 Саммит ЕС - о санкциях, паспортах РФ в Донбассе и трагедии MH17 | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 20.06.2019

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Европа

Саммит ЕС - о санкциях, паспортах РФ в Донбассе и трагедии MH17

Лидеры стран ЕС предостерегли Россию от выдачи паспортов в Донбассе. На саммите в Брюсселе продлили секторальные санкции и призвали Москву сотрудничать со следствием о MH17.

Флаги Евросоюза перед зданием Еврокомиссии в Брюсселе

Здание Еврокомиссии в Брюсселе

В последнее время в Евросоюзе на встречах в верхах не так много внимания уделяют конфликту между Россией и Украиной. Но встреча лидеров стран ЕС в четверг, 20 июня, стала исключением. И это несмотря на то, что главный вопрос этого саммита - распределение руководящих должностей в Европейском Союзе.

Как отметила верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини, хотя все внимание приковано к вопросу о постах, лидеры не забыли и об иностранных делах. "Это наш месседж миру и партнерам о том, что даже во время смены (руководства. - Ред.) ЕС остается сосредоточенным на своей глобальной роли, в частности обсуждая ситуацию в Украине, имплементацию минских соглашений, "Восточное партнерство", - отметила главный дипломат Евросоюза.

Москву предостерегли по поводу паспортов для украинцев

По итогам первой рабочей сессии саммита в Брюсселе приняли коммюнике, в котором сразу несколько пунктов касаются России. В частности, в нем высказывается "крайняя обеспокоенность" по поводу апрельского указа президента России Владимира Путина об упрощенной выдаче паспортов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Лидеры государств ЕС подчеркнули, что такая выдача противоречит духу и целям минских договоренностей.

Исходя из этого, Европейский совет (высший политический орган Евросоюза) предостерег Москву, что будет продолжать следить за ситуацией в Донбассе и "готов рассмотреть дальнейшие меры, включая непризнание российских паспортов, выданных в нарушение минских соглашений". На саммитах такие формулировки используют, чтоб намекнуть, что ЕС может прибегнуть и к другим мерам.

Источники DW в ЕС пояснили, что суть решения - дать "политический сигнал" Москве, уже начавшей выдавать паспорта украинцам в Донбассе. Один из собеседников признал, что технически процедуру, как не признавать такие российские паспорта, разработать будет непросто. Но в ЕС над этим уже размышляют.

На фоне этого лидеры ЕС выступили за "безотлагательное возобновление" переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Источник DW отметил, что в Брюсселе сейчас ожидают, что сделает новый президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего подхода к Донбассу, и всегда готовы помогать в разрешении конфликта.

В Европейском совете повторили и свой призыв к Москве освободить "без каких-либо условий" украинских моряков, захваченных в конце ноября 2018 года неподалеку Керченского пролива. В России их судят за "незаконное пересечение границы", а Украина считает моряков военнопленными.

Секторальные санкции еще на полгода

Контекст

Власти новых федеральных земель ратуют за отмену санкций, введенных ЕС против России за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов Донбасса. При этом ими движут не только интересы местного бизнеса. (12.06.2019)

После аннексии Крыма страны Запада неоднократно вводили новые или расширяли уже действующие санкции против властей РФ. При этом между США и Европой всегда было несколько отличий. (20.12.2018)

Также главы государств и правительств стран ЕС дали "зеленый свет" продлению секторальных санкций, введенных против России за дестабилизацию ею ситуации на Востоке Украины. Перед этим канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон, как участники "нормандской четверки", рассказали своим коллегам об отсутствии прогресса в имплементации минских соглашений. Теперь формально продлить санкции должен Совет ЕС (один из законодательных органов Евросоюза).

Эти санкции останутся в силе еще на полгода. На саммите Польша предложила перейти к продлению экономических санкций раз в год, но, по информации источника DW в дипломатических кругах, эта инициатива не нашла поддержки.

Призыв к России касательно сбитого "Боинга" рейса MH17

Перед саммитом Международная следственная группа (JIT) назвала имена четырех человек, подозреваемых в причастности к крушению над Донбассом Boeing 777 рейса MH17. Саммит ЕС приветствовал заявление, что Нидерланды выдвинут уголовные обвинения этим четырем лицам, трое из которых граждане РФ, и "призвал Россию всецело сотрудничать с продолжающимся следствием".

Кроме того, в контексте недавно состоявшихся выборов в Европарламент, лидеры ЕС считают, что на территории объединения необходимо повышать осведомленность о дезинформации и усиливать устойчивость демократической системы к ней. Напомним, ранее в Еврокомиссии заявили, что "российские источники" пытались повлиять на выборы с помощью дезинформации.

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    Автор: Игорь Бурдыга


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