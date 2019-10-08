Самое главное о борьбе с ВИЧ в Германии

Статистика по новым зарегистирированным случаям в Германии снижается уже несколько лет подряд: в прошлом году о своем положительном ВИЧ-статусе узнали около 2400 человек. Пока основная проблема в том, что тесты на ВИЧ делают не все. По оценкам, почти 11 тысяч жителей Германии не знают о своем диагнозе. За 2018 год в стране от последствий ВИЧ скончались 440 человек.

Сколько людей живут с ВИЧ в Германии?

По данным на 2018 год, в Германии около 87 900 человек живут с диагнозом ВИЧ. Большинство из них - мужчины. Терапию получают более 70 тысяч жителей. Вообще в Германии приблизились к цели "90-90-90". Смысл этой стратегии в том, что 90% инфицированных должны знать о своем диагнозе, 90% из них должны получать терапию и еще 90% должны достигнуть неопределяемой вирусной нагрузки (состояния, при котором ВИЧ не передается половым путем). По данным Института имени Роберта Коха (RKI), в прошлом году ситуация в процентном соотношении выглядела даже так: 88-93-95.

Как проверяют на ВИЧ в Германии?

В Германии можно не только анонимно сдать анализы на ВИЧ в специальных центрах, но и сделать тест самостоятельно. Такие тесты стоят около 20 евро и продаются в аптеках, некоторых супермаркетах и интернет-магазинах. Проверяться рекомендуют только через три месяца после предполагаемого инфицирования. Если результат будет положительным, стоит подтвердить свой диагноз в клинике, так как домашние тесты слишком чувствительны и иногда показывают неточный результат. Обо всех нюансах можно узнать по телефону в немецкой некоммерческой организации помощи больным СПИДом Deutsche AIDS Hilfe.

Домашние тесты, которые можно сделать в Баварии

Результатов обычного анализа в лаборатории обычно нужно ждать около двух-пяти дней. Но для тех, кому нужно как можно скорее узнать о своем ВИЧ-статусе, предлагают быстрые тесты - они готовы уже через полчаса. Для жителей Баварии существует еще один вариант: там запустили проект, который позволяет взять кровь в домашних условиях и отправить в лабораторию. Результат сообщают по электронной почте или телефону примерно через неделю. Провериться можно не только на ВИЧ, но и на другие инфекции, передающиеся половым путем.

В Германии выписывают таблетки для защиты от ВИЧ?

С 1 сентября 2019 года в Германии можно получить по страховке таблетки доконтактной профилактики ВИЧ. В первую очередь их выписывают тем, кто относится к группам риска: гомосексуальным мужчинам, зависимым от инъекционных наркотиков, партнерам ВИЧ-положительных людей (если они еще не начали принимать терапию) и людям с рискованным сексуальным поведением. Окончательное решение о выдачи рецепта на ПрЭП принимает врач: таблетки выписывают не обычные терапевты, а специалисты по ВИЧ.

Препарат не гарантирует стопроцентную защиту от ВИЧ, но его эффективность сравнима с обычными презервативами. Таблетки принимают под контролем врача по двум схемам: регулярной и по случаю. При помощи ПрЭП в Германии к 2020 году собираются предотвратить 21 тысячу новых случаев инфицирования.

Как работает постконтактная профилактика ВИЧ?

Если все-таки произошла ситуация, при которой риск заражения ВИЧ был высоким, в Германии можно запросить постконтактную профилактику. Прием таких препаратов следует начать как можно раньше: в идеальном случае через два часа, максимум - спустя двое суток. После этого эффективность ПКП снижается. Именно поэтому получить профилактическую терапию можно круглосуточно: адрес ближайшей клиники, где проводят консультации и выписывают препараты, можно узнать на сайте организации Deutsche AIDS Hilfe. Такая терапия длится месяц и не должна вызывать серьезных побочных эффектов для огранизма.

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