 Саммит Вышеградской четверки отменен после отказа Польши от участия | Новости из Германии о Европе | DW | 18.02.2019

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Европа

Саммит Вышеградской четверки отменен после отказа Польши от участия

Поводом для дипломатического конфликта между Польшей и Израилем стали слова главы израильского МИДа о сотрудничестве поляков с нацистами в годы Второй мировой войны.

Флаги Израиля и Польши

Саммит Вышеградской четверки, который планировалось провести в Иеррусалиме на следующей неделе, отменен. Об этом сообщило в понедельник, 18 февраля, чешское агентство CTK со ссылкой на премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

Чуть ранее от участив в этой встрече окончательно отказалась Польша. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в эфире национального телевидения назвал "неприемлемыми и расистскими" высказывания израильского министра иностранных дел Исраэля Каца и добавил: "Понятно, что наш министр иностранных дел Чапутович не поедет на саммит".

Днем ранее Кац заявил, что "многие поляки сотрудничали с нацистами" (во времена Второй мировой войны - Ред.), и процитировал слова бывшего израильского премьера Ицхака Шамира о том, что "поляки всосали антисемитизм с молоком матери". В МИД Польши для объяснений по этому поводу была вызвана посол Израиля в Польше Анна Азари.

Второй раунд дипломатического скандала

Высказывания Каца всколыхнули урегулированный на днях дипломатический конфликт между Варшавой и Тель-Авивом. Тогда его причиной стало заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сделанное им в Варшаве во время международной конференции по проблемам Ближнего Востока. Израильский журналист попросил его прокомментировать принятый в Польше закон, предусматривающий  штрафы и сроки до трех лет лишения свободы за публичные высказывания о причастности поляков к Холокосту. В ответ Нетаньяху заявил, что "поляки сотрудничали с нацистами" и ему неизвестно, чтобы "кто-либо был осужден за подобное высказывание".

Контекст

Закон, отрицающий участие поляков в Холокосте, вызывает критику со стороны Израиля и США. Президент Польши Дуда, однако, заявил, что подпишет этот документ. (06.02.2018)

Сейм Польши запретил называть концлагеря, расположенные на территории страны, "польскими лагерями смерти". Израиль призывает Варшаву изменить положения законопроекта. (27.01.2018)

Публикуя отчет о пресс-конференции, сайт газеты Jerusalem Post привел высказывание премьер-министра вне прямой речи, используя словосочетание "польский народ". Позднее публикация была исправлена, а офис Нетаньяху опубликовал заявление, что его слова были неправильно истолкованы. Нетаньяху, отмечается в документе, имел в виду "отдельных поляков, а не польский народ и не польское государство".

В результате этого инцидента от поездки на саммит Вышеградской четверки отказался польский премьер Матеуш Моравецкий, а представитель польского правительства в эфире телеканала TVP 17 февраля заявил, что Варшаву на встрече лидеров Польши, Чехии, Словакии и Венгрии будет представлять министр иностранных дел Яцек Чапутович.

Смотрите также:

  • Ворота с надписью ''Труд освобождает''

    Лагерь смерти Освенцим

    Ворота с надписью "Труд освобождает"

    Вход на территорию бывшего лагеря Аушвиц 1. Комплекс близ польского города Освенцим состоял из трех основных лагерей: Аушвиц 1, Аушвиц 2 и Аушвиц 3. Первый лагерь, созданный в 1940 году, стал впоследствии административным центром всего комплекса. Охраняли узников военнослужащие войск СС из отрядов "Мертвая голова".

  • В лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одном из административных помещений

    Заключенные лагеря Аушвиц 1 были обязаны работать. Изматывающий труд и скудная пища стали причиной гибели многих узников.

  • Камера заключенного в лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одной из камер

    Заключенных морили голодом, помещали в камеры, где можно было только стоять, сажали в герметично закрывавшийся карцер, где они умирали от нехватки кислорода, пытали, расстреливали. В 1941 году в лагере Аушвиц 1 провели опыты по отравлению группы заключенных газом. Результаты были признаны успешными…

  • Одежда заключенного

    Лагерь смерти Освенцим

    Нашивки

    Заключенных лагеря делили на особые категории, что было визуально отражено нашивками на одежде. К примеру, розовый треугольник - узник-гомосексуал, красный - политзаключенный. Такая нашивка, как на этой фотографии, свидетельствовала о еврейском происхождении узника.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь Аушвиц 2

    Бараки практически не сохранились. Большинство из них были наскоро сколочены из досок и бревен. О том, что они здесь были, сегодня напоминают только печные трубы.

  • Внутри барака

    Лагерь смерти Освенцим

    Внутри барака

    В одноэтажных деревянных бараках лагеря Аушвиц 2 содержались сотни тысяч евреев, поляков, русских, украинцев, белорусов, синти и рома, узников других национальностей.

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь смерти

    Прибывших в лагерь делили на группы. Тех, кто входил в первую группу, а таких было больше всего, практически тут же отправляли в газовые камеры. Эта участь ожидала всех, кто был непригоден к работе: стариков, детей, женщин...

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Рабский труд

    Вторая группа заключенных отправлялась на принудительные работы – на различные промышленные предприятия. Большинство из них умирали от непосильного труда, от жестоких побоев, от болезней.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    К "медикам"

    Еще одна группа новоприбывших в лагерь Аушвиц 2 поступала в распоряжение местных "докторов", ставивших над узниками эксперименты.

  • На территории, где был лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Прислуга

    Часть женщин, прибывших в лагерь Аушвиц 2, поступала в личное распоряжение нацистов, которые использовали их в качестве рабынь.

  • Фотографии убитых

    Лагерь смерти Освенцим

    Холокост

    Говоря о лагере смерти Освенцим, мы прежде всего имеем в виду лагерь Аушвиц 2. Именно на его территории нацисты начали практиковать массовые убийства небывалых до этого масштабов. Именно здесь было убито более миллиона евреев.

  • Вагон, в котором везли узников

    Лагерь смерти Освенцим

    Дорога смерти

    Узников привозили в Освенцим в переполненных товарных вагонах. Многие умирали в дороге - от холода, голода, болезней.

  • Личные вещи узников

    Лагерь смерти Освенцим

    В музее

    В музее Аушвиц-Биркенау можно увидеть сохранившиеся личные вещи узников лагеря, а также фотографии.

  • Печи в одном из крематориев

    Лагерь смерти Освенцим

    Печи, в которых сжигали трупы

    В Аушвице было несколько газовых камер и несколько крематориев. Когда мощностей крематориев не хватало, трупы отравленных газом узников сжигали во рвах.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Огромная территория

    Аушвиц 3 - это группа из небольших лагерей, созданных при фабриках и шахтах вокруг общего комплекса. Эти лагеря регулярно посещали доктора, отбиравшие слабых и больных для газовых камер.

  • Лагерь Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    Освобождение

    27 января 1945 года майор Анатолий Шапиро одним из первых вошел в Освенцим. Его отряд с боями прорвался к лагерю, разминировал подступы. Командир Шапиро открыл ворота лагеря Аушвиц 1, освободив узников лагеря.

  • Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Что было дальше

    После освобождения лагеря советскими войсками часть бараков и зданий Аушвица 1 была использована как госпиталь для освобожденных узников. После этого часть лагеря использовалась до 1947 года как тюрьма НКВД и Министерства общественной безопасности Польши.

  • Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    Лагерь смерти Освенцим

    Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    В 1947 году территория, где располагались лагеря смерти, была переоборудована в музей, а в 1979 году мемориальный комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в музей приезжают сотни тысяч человек со всего мира.

  • Памятная плита

    Лагерь смерти Освенцим

    Памятная плита

    Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Сегодня 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.

  • Аушвиц 2. Колючая проволока

    Лагерь смерти Освенцим

    Число жертв

    Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено около полутора миллионов человек. Большинство из них - евреи.

    Автор: Дарья Брянцева


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Закон о Холокосте - за что критикуют Польшу?

Контекст

Лагерь смерти Освенцим

В это страшное место стоит приехать хотя бы раз в жизни. Увидев бараки, печи, в которых сжигали трупы отравленных газом людей, фотографии истерзанных голодом и издевательствами узников, вы не забудете Освенцим никогда. (27.01.2015)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Закон о Холокосте - за что критикуют Польшу?  

Путь смерти: вокзал в Берлине, откуда депортировали евреев  

Выжившая в Освенциме  

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