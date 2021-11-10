Саммит Евросоюза

Саммит ЕС - это встреча глав государств или глав правительств стран-членов Евросоюза.
На саммитах принимаются ключевые политические решения европейского сообщества.
Со следующей недели Москва и отдельные регионы уходят на длинные выходные до 7 ноября. Однако российские власти, похоже, и сами не знают, какие рекомендации давать. Отдыхать или самоизолироваться?
Канцлер Германии Ангела Меркель продолжает считать целесообразным проведение встречи ЕС-Россия на высшем уровне, несмотря на то, что на саммите в Брюсселе 25 июня это предложение отклонили многие страны-члены ЕС. Что об этом думают немецкие обозреватели?
Особенности нынешнего формата "Прямая линия": проходит он на фоне крайне обострившейся ситуации в стране с коронавирусом, добровольно-принудительной вакцинации, а также зачисток оппозиционно настроенных и в преддверии выборов. Что говорят западные эксперты и политики о нынешнем общении Владимира Путина с народом
Лидеры стран ЕС отказались от встречи на высшем уровне с президентом РФ. С идеей выступили Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон. Но лидеры ряда стран ЕС считают, что проведение саммита было бы неправильным сигналом Путину.