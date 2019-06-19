Саммит ЕС - о санкциях, паспортах РФ в Донбассе и трагедии MH17

В последнее время в Евросоюзе на встречах в верхах не так много внимания уделяют конфликту между Россией и Украиной. Но встреча лидеров стран ЕС в четверг, 20 июня, стала исключением. И это несмотря на то, что главный вопрос этого саммита - распределение руководящих должностей в Европейском Союзе.

Как отметила верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини, хотя все внимание приковано к вопросу о постах, лидеры не забыли и об иностранных делах. "Это наш месседж миру и партнерам о том, что даже во время смены (руководства. - Ред.) ЕС остается сосредоточенным на своей глобальной роли, в частности обсуждая ситуацию в Украине, имплементацию минских соглашений, "Восточное партнерство", - отметила главный дипломат Евросоюза.

Москву предостерегли по поводу паспортов для украинцев

По итогам первой рабочей сессии саммита в Брюсселе приняли коммюнике, в котором сразу несколько пунктов касаются России. В частности, в нем высказывается "крайняя обеспокоенность" по поводу апрельского указа президента России Владимира Путина об упрощенной выдаче паспортов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Лидеры государств ЕС подчеркнули, что такая выдача противоречит духу и целям минских договоренностей.

Исходя из этого, Европейский совет (высший политический орган Евросоюза) предостерег Москву, что будет продолжать следить за ситуацией в Донбассе и "готов рассмотреть дальнейшие меры, включая непризнание российских паспортов, выданных в нарушение минских соглашений". На саммитах такие формулировки используют, чтоб намекнуть, что ЕС может прибегнуть и к другим мерам.

Источники DW в ЕС пояснили, что суть решения - дать "политический сигнал" Москве, уже начавшей выдавать паспорта украинцам в Донбассе. Один из собеседников признал, что технически процедуру, как не признавать такие российские паспорта, разработать будет непросто. Но в ЕС над этим уже размышляют.

На фоне этого лидеры ЕС выступили за "безотлагательное возобновление" переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Источник DW отметил, что в Брюсселе сейчас ожидают, что сделает новый президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего подхода к Донбассу, и всегда готовы помогать в разрешении конфликта.

В Европейском совете повторили и свой призыв к Москве освободить "без каких-либо условий" украинских моряков, захваченных в конце ноября 2018 года неподалеку Керченского пролива. В России их судят за "незаконное пересечение границы", а Украина считает моряков военнопленными.

Секторальные санкции еще на полгода

Также главы государств и правительств стран ЕС дали "зеленый свет" продлению секторальных санкций, введенных против России за дестабилизацию ею ситуации на Востоке Украины. Перед этим канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон, как участники "нормандской четверки", рассказали своим коллегам об отсутствии прогресса в имплементации минских соглашений. Теперь формально продлить санкции должен Совет ЕС (один из законодательных органов Евросоюза).

Эти санкции останутся в силе еще на полгода. На саммите Польша предложила перейти к продлению экономических санкций раз в год, но, по информации источника DW в дипломатических кругах, эта инициатива не нашла поддержки.

Призыв к России касательно сбитого "Боинга" рейса MH17

Перед саммитом Международная следственная группа (JIT) назвала имена четырех человек, подозреваемых в причастности к крушению над Донбассом Boeing 777 рейса MH17. Саммит ЕС приветствовал заявление, что Нидерланды выдвинут уголовные обвинения этим четырем лицам, трое из которых граждане РФ, и "призвал Россию всецело сотрудничать с продолжающимся следствием".

Кроме того, в контексте недавно состоявшихся выборов в Европарламент, лидеры ЕС считают, что на территории объединения необходимо повышать осведомленность о дезинформации и усиливать устойчивость демократической системы к ней. Напомним, ранее в Еврокомиссии заявили, что "российские источники" пытались повлиять на выборы с помощью дезинформации.

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