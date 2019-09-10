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В Германии насчитывается около 25 миллионов садовых гномов. Их массовый выпуск начался в 1890 году.
Одни возводят их в культ, другие называют не иначе как китчем. Тем не менее, эти фигурки входят в десятку типичных примет жизни немцев.
Немецкая фабрика Griebel в Тюрингии производит садовых гномов. Это семейное предприятие уже в четвертом поколении. Предлагаем вам вместе с нами побывать на родине гномов.
В Германии сейчас насчитывается около 25 миллионов садовых гномов. Их массовый выпуск начался в Тюрингии в 1890 году.
В Германии даже садовые гномы готовы к началу Чемпионата мира по футболу. Эта фотография была сделана в бранденбургском Клайнмахнове накануне открытия ЧМ-2018 в России.
Эту веселую компанию изготовили специально для популярного музыкального фестиваля Wacken Open Air.
Эта фотография агентства dpa была сделана в Касселе накануне немецкого полуфинала на Евро-2016.
Фотографии, опубликованные в нашей рубрике "Кадр за кадром" 7-13 марта 2016 года.
На каждого садового гнома в Германии приходится 3,2 жителя страны.
Садовые гномы и палисадники в Сети: немцы фиксируют на смартфон Германию в стороне от хипстерских тусовок и туристических маршрутов.
Садовые гномы и палисадники в Сети: немцы фотографируют Германию в стороне от хипстерских и туристических маршрутов.
Одни возводят их в культ, другие называют не иначе как китчем. Фигуркам, которые входят в десятку типичных примет жизни немцев, посвящена отдельная выставка.
По факту появления в Германии фигурок садовых гномов со вскинутой вверх правой рукой, т.е. нацистским приветствием, расследуется дело об использовании символики запрещенных организаций.
25.07.2002
На прошлой неделе немецкому садовому гному исполнилось 130 лет. Этому событию посвящена даже специальная выставка "садовый гном – объект любви и насмешек", которая открылась в берлинском районе Нойкельн.
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