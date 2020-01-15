 Самое большое в мире фортепиано (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 15.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Самое большое в мире фортепиано (видео)

Немец латышского происхождения Давид Клявиньш в поисках идеального звука решил сам строить фортепиано. Он создал самый большой в мире клавишный струнный инструмент.

Смотреть видео 04:34

Самое большое в мире фортепиано

Смотрите также:

  • Скрипки

    Сделаем скрипку лучше Страдивари

    Знакомьтесь: скрипка!

    Невероятно, но факт: все четыре столь непохожих друг на друга инструмента являются скрипками! Несмотря на то, что еще в XVIII веке благодаря кремонским мастерам установился "идеал скрипичной красоты", в течение последующих двух веков энтузиасты не оставляли попыток улучшить "экстерьер" скрипки и качество ее звучания. Интересно, что особенно активными были здесь не музыканты, а инженеры и ученые.

  • Скрипка Шано

    Сделаем скрипку лучше Страдивари

    Скрипка или гитара?

    Эту скрипку-гитару разработал французский инженер Франсуа Шано. Отправной точкой стали для него исследования акустика Феликса Саварта, который в начале XIX столетия пришел к выводу, что классический скрипичный корпус не оптимален для звучания. В 1818 году Шано представил прототип своего инструмента. Говорят, профессора Парижской консерватории не могли отличить его звучание от скрипки Страдивари.

  • Скрипка в форме груши

    Сделаем скрипку лучше Страдивари

    Груша для народа

    Юлиус Цоллер (Julius Zoller), инженер-радиостроитель по основной профессии, подходил к своим экспериментам строго научно. Десять лет и шестьдесят пробных моделей потребовалось ему, чтобы достичь в 1948 году результата, удовлетворявшего его во всех отношениях. Помимо акустических данных, Цоллер стремился к простоте. Эта скрипка в форме груши должна была стать "инструментом для народа".

  • Скрипка Штро

    Сделаем скрипку лучше Страдивари

    Труба в помощь

    Переселившийся в Лондон немецкий часовщик Йоханнес Штро (Johannes Stroh) обожал технические новинки. Так, в его доме появился один из первых граммофонов. Вскоре Штро обнаружил, что скрипки в записи звучат слишком тихо. Он решил "помочь" инструменту, усилив его звучание при помощи... трубы. Скрипки Штро получили довольно широкое распространение, и в 1899 году часовщик запатентовал свое детище.

  • Скрипка без корпуса

    Сделаем скрипку лучше Страдивари

    Немая скрипка

    Если Йоханнес Штро стремился усилить звучание скрипки, то перед братьями Вольф (Gebrüder Wolff) стояла противоположная задача: создать беззвучный инструмент. Ведь, согласитесь, далеко не все приходят в восторг, если их соседом становится скрипач. А на этом инструменте музыкант может заниматься и беззвучно. Или почти беззвучно. Скрипка, лишенная способности резонировать, выпускается до сих пор.

  • Электроскрипка

    Сделаем скрипку лучше Страдивари

    Первый электроинструмент

    Обычно считается, что первым электроинструментом была гитара. А вот и нет! Уже в 1927 году (за восемь лет до электрогитары) в США была построена первая электроскрипка. Ее звучание отличалось от звука неэлектрических сестер не только интенсивностью, но и окраской.

  • Карманные скрипки-пошеты

    Сделаем скрипку лучше Страдивари

    Скрипка в кармане

    Этот инструмент еще называют "пошет" (от французского слова pochette – "карман"). Действительно, такую скрипочку длиной около тридцати сантиметров можно было упрятать в большой карман. Уже в XVIII веке карманные скрипки пользовались большим спросом, например, у учителей танцев. А скрипичные мастера состязались в умении построить миниатюрный инструмент, по звучанию не уступающий большому.

  • Двойной флажолет

    Сделаем скрипку лучше Страдивари

    Двойной флажолет

    На гамбургской выставке представлены не только скрипки. В экспозиции есть и этот редкостный инструмент - так называемый двойной флажолет, построенный около 1820 года английским изобретателем Уильямом Бэйнбриджем. Целью мастера было расширить диапазон довольно заунывно звучащего флажолета. Идея пришла Бэйнбриджу в театре, где актер-фокусник играл на двух флажолетах одновременно.

  • Инструменты на выставке

    Сделаем скрипку лучше Страдивари

    Совершенству нет предела

    Современные изобретатели продолжают придумывать новые инструменты и улучшать существующие. Интересно, что среди них по-прежнему много любителей: учителей, врачей, физиков. Как бы там ни было, но последняя глава в истории "улучшенных" музыкальных инструментов еще не написана.

    Автор: Анастасия Буцко


Контекст

Носильщик роялей - работа не только для мышц

Бывший россиянин зарабатывает на жизнь в Германии тем, что перевозит и переносит вручную рояли и пианино. В Рейнской области он самый востребованный специалист в этом деле. (08.12.2019)  

Кошмар Страдивари: что угрожает знаменитой скрипке?

Страдивари нашел ценную породу дерева для изготовления бесподобных инструментов. Сегодня над "лесом скрипок" нависла серьезная угроза. (21.03.2019)  

По таланту и скрипка, или Страдивари - напрокат

В Германии раритетные скрипки нередко становятся объектами вложения капитала. А чтобы инструменты не оставались музейными экспонатами, инвесторы сдают их в аренду одаренным музыкантам. (01.02.2017)  

В Касселе вновь можно услышать "водяной орган" XVIII века

Редкий музыкальный инструмент был изготовлен для грота в горном парке Вильгельмсхёэ. Орган приводили в действие потоком воды. Он мог проигрывать шесть мелодий. (26.05.2014)  

Сделаем скрипку лучше Страдивари

"Инструменты, которые кое-что могут", - так лучше всего перевести название выставки "Patente Instrumente", проходящей в Музее искусства и художественных ремесел (Museum für Kunst und Gewerbe) в Гамбурге. (10.06.2013)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Самое большое в мире фортепиано  

Поющая пила покоряет публику  

Супершарманка Мартина Мулина  

Эйнауди cыграл на рояле в арктических льдах NUR SM  

Также по теме

Самое большое в мире фортепиано 15.01.2020

Немец латышского происхождения Давид Клявиньш построил самое большое в мире фортепиано.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера