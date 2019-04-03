 Самая необычная вечеринка: оторвались все (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 03.04.2019

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Культура и стиль жизни

Самая необычная вечеринка: оторвались все (видео)

3 апреля отмечается Всемирный день вечеринки. DW показывает самую неземную. Были на ней и диджеи из России.

Смотреть видео 03:39

Вечеринка в невесомости

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