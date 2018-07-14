Самая старая миква севернее Альп (фото)

Эту ритуальную еврейскую купальню построили в Шпайере в 1120 году. Синагогу и микву возвели недалеко от здешнего собора те же самые мастера, которые строили этот христианский храм.
Смотрите также:
"Святой песок" в Вормсе - самое старое еврейское кладбище Европы
В списке Всемирного наследия ЮНЕСКО сейчас значится немногим более четырех десятков немецких объектов. Через пять лет в него могут попасть места, связанные с историей немецких евреев.
История самого большого романского храма Европы насчитывает почти тысячу лет, а его архитектура могла оказать влияние на храмовое зодчество времен Юрия Долгорукого. Часть I.
Самая большая романская церковь Европы находится в Шпайере - небольшом немецком городе на Рейне. В начале XIX века этот собор хотели использовать в качестве каменоломни. Часть II.
В Средние века Шпайерский собор был одним из крупнейших зданий мира. В 1981 году его внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В его коллекции насчитывается более 3000 экспонатов со всего мира. Среди них в Шпайере можно увидеть - "Буран", капсулу "Союза ТМ-19", "Антей" и Ан-2, а также самолет Хонеккера.