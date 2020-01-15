Самое большое в мире фортепиано (видео)

Сделаем скрипку лучше Страдивари

Первый электроинструмент

Обычно считается, что первым электроинструментом была гитара. А вот и нет! Уже в 1927 году (за восемь лет до электрогитары) в США была построена первая электроскрипка. Ее звучание отличалось от звука неэлектрических сестер не только интенсивностью, но и окраской.