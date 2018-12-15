 Саломе Зурабишвили вступила в должность президента Грузии | Новости из Германии о Европе | DW | 16.12.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Саломе Зурабишвили вступила в должность президента Грузии

После принятия присяги новым президентом вступила в силу измененная конституция Грузии. Выступая после инаугурации, Саломе Зурабишвили призвала РФ соблюдать международное право.

Саломе Зурабишвили (фото из архива)

Саломе Зурабишвили (фото из архива)

Саломе Зурабишвили официально вступила в должность президента Грузии. Церемония инаугурации прошла в крепости Батонис-цихе в городе Телави в воскресенье, 16 декабря. Зурабишвили стала первой женщиной на этом посту. С момента принятия ею присяги вступила в силу новая конституция Грузии. Согласно внесенным в 2017 году изменениям, права и полномочия главы государства значительно урезаны. Кроме того, срок полномочий Зурабишвили в виде исключения увеличен с пяти до шести лет, и с 2024 года президента будут избирать 300 членов избирательной коллегии.

Зурабишвили призвала РФ соблюдать международное право

В своем выступлении новый президент Грузии затронула тему отношений с Россией, заявив, что, если та "хочет быть полноценным членом международного сообщества и собирается восстановить нормальные отношения в этом регионе, то должна подтвердить, что и на словах, и на фактах признает все нормы международного права". Зурабишвили обвинила Москву в оккупации грузинских регионов Абхазия и Южная Осетия и подчеркнула, что "это неприемлемо для суверенного государства, мы с этим не смиримся".

Контекст

Григол Вашадзе, кандидат в президенты Грузии от партии Михаила Саакашвили, вышедший во второй тур выборов, отвечает на вопросы "Немцова. Интервью". (07.11.2018)

Хотя пост президента Грузии стал представительским, борьба за него развернулась ожесточенная. Победа кандидата от оппозиции может означать начало конца правления "Грузинской мечты" миллиардера Иванишвили. (28.10.2018)

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские военные вошли в Цхинвал, затем были выбиты оттуда армией России, дошедшей почти до Тбилиси. Что говорили о той войне тогда и как видят сейчас - у DW. (08.08.2018)

На церемонии присутствовали 1800 гостей, в том числе экс-президент Франции Николя Саркози. При его посредничестве в августе 2008 года удалось остановить войну после того, как российские военные вместе с юго-осетинскими вооруженными формированиями вытеснили войска Грузии с территории неподконтрольной ей Южной Осетии и остановились под Тбилиси.

Оппозиция планирует протестный митинг

Оппозиционное объединение "Сила в единстве", выступающее против избрания Зурабишвили президентом, планировало провести мирный протестный митинг в Телави. Однако правоохранители перекрыли дорогу на Телави и предложили активистам ехать в объезд. Тысячи оппозиционеров пытаются прорваться через полицейские кордоны, сообщает портал "Грузия Online".

Президентские выборы прошли в Грузии в конце ноября и стали последними, проведенными путем прямого голосования. Зурабишвили выступала как независимый кандидат, однако ее поддерживала правящая партия "Грузинская мечта". Во втором туре Зурабишвили набрала 59,52 процента голосов избирателей, а кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Михаила Саакашвили Григол Вашадзе - 40,48 процента. 

Смотрите также:

  • default

    Конфликт на Кавказе

    Экс-президент Германии Рихард фон Вайцзеккер считает действия России в Южной Осетии по защите своих граждан вполне легитимными и оправданными. Он также предостерег от новой холодной войны. "Ни один здравомыслящий человек не может сегодня желать холодной войны", - заявил 88-летний политик, выступая с докладом в Германском историческом институте в Москве.

  • default

    Конфликт на Кавказе

    Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер и председатель парламента Грузии Давид Бакрадзе в Тбилиси, 16 сентября 2008 года.

  • default

    Конфликт на Кавказе

    Дорога в НАТО для Грузии остается "широко открытой". Об этом 16 сентября заявил генеральный секретарь Альянса Яаап де Хооп Схеффер, находящийся в Тбилиси в составе делегации НАТО.

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Южная Осетия намерена войти в состав РФ, объединившись с Северной Осетией, заявил 11 сентября президент самопровозглашенной республики Эдуард Кокойты. Однако уже через несколько часов Кокойты сообщил, что его неправильно поняли, и объявил, что Южная Осетия не намерена отказываться от "независимости, доставшейся… ценой колоссальных жертв" и присоединяться к России.

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Россия прекратила выдачу виз для граждан Грузии (3 сентября).

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Вице-президент США Ричард Чейни посетил Тбилиси (4 сентября).

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Главы государств и правительств ЕС обсудили ситуацию на Кавказе и отношения с Россией на специальном саммите в Брюсселе (1 сентября).

  • default

    Конфликт на Кавказе

    Горящий дом в грузинской деревне Эредви на территории Южной Осетии (28 августа).

  • default

    Конфликт на Кавказе

    Демонстрация около российского посольства в Берлине (30 августа).

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    26 августа жители Южной Осетии празднуют признание независимости своей республики со стороны России.

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Президент России Дмитрий Медведев подписал Указ о признании независимости Южной Осетии и Абхазии (26 августа).

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Антироссийский плакат в Тбилиси (25 августа).

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Американский военный корабль направляется с гуманитарной помощью в Грузию (24 августа).

  • default

    Конфликт на Кавказе

    Грузинские беженцы в Гори (24 августа).

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Колонна российских танков и БТР покидает в пятницу, 22 августа, территорию Южной Осетии.

  • Четверо людей
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

  • Вертолет в небе
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    На одном из российских полевых КПП возле грузинского города Гори, 18 августа

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    18 августа заместитель начальника Генштаба вооруженных сил России Анатолий Ноговицын заявил, что минобороны осуществляет не вывод войск из Грузии, а их отвод от границ.

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Президент Франции Николя Саркози, Госсекретарь США Кондолиза Райс и министр иностранных дел Франции Бернард Кушнер обсуждают последствия конфликта между Россией и Грузией, 14 августа 2008 года

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Олимпийские чемпионки Наталья Падерина (Россия) и Нино Салуквадзе (Грузия), 10 августа 2008 года

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Русские солдаты в Южной Осетии, 12 августа 2008 года

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Михаил Саакашвили на демонстрации в его поддержку, 12 августа 2008 года

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Пресс-конференция в Брюсселе по проблемам в Грузии, 13 августа 2008 года

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Южная Осетия, Цхинвали, 12 августа 2008 года.

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Президенты Эстонии, Польши, Украины, Литвы и премьер-министр Латвии обсуждают проблемы Грузии на конференции в Симферополе

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Дмитрий Медведев и Николя Саркози на встрече в Москве

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Демонстрация за прекращение войны перед русским посольством в Берлине

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Михаил Саакашвили: "Грузия уходит из СНГ!", 12 августа 2008 года

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Буш осуждает действия России на Кавказе, 11 августа 2008 года

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Грузины в Греции выступают против российских военных действий на территории Грузии, 11 августа 2008 года

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Беженцы из Южной Осетии, 12 августа 2008 года

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Плачащая женщина в городе Гори, 10 августа 2008 года

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Дмитрий Медведев пожимает руку главнокомандующему российской армией, 12 августа 2008 года

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Флаг Европейского Союза, Грузии и НАТО

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Грузинская танковая колонна в городе Гори, Грузия, 11 августа 2008 года

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Москву прекратить ракетно-бомбовые удары по грузинской территории, 10 августа 2008 года

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Южноосетинские беженцы в ожидании регистрации для перехода российской границы, 9 августа 2008 года

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Официальное заявление президента США Джорджа Буша в связи с началом войны на Кавказе, 9 августа 2008 года

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Экстренное заседание членов Совета безопасности ООН в связи с обострением обстановки в зоне грузино-осетинского конфликта, 10 августа 2008 года

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Премьер-министр России Владимир Путин на встрече с южноосетинскими беженцами в столице Северной Осетии Владикавказе, 9 августа 2008 года

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Жители Тбилиси, Грузия, протестуют против ввода российских войск на территорию Южной Осетии, 10 августа 2008 года

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Российская военная колонна движется по направлению к южноосетинской столице Цхинвали, 10 августа 2008 года

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Колонна грузинских войск в пригороде Гори, 11 августа

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Колонна российских войск на марше в Абхазии, 10 августа

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Президент Грузии Михаил Саакашвили и глава французского МИДа Бернар Кушнер в Тбилиси 10 августа

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Заместитель начальника Генштаба вооруженных сил России генерал-полковник Анатолий Ноговицын во время пресс-конференции 10 августа

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Российский танкист на башне танка. В североосетинском городке Алагир в 30 км южнее Владикавказа - столицы республики Северная Осетия - Алания, 10 августа.

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    10 августа корабли ВМФ России заняли позиции в непосредственной близости от грузинской морской границы. Фото из архива: во время учений Черноморского флота 30 июля 2008 года

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Экипаж российского танка на границе с Грузией, 9 августа 2008 года

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Один из российских танков на марше в направлении Цхинвали, 9 августа 2008 года

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Южноосетинские сепаратисты на танке в поселке Джава

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Эвакуация мирного населения с территории поселения Авнеби, вблизи Цхинвали, 8 августа 2008 года

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Всеобщая мобилизация в Грузии, Тбилиси, 9 августа 2008 года

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Колонна грузинских танков в Южной Осетии

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Российский конвой переправляется через территорию Северной Осетии, 8 августа 2008 года

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Южноосетинские сепаратисты и мирные жители

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Колонна российских танков направляется в Южную Осетию, 8 августа 2008 года

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Южная Осетия, местный житель демонстрирует свой разрушенный дом

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Грузинский солдат в зоне конфликта

  • default

    Конфликт на Кавказе

    Эвакуация мирного населения с южноосетинской территории

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Кризисное заседание Совета безопасности в Кремле, 8 августа 2008 года

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Владимир Путин в Пекине, 8 августа 2008 года

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Житель Южной Осетии демонстрирует обломки военного самолета

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Президент Грузии Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Тбилиси, 8 августа 2008 года

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Обстрел Цхинвали грузинскими войсками, 8 августа 2008 года

  • default
    Еще по теме

    Конфликт на Кавказе

    Разрушенное жилое здание в грузинском городе Гори, 9 августа 2008 года


Смотреть видео 02:48
Now live
02:48 мин

В Грузии президентом стала женщина - противник Саакашвили

Контекст

Конфликт на Кавказе

Фотографии, сделанные в зоне боевых действий и за кулисами сражений репортерами ведущих информационных агентств (09.08.2008)  

Ссылки в интернете

В Тбилиси тысячи человек протестуют против результатов выборов президент  

Спустя 10 лет: что важно знать о пятидневной войне России и Грузии  

Аудио- и видеофайлы по теме

В Грузии президентом стала женщина - противник Саакашвили  

Саломе Зурабишвили в "Немцова.Интервью": Грузия без Саакашвили стала более демократической  

Григол Вашадзе о своей борьбе с Россией и дружбе с Саакашвили - "Немцова.Интервью"  

Также по теме

Nemtsova Interview mit die Präsidentschaftskandidatin Salome Surabischwili

Саломе Зурабишвили: Меня никогда и никто не контролировал 29.11.2018

Уроженка Франции Саломе Зурабишвили стала первой женщиной, избранной президентом Грузии. DW о том, что она говорила в передаче "Немцова. Интервью" в преддверии выборов.

Georgien Kundgebung der Opposition in Tiflis

В Тбилиси тысячи человек протестуют против результатов выборов президента 02.12.2018

Экс-кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе предложил правительству создать рабочую группу для обсуждения требований оппозиции. Объединение "Сила в единстве" намерено оспаривать итоги выборов в суде.

Nemtsova Interview mit dem Präsidentschaftskandidat Grigol Waschadse

Кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе: Я не агент КГБ 07.11.2018

Григол Вашадзе, кандидат в президенты Грузии от партии Михаила Саакашвили, вышедший во второй тур выборов, отвечает на вопросы "Немцова. Интервью".

Реклама

Самые читаемые

Почему президент Рахмон меняет подход к Горному Бадахшану  

В УПЦ КП объявили об утрате митрополитом Онуфрием своего титула  

Комментарий: Православный триумф Порошенко  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно