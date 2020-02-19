 Самая большая в мире черепаха Юрского периода - в немецком музее (фото) | Кадр дня | DW | 20.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Кадр за кадром

Самая большая в мире черепаха Юрского периода - в немецком музее (фото)

Такую окаменелость нашли примерно полтора года назад во время раскопок около города Бамберга в Германии. Жила эта черепаха более 150 миллионов лет назад.

Черепаха Юрского периода - новый экспонат Музея естествознания в Бамберге

Черепаха Юрского периода - новый экспонат Музея естествознания в Бамберге

Бамберг • Баварский город Бамберг в Верхней Франконии не испытывает недостатка в выдающихся достопримечательностях. Бамбергский собор, Старая ратуша и многие другие памятники архитектуры Бамберга включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас в городе появилась еще одна достопримечательность мирового масштаба - палеонтологическая. В здешнем Музее естествознания (Naturkunde-Museum Bamberg) теперь можно увидеть самую большую в мире черепаху Юрского периода, вернее, хорошо сохранившуюся окаменелость, обнаруженную во время раскопок в этом регионе.

Как сообщает агентство dpa, возраст окаменелости оценивается более чем в 150 миллионов лет. Длина панциря от головы до хвоста составляет 140 сантиметров, хотя обычно она не превышает 30 сантиметров. Во время извлечения из карьера окаменеласть рассыпалась на сотни фрагментов, из-за чего ученым пришлось кропотливо собирать доисторическую черепаху по кусочкам, решая своего рода палеонтологический пазл.   

Еще одна находка из карьера во Франконии - окаменелость лучеперой рыбы

Еще одна находка из карьера во Франконии - окаменелость лучеперой рыбы

Ранее на этом же карьере под Бамбергом, где раскопки ведутся более полутора десятка лет, уже находили окаменелости крокодилов, птерозавров, костных рыб, разных змей и ящериц. Они сейчас демонстрируются в экспозиции "Франкония во времена Юрского периода".

Окаменелость трехглазой рептилии - гаттерии из экспозиции музея в Бамберге. Современные родственники этого пресмыкающегося обитают в Новой Зеландии

Окаменелость трехглазой рептилии - гаттерии из экспозиции музея в Бамберге. Современные родственники этого пресмыкающегося обитают в Новой Зеландии

Бамбергский  Музей естествознания относится к числу старейших таких собраний в Германии. Он был основан в 1791 году тогдашним князем-епископом Вюрцбурга и Бамберга Францем Людвигом фон Эрталем (Franz Ludwig von Erthal). Этот правитель отчасти разделял идеи просвещенного абсолютизма, поддерживал развитие наук и заботился о благах своих подданных - открыл в Бамберге больницу и ввел социальное страхование.

Отметим также, что один из немецких карьеров - Мессель, в котором было обнаружено огромное количество разных окаменелостей, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Расположен он в федеральной земле Гессен недалеко от Дармштадта. Что находили там, смотрите в нашей фотогалерее ниже.

Смотрите также: 

  • Карьер Мессель

    Окаменелости немецкого карьера Мессель

    Карьер Мессель находится в Германии на месте озера, образовавшегося среди тропического леса в вулканическом кратере около 47 миллионов лет назад. Он включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На фото - примитивная лошадь пропалеотерий.

  • Карьер Мессель

    Окаменелости немецкого карьера Мессель

    Слои горной породы в карьере Мессель

  • Карьер Мессель

    Окаменелости немецкого карьера Мессель

    Окаменелый удод

  • Карьер Мессель

    Окаменелости немецкого карьера Мессель

    В поисках фоссилий

  • Карьер Мессель

    Окаменелости немецкого карьера Мессель

    Окаменелая черепаха

  • Карьер Мессель

    Окаменелости немецкого карьера Мессель

    Окаменелый креодонт

  • Карьер Мессель

    Окаменелости немецкого карьера Мессель

    Удавообразная змея

  • Карьер Мессель

    Окаменелости немецкого карьера Мессель

    Доисторическая лягушка

  • Карьер Мессель

    Окаменелости немецкого карьера Мессель

    Так называемая "кошка с большим хвостом", но на самом деле - один из самых ранних известных грызунов.

  • Карьер Мессель

    Окаменелости немецкого карьера Мессель

    Доисторическая летучая мышь

  • Карьер Мессель

    Окаменелости немецкого карьера Мессель

    Окаменелый муравьед

  • Карьер Мессель

    Окаменелости немецкого карьера Мессель

    Окаменелая руконожка

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

В Германии нашли неразграбленную могилу древнеримского всадника

В захоронении около баварского города Аугсбурга найдены золотые кресты, конская сбруя и ритуальные сосуды из Египта. (19.02.2020)  

Зачем Вашингтону понадобился немецкий мастодонт

В столице США этот археологический экспонат из немецкого города Дармштадта станет частью экспозиции, посвященной Александру фон Гумбольдту. (13.02.2020)  

Невероятно: этой гусенице - 44 миллиона лет

Немецкие ученые представили необычную находку - гусеницу, обнаруженную в балтийском янтаре. (24.11.2019)  

Почему швабские пещеры стали Всемирным наследием

Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО на сессии в Кракове присвоил этот статус пещерам, в которых нашли "Швабскую Венеру", человека-льва и другие произведения первобытных людей. (10.07.2017)  

Практикант нашел клад монет на церковной колокольне

Судя по всему, клад был спрятан в храме в гессенском городе Бад-Камберге во время Тридцатилетней войны. (23.12.2019)  

Европа или Африка: откуда родом человек?

Принято считать, что колыбелью человечества является Восточная Африка. Новое исследование ставит под вопрос гипотезу о месте и времени появления древнейшего человека. (23.05.2017)  

Окаменелости немецкого карьера Мессель

Карьер Мессель находится в Германии на месте озера, образовавшегося среди тропического леса в вулканическом кратере около 47 миллионов лет назад. (10.12.2015)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Всемирное наследие: Бамберг  

Памятники ЮНЕСКО: Трир  

Памятники ЮНЕСКО: Кведлинбург  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера