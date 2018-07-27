Самое длительное лунное затмение века: как это было (фотогалерея)

В ночь на 28 июля во многих странах мира можно было наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение этого столетия. Самые впечатляющие снимки этого явления - в фотогалерее DW.
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