейнского города главными карнавальными бастионами в Германии Дюссельдорф и Майнц.

  • Бремен. Март 2019 года
    Еще по теме

    Люди, рекорды, сюрпризы - 2019

    Король и ослиная нога

    Эта фотография была сделана в марте во время визита короля и королевы Нидерландов. Виллем-Александр и Максима каждый год посещают одну из немецких земель. В Бремене они, конечно, побывали около памятника легендарным бременским музыкантам. Виллем-Александр воспользовался случаем и подержался за ослиную ногу. Считается, что это приносит удачу. Кстати, в 2019 году этой сказке исполнилось 200 лет.

  • Хузум. Март 2019 года
    Еще по теме

    Люди, рекорды, сюрпризы - 2019

    Крокусы на Северном море

    В немецком Хузуме каждую весну в парке бывшего герцогского замка цветут четыре миллиона крокусов. Это очень красиво. Крокусы, они же - шафраны, являются очень популярными декоративными растениями в Германии, но в таком количестве эти цветы мало где увидишь. В середине марта здесь прошел очередной праздник Праздник крокусов и была коронована новая цветочная королева.

  • Небра. Фото из архива
    Еще по теме

    Люди, рекорды, сюрпризы - 2019

    "Красная Шапочка" 1886 года

    Эту бутылочку игристого вина позапрошлого века обнаружили, когда сносили старый мост на реке Унструт в Саксонии-Анхальт. В апреле находку приобрела для своего музея немецкая фирма, производящая игристые вина Rotkäppchen - "Красная Шапочка". Она была замурована в специальной капсуле во время строительства моста в 1886 году и является самой старой сохранившейся бутылкой этой марки.

  • Виндхаген. Май 2019 года
    Еще по теме

    Люди, рекорды, сюрпризы - 2019

    Бургомистр со стажем

    Следующие две фотографии будут посвящены пенсионерам в немецкой политике. Йозеф Рюддель дольше всех других в Германии - более пяти с половиной десятилетий - занимал (на общественных началах) должность бургомистра. Служебные обязанности он исполнял в сельском регионе Виндхаген в земле Рейнланд-Пфальц. Но в мае 2019 года 94-летний Рюддель решил больше не выставлять свою кандидатуру на выборах…

  • Кирххаймболанден. Март 2019 года
    Еще по теме

    Люди, рекорды, сюрпризы - 2019

    В 100 лет - в горсовет!

    В свою очередь, в мае на коммунальных выборах депутатом городского совета впервые в своей жизни стала… 100-летняя пенсионерка Лизель Хайзе. Она набрала 911 голосов и прошла в горсовет Кирххаймболандена в земле Рейнланд-Пфальц. Пойти в политику бывшая учительница решила, чтобы добиться открытия бассейна, не работающего уже много лет.

  • Дассов. Июль 2019 года
    Еще по теме

    Люди, рекорды, сюрпризы - 2019

    "Звездные войны" руками фанатов

    От земных немецких будней - в глубины космоса! В сентябре в городе Дассов под Любеком открылся музей "Outpost One" ("Аванпост I"). Экспозиция занимает 1300 квадратных метров и состоит из почти трех десятков декораций, созданных руками фанатов "Star Wars" со всего мира. Придумал проект 49-летний немецкий адвокат Марк Лангрок - большой поклонник этой фантастической саги.

  • Унлинген. Июнь 2019 года
    Еще по теме

    Люди, рекорды, сюрпризы - 2019

    Бассейн на колесах

    Такую картину можно было наблюдать в один из жарких дней около баден-вюртембергского Унлингена. Конструкция бассейна на колесах достаточно проста и экономична. Нужно лишь застелить пленкой кузов, закрепить зонт и не забыть налить воды. На пустых проселочных дорогах немецкая полиция на такого рода развлечения обычно закрывает глаза.

  • Айнбек. Июль 2019 года
    Еще по теме

    Люди, рекорды, сюрпризы - 2019

    Самый старый олдтаймер в мире

    Еще один способ прокатиться жарким летом с легким ветерком… Этот олдтаймер Benz Victoria Nr. 99, выпущенный в 1894 году, считается самым старым в мире автомобилем, имеющим постоянные номерные знаки. Он стоит на учете и допущен для участия в дорожном движении. Максимальная скорость - 27 километров в час. Фотография была сделана в конце июля во время парада олдтаймеров в Нижней Саксонии.

  • Вакен. Август 2019 года
    Еще по теме

    Люди, рекорды, сюрпризы - 2019

    Во все тяжкие...

    Хард-року все возрасты покорны! Это вновь решили доказать легкие на подъем жители дома престарелых из города Хайде, вновь отправившиеся на крупнейший в мире фестиваль тяжелой музыки Wacken Open Air. Он проходил в начале августа в местечке Вакен в земле Шлезвиг-Гольштейн. Группа отправилась в путешествие на двух автобусах, всего - тринадцать человек, общий возраст которых составил 800 лет.

  • Берлин. Август 2019 года

    Люди, рекорды, сюрпризы - 2019

    Улицу - детям!

    В столичном районе Кройцберг в августе по инициативе местных жителей появилась первая в Берлине улица, вернее, участок улицы Бёкхштрассе, который будут регулярно перекрывать для того, чтобы здесь играли дети. На улице установлен и начал действовать этот знак, запрещающий движение транспортных средств по средам с 14.00 до 18.00 в теплое время года - с апреля по сентябрь.

  • Фюрстенфельдбрукк. Сентябрь 2019 года
    Еще по теме

    Люди, рекорды, сюрпризы - 2019

    Баварские дыни и арбузы

    Баварский фермер Йоханнес Диттерт начал экспериментировать с бахчевыми культурами в своем хозяйстве три года назад. В первый год немного ошибся со временем посадки, но во второй уже собрал несколько тысяч дынь и арбузов. В сентябре 2019 года созрел новый урожай. Возделывать столь необычные для Германии теплолюбивые культуры он решил из-за увеличения спроса на региональные сезонные продукты.

  • Шпергау. Октябрь 2019 года

    Люди, рекорды, сюрпризы - 2019

    Очень длинная картина

    63-летний художник-любитель из Саксонии-Анхальт Петер Гере задумал создать самую длинную картину в мире. Монументальное полотно "The World Union Vision" будет состоять из более чем 190 фрагментов размером 100 см x 70 см - по числу стран-членов ООН. Уже готовы почти 180 работ. На создание каждой из картин уходит примерно 50 часов. Завершить свой проект Гере намерен в приметную дату - 02.02.2022.

  • Нюрнберг. Фото из архива
    Еще по теме

    Люди, рекорды, сюрпризы - 2019

    Самый старый глобус в мире

    6 октября 2019 году исполнилось 560 лет со дня рождения немецкого ученого, торговца и мореплавателя Мартина Бехайма - создателя старейшего глобуса Земли из сохранившихся до наших дней. Этот глобус сейчас является одним из главных экспонатов Германского национального музея в Нюрнберге. Он был изготовлен в Нюрнберге в начале 1490-х годов по заказу здешнего городского совета.

  • Мюнхен. Октябрь 2019 года
    Еще по теме

    Люди, рекорды, сюрпризы - 2019

    Немецкий самурай

    Знакомьтесь - Маркус Лёш, вернее - Отсука Риуносуке Таира но Масатомо. 27 лет. Вырос в Мюнхене. В 11 лет увлекся традициями самураев. В 18 лет уехал в Японию, где поступил в одну из самых известных школ боевых искусств - Хокусин Итто-рю. Несколько лет назад стал седьмым главой в 200-летней истории этой школы - первым немцем и вообще иностранцем! Штаб-квартира школы теперь находится в Баварии.

  • Мюнхен. Ноябрь 2019 года

    Люди, рекорды, сюрпризы - 2019

    44 миллиона лет

    Из этой гусеницы 44 миллиона лет назад могла бы вылупиться бабочка-пяденица, но она угодила в смолу и в таком виде была обнаружена немецкими учеными. Сейчас они представили свою находку в Зоологической государственной коллекции Мюнхена. Гусеницы больших бабочек (лат. Macrolepidoptera) встречаются в янтаре крайне редко, а в балтийском янтаре такое включение вообще обнаружено впервые.

  • Дрезден. Декабрь 2019 года
    Еще по теме

    Люди, рекорды, сюрпризы - 2019

    Царь-кекс по-саксонски

    В конце обзора - сладкое на десерт. В декабре в Дрездене вновь изготовили очень большой и очень вкусный рождественский штоллен. Вес - почти четыре тонны! Для этого потребовалось полторы тонны муки, 750 миллионов изюмин, а также двести килограммов миндаля. 7 декабря на Дрезденском празднике штолленов кекс разрезали на 24 тысячи частей и распродали. Выручка пойдет на благотворительные цели.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Вайденталь. Январь 2019 года

    Люди, рекорды, сюрпризы - 2019

    Чемпионат по метанию елок

    Весь год в нашей рубрике "Кадр за кадром" мы рассказывали о разных интересных людях, необычных историях и происшествиях в Германии. Итоговый обзор начнем с чемпионата по метанию рождественских елок, который состоялся в начале прошлого января в городке Вайденталь. Мужчины и женщины соревновались в бросании деревьев в высоту и метании на дальность.

  • Зонтхофен. Январь 2019 года
    Еще по теме

    Люди, рекорды, сюрпризы - 2019

    Сено с доставкой

    В южных регионах Германии в конце января 2019 года выпало очень много снега. Здешним оленям было трудно добывать себе корм. Эта фотография сделана в засыпанной снегом Баварии. Вместо охоты егеря в Альпах разносили оленям сено.

  • Оснабрюк. Фото из архива
    Еще по теме

    Люди, рекорды, сюрпризы - 2019

    Полицейские на электробайках

    В начале февраля в земле Нижняя Саксония подвели итоги первых испытаний электрических мотоциклов полицией в городах Оснабрюк и Лер. Они оказались надежными и удобными в управлении. Одной зарядки хватает на 250 километров. Теперь нижнесаксонская полиция при обновлении парка планирует закупать десять процентов автомобилей и мотоциклов с электрическими двигателями.

  • Кельн. Феварль 2019 года
    Еще по теме

    Люди, рекорды, сюрпризы - 2019

    Карнавал - 2019

    В четверг, 28 февраля, в 11 часов 11 минут в Германии началось очередное "пятое время года": стартовал многодневный уличный карнавал. Эта фотография из нашей рубрики "Кадр за кадром" была сделана в Кельне незадолго до этого долгожданного момента. Помимо этого рейнского города главными карнавальными бастионами в Германии Дюссельдорф и Майнц.

  • Бремен. Март 2019 года
    Еще по теме

    Люди, рекорды, сюрпризы - 2019

    Король и ослиная нога

    Эта фотография была сделана в марте во время визита короля и королевы Нидерландов. Виллем-Александр и Максима каждый год посещают одну из немецких земель. В Бремене они, конечно, побывали около памятника легендарным бременским музыкантам. Виллем-Александр воспользовался случаем и подержался за ослиную ногу. Считается, что это приносит удачу. Кстати, в 2019 году этой сказке исполнилось 200 лет.

  • Хузум. Март 2019 года
    Еще по теме

    Люди, рекорды, сюрпризы - 2019

    Крокусы на Северном море

    В немецком Хузуме каждую весну в парке бывшего герцогского замка цветут четыре миллиона крокусов. Это очень красиво. Крокусы, они же - шафраны, являются очень популярными декоративными растениями в Германии, но в таком количестве эти цветы мало где увидишь. В середине марта здесь прошел очередной праздник Праздник крокусов и была коронована новая цветочная королева.

  • Небра. Фото из архива
    Еще по теме

    Люди, рекорды, сюрпризы - 2019

    "Красная Шапочка" 1886 года

    Эту бутылочку игристого вина позапрошлого века обнаружили, когда сносили старый мост на реке Унструт в Саксонии-Анхальт. В апреле находку приобрела для своего музея немецкая фирма, производящая игристые вина Rotkäppchen - "Красная Шапочка". Она была замурована в специальной капсуле во время строительства моста в 1886 году и является самой старой сохранившейся бутылкой этой марки.

  • Виндхаген. Май 2019 года
    Еще по теме

    Люди, рекорды, сюрпризы - 2019

    Бургомистр со стажем

    Следующие две фотографии будут посвящены пенсионерам в немецкой политике. Йозеф Рюддель дольше всех других в Германии - более пяти с половиной десятилетий - занимал (на общественных началах) должность бургомистра. Служебные обязанности он исполнял в сельском регионе Виндхаген в земле Рейнланд-Пфальц. Но в мае 2019 года 94-летний Рюддель решил больше не выставлять свою кандидатуру на выборах…

  • Кирххаймболанден. Март 2019 года
    Еще по теме

    Люди, рекорды, сюрпризы - 2019

    В 100 лет - в горсовет!

    В свою очередь, в мае на коммунальных выборах депутатом городского совета впервые в своей жизни стала… 100-летняя пенсионерка Лизель Хайзе. Она набрала 911 голосов и прошла в горсовет Кирххаймболандена в земле Рейнланд-Пфальц. Пойти в политику бывшая учительница решила, чтобы добиться открытия бассейна, не работающего уже много лет.

  • Дассов. Июль 2019 года
    Еще по теме

    Люди, рекорды, сюрпризы - 2019

    "Звездные войны" руками фанатов

    От земных немецких будней - в глубины космоса! В сентябре в городе Дассов под Любеком открылся музей "Outpost One" ("Аванпост I"). Экспозиция занимает 1300 квадратных метров и состоит из почти трех десятков декораций, созданных руками фанатов "Star Wars" со всего мира. Придумал проект 49-летний немецкий адвокат Марк Лангрок - большой поклонник этой фантастической саги.

  • Унлинген. Июнь 2019 года
    Еще по теме

    Люди, рекорды, сюрпризы - 2019

    Бассейн на колесах

    Такую картину можно было наблюдать в один из жарких дней около баден-вюртембергского Унлингена. Конструкция бассейна на колесах достаточно проста и экономична. Нужно лишь застелить пленкой кузов, закрепить зонт и не забыть налить воды. На пустых проселочных дорогах немецкая полиция на такого рода развлечения обычно закрывает глаза.

  • Айнбек. Июль 2019 года
    Еще по теме

    Люди, рекорды, сюрпризы - 2019

    Самый старый олдтаймер в мире

    Еще один способ прокатиться жарким летом с легким ветерком… Этот олдтаймер Benz Victoria Nr. 99, выпущенный в 1894 году, считается самым старым в мире автомобилем, имеющим постоянные номерные знаки. Он стоит на учете и допущен для участия в дорожном движении. Максимальная скорость - 27 километров в час. Фотография была сделана в конце июля во время парада олдтаймеров в Нижней Саксонии.

  • Вакен. Август 2019 года
    Еще по теме

    Люди, рекорды, сюрпризы - 2019

    Во все тяжкие...

    Хард-року все возрасты покорны! Это вновь решили доказать легкие на подъем жители дома престарелых из города Хайде, вновь отправившиеся на крупнейший в мире фестиваль тяжелой музыки Wacken Open Air. Он проходил в начале августа в местечке Вакен в земле Шлезвиг-Гольштейн. Группа отправилась в путешествие на двух автобусах, всего - тринадцать человек, общий возраст которых составил 800 лет.

  • Берлин. Август 2019 года

    Люди, рекорды, сюрпризы - 2019

    Улицу - детям!

    В столичном районе Кройцберг в августе по инициативе местных жителей появилась первая в Берлине улица, вернее, участок улицы Бёкхштрассе, который будут регулярно перекрывать для того, чтобы здесь играли дети. На улице установлен и начал действовать этот знак, запрещающий движение транспортных средств по средам с 14.00 до 18.00 в теплое время года - с апреля по сентябрь.

  • Фюрстенфельдбрукк. Сентябрь 2019 года
    Еще по теме

    Люди, рекорды, сюрпризы - 2019

    Баварские дыни и арбузы

    Баварский фермер Йоханнес Диттерт начал экспериментировать с бахчевыми культурами в своем хозяйстве три года назад. В первый год немного ошибся со временем посадки, но во второй уже собрал несколько тысяч дынь и арбузов. В сентябре 2019 года созрел новый урожай. Возделывать столь необычные для Германии теплолюбивые культуры он решил из-за увеличения спроса на региональные сезонные продукты.

  • Шпергау. Октябрь 2019 года

    Люди, рекорды, сюрпризы - 2019

    Очень длинная картина

    63-летний художник-любитель из Саксонии-Анхальт Петер Гере задумал создать самую длинную картину в мире. Монументальное полотно "The World Union Vision" будет состоять из более чем 190 фрагментов размером 100 см x 70 см - по числу стран-членов ООН. Уже готовы почти 180 работ. На создание каждой из картин уходит примерно 50 часов. Завершить свой проект Гере намерен в приметную дату - 02.02.2022.

  • Нюрнберг. Фото из архива
    Еще по теме

    Люди, рекорды, сюрпризы - 2019

    Самый старый глобус в мире

    6 октября 2019 году исполнилось 560 лет со дня рождения немецкого ученого, торговца и мореплавателя Мартина Бехайма - создателя старейшего глобуса Земли из сохранившихся до наших дней. Этот глобус сейчас является одним из главных экспонатов Германского национального музея в Нюрнберге. Он был изготовлен в Нюрнберге в начале 1490-х годов по заказу здешнего городского совета.

  • Мюнхен. Октябрь 2019 года
    Еще по теме

    Люди, рекорды, сюрпризы - 2019

    Немецкий самурай

    Знакомьтесь - Маркус Лёш, вернее - Отсука Риуносуке Таира но Масатомо. 27 лет. Вырос в Мюнхене. В 11 лет увлекся традициями самураев. В 18 лет уехал в Японию, где поступил в одну из самых известных школ боевых искусств - Хокусин Итто-рю. Несколько лет назад стал седьмым главой в 200-летней истории этой школы - первым немцем и вообще иностранцем! Штаб-квартира школы теперь находится в Баварии.

  • Мюнхен. Ноябрь 2019 года

    Люди, рекорды, сюрпризы - 2019

    44 миллиона лет

    Из этой гусеницы 44 миллиона лет назад могла бы вылупиться бабочка-пяденица, но она угодила в смолу и в таком виде была обнаружена немецкими учеными. Сейчас они представили свою находку в Зоологической государственной коллекции Мюнхена. Гусеницы больших бабочек (лат. Macrolepidoptera) встречаются в янтаре крайне редко, а в балтийском янтаре такое включение вообще обнаружено впервые.

  • Дрезден. Декабрь 2019 года
    Еще по теме

    Люди, рекорды, сюрпризы - 2019

    Царь-кекс по-саксонски

    В конце обзора - сладкое на десерт. В декабре в Дрездене вновь изготовили очень большой и очень вкусный рождественский штоллен. Вес - почти четыре тонны! Для этого потребовалось полторы тонны муки, 750 миллионов изюмин, а также двести килограммов миндаля. 7 декабря на Дрезденском празднике штолленов кекс разрезали на 24 тысячи частей и распродали. Выручка пойдет на благотворительные цели.

    Автор: Максим Нелюбин


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    Пролетая над Германией, можно увидеть много всего интересного. Например, такие вот лабиринты на зеленеющих полях. Конечно, до всемирной известности загадочных геоглифов на перуанском плато Наска этим изображениям далеко, да и расшифровать большинство можно очень быстро, но это - не причина обходить или облетать эти шедевры стороной! Посмотрим на них свысока.

  • Цойленрода-Трибес

    Немецкие лабиринты

    На первой фотографии был изображен лабиринт на кукурузном поле около города Люнен в земле Северный Рейн - Вестфалия. Владельцы одного из здешних фермерских хозяйств таким способом решили продемонстрировать свою поддержку молодежному экологическому движению Fridays for Future, инициированному шведской школьницей Гретой Тунберг. На этом снимке - не кукуруза, а конопля...

  • Цойленрода-Трибес

    Немецкие лабиринты

    Конопляные лабиринты уже несколько лет устраивают около тюрингского города Цойленрода-Трибес в просветительских целях, чтобы информировать о разных возможностях использования этого растения. Возделыванием конопли в этой земле занимается почти два десятка хозяйств. Общая площадь плантаций составляет 300 гектаров. Из стеблей производят пеньку, а из семян получают конопляное масло и муку.

  • Шторков

    Немецкие лабиринты

    А здесь следует проявлять осторожность, так это - крапива. Находится лабиринт в бранденбургском городе Шторков - в развлекательном парке "Иррландия" (с двумя "эр", от немецкого глагола irren - блуждать, сбивать с пути).

  • Шторков

    Немецкие лабиринты

    Так этот парк в Шторкове выглядит сверху, включая большой лабиринт на кукурузном поле. Как раз сейчас в Германии кукуруза уже достаточно подросла, чтобы начинать такого рода развлечения. Лабиринты открываются повсюду, их огромное количество. В большинстве случаев они служат своего рода дополнительным источником дохода для фермерских хозяйств.

  • Уттинг-ам-Аммерзе

    Немецкие лабиринты

    Эти мультяшные пчелки Майя и Вилли сейчас резвятся в Уттинге, что в окрестностях баварского озера Аммерзе. Местные лабиринты отмечают свое 20-летие, поэтому здесь мы задержимся подольше - на своего рода ретроспективу. Популяции многих видов пчел в Германии сейчас сильно сократились. Этот лабиринт призывает им всячески помогать - например, сажать как можно больше растений-медоносов.

  • Уттинг-ам-Аммерзе

    Немецкие лабиринты

    Придумывают и создают лабиринты местные фермеры - Корина и Ули Эрнст. Каждый год им помогает два десятка человек. Бродить и выполнять разные задания здесь можно до конца сентября. Дети до пяти лет - бесплатно. Билеты для остальных посетителей стоят пять-шесть евро - в зависимости от возраста. Прошлогодний лабиринт был посвящен 200-летию Свободного государства Бавария.

  • Уттинг-ам-Аммерзе

    Немецкие лабиринты

    Посмотрим еще несколько фотографий из Уттинга, а затем отправимся в другие места. Так в 2017 году здесь - в преимущественно католической Баварии - отметили 500-летие немецкой Реформации. Мартина Лютера, основоположника протестантской веры в Германии, вырастили из конопли, подсолнухов, кукурузы, рапса и дикой мальвы. Похож?

  • Уттинг-ам-Аммерзе

    Немецкие лабиринты

    Летом 2016 года в окрестностях баварского озера Аммерзе можно было за десяток-другой минут пересечь всю Cолнечную систему. Она уместилась на площади в четыре футбольных поля.

  • Уттинг-ам-Аммерзе

    Немецкие лабиринты

    В 2015 году отмечалось 25-летие воссоединения Германии, поэтому на поле "нарисовали" карту ФРГ. Если присмотреться к оттенкам зеленого, то можно также разглядеть портрет канцлера Ангелы Меркель - первого федерального канцлера из Восточной Германии.

  • Уттинг-ам-Аммерзе

    Немецкие лабиринты

    В 2013 году баварский лабиринт был посвящен 200-летию первого издания "Сказок братьев Гримм", вышедших в самом конце 1812 года. "Бременские музыканты" в нем еще отсутствовали, но это никак не умаляет их сказочных заслуг. Площадь этого произведения полевого искусства составила примерно 12 тысяч квадратных метров, а общая протяженность всех неведомых дорожек - около трех с половиной километров.

  • Уттинг-ам-Аммерзе

    Немецкие лабиринты

    Глядя на этот снимок, не трудно догадаться, что на лабиринте изображен "Титаник". Лабиринт "нарисовали" в 2012 году по случаю 100-летия трагической гибели океанского лайнера. Дорожки, кстати, устланы соломой, так что бродить по ним вполне приятно и удобно.

  • Уттинг-ам-Аммерзе

    Немецкие лабиринты

    Завершим ретроспективу лабиринтов в Уттинге этим изображением знаменитого на весь мир баварского замка Нойшванштайн 2007 года. Если присмотреться повнимательней, можно также увидеть портрет короля Людвига II, для которого он был построен.

  • Подельциг

    Немецкие лабиринты

    Создатели некоторых лабиринтов высаживают растения специальным образом и ждут, пока все вырастет, как задумано. Но можно воспользоваться и другим методом: выкосить нужную картинку. Этот трактор был частью лабиринта, созданного в 2017 году в бранденбургской коммуне Подельциг.

  • Берлепш

    Немецкие лабиринты

    От простого - к сложному, на первый взгляд - безнадежному. Рискнули бы отправиться в путешествие по такому кукурузному полю в гессенском Берлепше?

  • Гифхорн

    Немецкие лабиринты

    Эти кукурузные (вернее - олимпийские) кольца были выкошены в 2016 году около нижнесаксонского города Гифхорн.

  • Кресброн

    Немецкие лабиринты

    Мышино-сырный лабиринт 2013 года на поле в баден-вюртембергской коммуне Кресброн. Эта фотография была сделана до открытия аттракциона, когда кукуруза еще не достигла нужной высоты, но грандиозный замысел уже стал очевиден.

  • Берлин

    Немецкие лабиринты

    Обычно жареные колбаски, которые подают с соусом карри, имеют румяно-коричневый цвет, но - что выросло, то выросло! А выросло оно в 2010 году в берлинском районе Мариенфельде из кукурузы, пшеницы и амаранта. Впрочем, красный соус и почти желтая картошка фри получились более близкими к реальности.

  • Мозигкау

    Немецкие лабиринты

    Лабиринты на кукурузных и прочих сельских полях - развлечение сезонное, имеющее очень давние традиции. А круглогодично бродить по ним можно в некоторых старых парках - например, барочном саду замка Мозигкау в Саксонии-Анхальт, имеющего статус Всемирного наследия вместе с другими достопримечательностями здешнего Садово-паркового королевства Дессау-Вёрлиц.

  • Берлин

    Немецкие лабиринты

    Однако эти вечные лабиринты требуют отдельного изучения, поэтому сейчас поставим точку. И сделаем мы это во дворе кармелитского монастыря Святой Девы Марии Царицы Мучеников (Karmel Regina Martyrum) в берлинском районе Шарлоттенбург. Отдохнем и помедитируем...

    Автор: Максим Нелюбин


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