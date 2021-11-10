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Саммит Евросоюза

Саммит ЕС - это встреча глав государств или глав правительств стран-членов Евросоюза.

На саммитах принимаются ключевые политические решения европейского сообщества.

Charles Michel (l), Präsident des Europäischen Rats, und Mateusz Morawiecki, Ministerpräsident von Polen, stehen für ein Foto während eines Treffens in Warschau, für Gespräche zu der angespannten Lage an der belarussisch-Polnischen Grenze. +++ dpa-Bildfunk +++

ЕС обсудит расширение санкций против Минска 15 ноября 10.11.2021

ЕС рассмотрит финансирование инфраструктуры для защиты границ Польши и стран Балтии с Беларусью, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в Варшаве. Премьер Польши призвал созвать экстренный саммит ЕС.
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU, vorne l) begrüßt Stefan Lofven, Ministerpräsident von Schweden, während einer Gesprächsrunde auf dem EU-Gipfel. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union schließen am Freitag ein zweitägiges Gipfeltreffen ab, auf dem sie Themen wie den Klimawandel, die Energiekrise, die Entwicklung von Covid-19 und die Migration erörtern. +++ dpa-Bildfunk +++

Санкции ЕС против "Белавиа": в чем задержка? 22.10.2021

На саммите ЕС решили, что новые санкции против Лукашенко нужны безотлагательно. DW - о том, почему санкции против "Белавиа" такой сложный вопрос.

Локдаун или имитация? Есть ли у Кремля план, как победить ковид в РФ? DW Новости (22.10.2021) 22.10.2021

Со следующей недели Москва и отдельные регионы уходят на длинные выходные до 7 ноября. Однако российские власти, похоже, и сами не знают, какие рекомендации давать. Отдыхать или самоизолироваться?

21.10.2021, Belgien, Brüssel: Bundeskanzlerin Angela Merkel (M) spricht mit Emmanuel Macron (vorne rechts), Präsident von Frankreich, während eines Gruppenfotos. Auf der Tagesordnung für den Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs stehen Diskussionen über die zuletzt stark gestiegenen Energiepreise in der EU, den digitalen Wandel und die Entwicklung der Corona-Pandemie. Zudem soll es u.a. eine Strategiedebatte über die Handelspolitik der EU und Gespräche über außenpolitische Themen geben. Foto: Olivier Matthys/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Лидеры ЕС попрощались с Ангелой Меркель 22.10.2021

Канцлер ФРГ Ангела Меркель приняла участие в 107 саммитах Евросоюза. На ее, вероятно, последнем саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС устроили небольшую церемонию прощания.
From front left, Poland's Prime Minister Mateusz Morawiecki, Hungary's Prime Minister Viktor Orban, Malta's Prime Minister Robert Abela, European Council President Charles Michel, Czech Republic's Prime Minister Andrej Babis, German Chancellor Angela Merkel, Belgium's Prime Minister Alexander De Croo, French President Emmanuel Macron, Spain's Prime Minister Pedro Sanchez, Dutch Prime Minister Mark Rutte and Italy's Prime Minister Mario Draghi pose during a group photo at an EU summit in Brussels, Thursday, Oct. 21, 2021. (AP Photo/Olivier Matthys)

ЕС будет активнее бороться с фейками о вакцинации от коронавируса 22.10.2021

Участники саммита ЕС в Брюсселе отметили успехи кампании по вакцинации в Евросоюзе, но в то же время подчеркнули, что ситуация с пандемией в некоторых странах остается серьезной.

A member of a group of a migrants believed to be from Afghanistan stands as he tries to confirm their will to apply for international protection in Poland to Polish volounteer lawyers, in the presence of press members and Polish Parliament deputies, in the small village of Usnarz Gorny near Bialystok, northeastern Poland, located close to the border with Belarus, on August 20, 2021. - The fate of 32 Afghan migrants stranded on the border between Belarus and Poland is rapidly becoming a major headache for the Polish authorities, desperate not to show weakness in a stand-off with their authoritarian neighbour. (Photo by Wojtek RADWANSKI / AFP) (Photo by WOJTEK RADWANSKI/AFP via Getty Images)

Страны ЕС обсудят на саммите новые санкции против Лукашенко 21.10.2021

Евросоюз рассмотрит на саммите 22 октября дальнейшие шаги для пресечения нелегальной миграции в ЕС через Беларусь. Одним из вариантов может стать введение экономических санкций против Минска, сказала канцлер ФРГ Меркель.
12.10.2021, Kiew, Ukraine, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, left, and European Commission President Ursula von der Leyen share a word as they meet on the occasion of a Ukraine EU summit, in Kyiv, Ukraine, Tuesday, Oct. 12, 2021. The 23rd summit between the European Union and Ukraine is held in Kyiv. (Ukrainian Presidential Press Office via AP)

Саммит Украина-ЕС: три соглашения, газ и военное сотрудничество 12.10.2021

Саммит Украина-ЕС в Киеве 12 октября принес три новых соглашения и начало дискуссий по совместным действиям для укрепления энергетической и военной безопасности Украины.
5855: Fahnen der EU und Ukraine im Europagebäude des Europäischen Rates in Brüssel. Symbolbild EU-Ukraine. Datum: 05.06.2019 Ort: Brüssel Tags: EU-Ukraine, EU, Ukraine. Autor: Iurii Sheiko

Авиация, инвестиции и реформы: с чем лидеры ЕС едут на саммит к Зеленскому 11.10.2021

На 23-ем саммите ЕС-Украина в Киеве подпишут три важных соглашения - об авиации, финансировании науки и культуры. С чем еще лидеры ЕС едут в Украину - и за что будут хвалить и критиковать Владимира Зеленского?
EU-Gipfel in Slowenien 05.10.2021

Участники саммита ЕС спорят об отношениях с США и НАТО 06.10.2021

На неформальной встрече лидеров ЕС в Словении президент Франции призвал усилить независимость и суверенитет Европы на технологическом, финансовом и оборонном уровнях. Представители Восточной Европы высказались против.
Russian President Vladimir Putin poses upon his arrival at the EU council headquarters for a European Union-Russia summit in Brussels January 28, 2014. European Union and Russian leaders will trade recriminations over Ukraine at a summit on Tuesday, as the former Soviet republic reels from violent unrest after spurning the EU's embrace and lurching back towards Moscow. REUTERS/Francois Lenoir (BELGIUM - Tags: POLITICS)

Немецкие лоббисты бизнеса с Россией требуют возобновить саммиты ЕС - РФ 25.08.2021

Восточный комитет немецкой экономики призвал будущее правительство ФРГ не препятствовать "Северному потоку - 2" и содействовать единому пространству между Лиссабоном и Владивостоком.

Почему Меркель выступает за диалог ЕС с Путиным (30.06.2021) 30.06.2021

Канцлер Германии Ангела Меркель продолжает считать целесообразным проведение встречи ЕС-Россия на высшем уровне, несмотря на то, что на саммите в Брюсселе 25 июня это предложение отклонили многие страны-члены ЕС. Что об этом думают немецкие обозреватели?

Чем укололся Путин на самом деле, или Что на Западе думают о "прямой линии" президента. DW Новости (30.06.2021) 30.06.2021

Особенности нынешнего формата "Прямая линия": проходит он на фоне крайне обострившейся ситуации в стране с коронавирусом, добровольно-принудительной вакцинации, а также зачисток оппозиционно настроенных и в преддверии выборов. Что говорят западные эксперты и политики о нынешнем общении Владимира Путина с народом
German Chancellor Angela Merkel greets Russian President Vladimir Putin (C) with Secretary-General of the United Nations (UN) Antonio Guterres upon his arrival to attend the Peace summit on Libya at the Chancellery in Berlin on January 19, 2020. - World leaders gather in Berlin on January 19, 2020 to make a fresh push for peace in Libya, in a desperate bid to stop the conflict-wracked nation from turning into a second Syria. Chancellor Angela Merkel will be joined by the presidents of Russia, Turkey and France and other world leaders for talks held under the auspices of the United Nations. (Photo by John MACDOUGALL / AFP) / ALTERNATIVE CROP

Саммит на прощание: почему Меркель спешит встретиться с Путиным 30.06.2021

Ангела Меркель продолжает продвигать идею саммита ЕС-Россия. Что канцлер Германии хочет сказать президенту РФ Владимиру Путину за считанные месяцы до окончания своего правления?
25.06.21 *** Germany's Chancellor Angela Merkel gives a press conference on the second day of a EU summit at the European Council building in Brussels, Belgium June 25, 2021. Stephanie Lecocq/Pool via REUTERS

Меркель настаивает на организации саммита ЕС-Россия 28.06.2021

Первый шаг к возобновлению прямого диалога с Путиным уже сделан, поскольку ЕС изучает возможные форматы встречи и определяет темы, заявила канцлер ФРГ.

Путина снова укололи, или Как президента РФ все-таки не позвали на саммит ЕС. DW Новости (25.06.21) 25.06.2021

Лидеры стран ЕС отказались от встречи на высшем уровне с президентом РФ. С идеей выступили Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон. Но лидеры ряда стран ЕС считают, что проведение саммита было бы неправильным сигналом Путину.
25.06.21 *** Germany's Chancellor Angela Merkel departs on the second day of a EU summit at the European Council building in Brussels, Belgium June 25, 2021. John Thys/Pool via REUTERS

Саммит ЕС предпочел диалогу с Путиным санкции против Москвы 25.06.2021

Большинство участников саммита в Брюсселе отклонили предложение пригласить президента России на их очередную встречу в верхах.
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