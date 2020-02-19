Самая большая в мире черепаха Юрского периода - в немецком музее (фото)

Такую окаменелость нашли примерно полтора года назад во время раскопок около города Бамберга в Германии. Жила эта черепаха более 150 миллионов лет назад.
Бамберг • Баварский город Бамберг в Верхней Франконии не испытывает недостатка в выдающихся достопримечательностях. Бамбергский собор, Старая ратуша и многие другие памятники архитектуры Бамберга включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас в городе появилась еще одна достопримечательность мирового масштаба - палеонтологическая. В здешнем Музее естествознания (Naturkunde-Museum Bamberg) теперь можно увидеть самую большую в мире черепаху Юрского периода, вернее, хорошо сохранившуюся окаменелость, обнаруженную во время раскопок в этом регионе.
Как сообщает агентство dpa, возраст окаменелости оценивается более чем в 150 миллионов лет. Длина панциря от головы до хвоста составляет 140 сантиметров, хотя обычно она не превышает 30 сантиметров. Во время извлечения из карьера окаменеласть рассыпалась на сотни фрагментов, из-за чего ученым пришлось кропотливо собирать доисторическую черепаху по кусочкам, решая своего рода палеонтологический пазл.
Ранее на этом же карьере под Бамбергом, где раскопки ведутся более полутора десятка лет, уже находили окаменелости крокодилов, птерозавров, костных рыб, разных змей и ящериц. Они сейчас демонстрируются в экспозиции "Франкония во времена Юрского периода".
Окаменелость трехглазой рептилии - гаттерии из экспозиции музея в Бамберге. Современные родственники этого пресмыкающегося обитают в Новой Зеландии
Бамбергский Музей естествознания относится к числу старейших таких собраний в Германии. Он был основан в 1791 году тогдашним князем-епископом Вюрцбурга и Бамберга Францем Людвигом фон Эрталем (Franz Ludwig von Erthal). Этот правитель отчасти разделял идеи просвещенного абсолютизма, поддерживал развитие наук и заботился о благах своих подданных - открыл в Бамберге больницу и ввел социальное страхование.
Отметим также, что один из немецких карьеров - Мессель, в котором было обнаружено огромное количество разных окаменелостей, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Расположен он в федеральной земле Гессен недалеко от Дармштадта. Что находили там, смотрите в нашей фотогалерее ниже.
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