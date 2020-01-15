Самое большое в мире фортепиано (видео)

Немец латышского происхождения Давид Клявиньш в поисках идеального звука решил сам строить фортепиано. Он создал самый большой в мире клавишный струнный инструмент.
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