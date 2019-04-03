Самая необычная вечеринка: оторвались все (видео)

Космос наш - или Илона Маска?

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обвинил Илона Маска в демпинге при запуске ракет в космос. Карикатурист Сергей Елкин о том, на кого остается уповать Рогозину в борьбе со SpaceX. (02.10.2018)