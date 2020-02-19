Самая большая в мире черепаха Юрского периода - в немецком музее (фото)

Бамберг • Баварский город Бамберг в Верхней Франконии не испытывает недостатка в выдающихся достопримечательностях. Бамбергский собор, Старая ратуша и многие другие памятники архитектуры Бамберга включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас в городе появилась еще одна достопримечательность мирового масштаба - палеонтологическая. В здешнем Музее естествознания (Naturkunde-Museum Bamberg) теперь можно увидеть самую большую в мире черепаху Юрского периода, вернее, хорошо сохранившуюся окаменелость, обнаруженную во время раскопок в этом регионе.

Как сообщает агентство dpa, возраст окаменелости оценивается более чем в 150 миллионов лет. Длина панциря от головы до хвоста составляет 140 сантиметров, хотя обычно она не превышает 30 сантиметров. Во время извлечения из карьера окаменеласть рассыпалась на сотни фрагментов, из-за чего ученым пришлось кропотливо собирать доисторическую черепаху по кусочкам, решая своего рода палеонтологический пазл.

Еще одна находка из карьера во Франконии - окаменелость лучеперой рыбы

Ранее на этом же карьере под Бамбергом, где раскопки ведутся более полутора десятка лет, уже находили окаменелости крокодилов, птерозавров, костных рыб, разных змей и ящериц. Они сейчас демонстрируются в экспозиции "Франкония во времена Юрского периода".

Окаменелость трехглазой рептилии - гаттерии из экспозиции музея в Бамберге. Современные родственники этого пресмыкающегося обитают в Новой Зеландии

Бамбергский Музей естествознания относится к числу старейших таких собраний в Германии. Он был основан в 1791 году тогдашним князем-епископом Вюрцбурга и Бамберга Францем Людвигом фон Эрталем (Franz Ludwig von Erthal). Этот правитель отчасти разделял идеи просвещенного абсолютизма, поддерживал развитие наук и заботился о благах своих подданных - открыл в Бамберге больницу и ввел социальное страхование.

Отметим также, что один из немецких карьеров - Мессель, в котором было обнаружено огромное количество разных окаменелостей, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Расположен он в федеральной земле Гессен недалеко от Дармштадта. Что находили там, смотрите в нашей фотогалерее ниже.

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