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Садовые гномы

В Германии насчитывается около 25 миллионов садовых гномов. Их массовый выпуск начался в 1890 году.

Одни возводят их в культ, другие называют не иначе как китчем. Тем не менее, эти фигурки входят в десятку типичных примет жизни немцев.

DW Sendung Euromaxx Titel: DW euromaxx 10.08.2019 Gartenzwerg Copyright: DW

Родина садовых гномов (видео) 10.09.2019

Немецкая фабрика Griebel в Тюрингии производит садовых гномов. Это семейное предприятие уже в четвертом поколении. Предлагаем вам вместе с нами побывать на родине гномов.

Родина садовых гномов 10.09.2019

Немецкая фабрика Griebel в Тюрингии производит садовых гномов. Это семейное предприятие уже в четвертом поколении. Предлагаем вам вместе с нами побывать на родине гномов.
Bildergalerie Gartenzwerg Ein Gartenzwerg mit Wichtel-Frauen auf einer Wiese in Thüringen in der Nähe von Erfurt, aufgenommen 1988. Hier im Thüringen liegt die Wiege der keramischen Figuren, deren Produktion 1874 begann. Die Zwerge galten zu DDR-Zeiten als Exportschlager der DDR. +++(c) dpa - Report+++ picture-alliance/dpa

Что русскому - матрешка, то немцу - садовый гном 09.08.2019

В Германии сейчас насчитывается около 25 миллионов садовых гномов. Их массовый выпуск начался в Тюрингии в 1890 году.
dpatopbilder - 13.06.2018, Brandenburg, Kleinmachnow: Ein nachgebildeter FIFA-WM-Pokal mit einer Girlande in den deutschen Nationalfarben und ein großer Gartenzwerg stehen im Vorgarten eines Hauses. Vom 14. Juni bis zum 15. Juli 2018 findet in Russland die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 statt. Foto: Ralf Hirschberger/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Каждому гному - по Кубку мира 14.06.2018

В Германии даже садовые гномы готовы к началу Чемпионата мира по футболу. Эта фотография была сделана в бранденбургском Клайнмахнове накануне открытия ЧМ-2018 в России.
01.08.2016+++ Freiburg, Deutschland Heavy-Metal-Gartenzwerge stehen am 11.07.2016 in Freiburg (Baden-Württemberg) auf dem Rasen. Für das Heavy-Metal-Festival Wacken Open Air in Wacken (04.-07.08.2016) kreiert er jedes Jahr neue Figuren. Foto: Patrick Seeger/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/dpa/P. Seeger

Тяжелый рок: в Германии появились гномы-металлисты (фото) 02.08.2016

Эту веселую компанию изготовили специально для популярного музыкального фестиваля Wacken Open Air.
02.07.2016 +++++++ dpatopbilder - Ein regennasser Gartenzwerg im Dress des Deutschen Fußballbundes kniet am 02.07.2016 in einem Vorgarten in Kassel (Hessen) Daumen drückend unter einem Zierstrauch. Am Abend spielt Deutschland im EM-Viertelfinale gegen Italien. +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit BdT mit Deutschlandbezug (C) picture-alliance/dpa/U. Zucchi

За немецких футболистов болеют даже гномы (фото) 06.07.2016

Эта фотография агентства dpa была сделана в Касселе накануне немецкого полуфинала на Евро-2016.
16.03.2016 Sabine Krüger, vom Verein Fürstenberger Lesezeichen e.V. in Eisenhüttenstadt (Brandenburg), restauriert am 16.03.2016 Gartenzwerge. Sie verpasst vielen dieser kleinen Gesellen einen frischen Look. Foto: Patrick Pleul (zu dpa «Was tun, wenn der Gartenzwerg ein Loch hat?» vom 29.03.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ © picture-alliance/dpa/P. Pleul

"Айболит" для немецких гномов (фото) 06.04.2016

В Германии насчитывается около 25 миллионов садовых гномов. Их массовый выпуск начался в 1890 году.
Литцен (Lietzen)

Кадры недели из Германии (10/2016) 11.03.2016

Фотографии, опубликованные в нашей рубрике "Кадр за кадром" 7-13 марта 2016 года.
Bildergalerie Gartenzwerg ILLUSTRATION - Ein Gartenzwerg steht am 06.03.2015 in Dresden (Sachen) auf einer Wiese mit vielen Krokussen. Foto: Sebastian Kahnert/dpa picture-alliance/dpa/S.Kahnert

Немецкие гномы встречают весну (фото) 10.03.2016

На каждого садового гнома в Германии приходится 3,2 жителя страны.
Titel: dw_1 (für CMS: #germangemütlichkeit) Schlagworte: Deutschland, Alltag, Lebensart, Architektur, Gemütlichkeit Wer hat das Bild gemacht?: Anika Meier Wann wurde das Bild gemacht?: / Wo wurde das Bild aufgenommen?: / Bildbeschreibung: / Wer oder was ist auf dem Bild zu sehen? / In welchem Zusammenhang soll das Bild/sollen die Bilder verwendet werden?: Artikel

Instagram: немцы фотографируют Германию 30.12.2015

Садовые гномы и палисадники в Сети: немцы фиксируют на смартфон Германию в стороне от хипстерских тусовок и туристических маршрутов.
Titel: dw_1 (für CMS: #germangemütlichkeit) Schlagworte: Deutschland, Alltag, Lebensart, Architektur, Gemütlichkeit Wer hat das Bild gemacht?: Anika Meier Wann wurde das Bild gemacht?: / Wo wurde das Bild aufgenommen?: / Bildbeschreibung: / Wer oder was ist auf dem Bild zu sehen? / In welchem Zusammenhang soll das Bild/sollen die Bilder verwendet werden?: Artikel

Немецкий уют: будни штурмуют Instagram 30.12.2015

Садовые гномы и палисадники в Сети: немцы фотографируют Германию в стороне от хипстерских и туристических маршрутов.
Ein Gartenzwerg mit Sonnenbrille sitzt am 22.04.2013 zwischen Blumen in einem Schrebergarten in Mainz (Rheinland-Pfalz). Im Bundesverband Deutscher Gartenfreunde (BDG) sind nach eigenen Angaben rund 1 Millionen Pächter von Kleingärten organisiert. Die rund 15.000 Vereine teilen sich eine Fläche von bundesweit insgesamt 460 Quadratkilometern. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (zu lrs-Umfrage Kleingärten in Rheinland-Pfalz sind voll besetzt vom 27.04.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Гессен принимает парад садовых гномов 02.05.2013

Одни возводят их в культ, другие называют не иначе как китчем. Фигуркам, которые входят в десятку типичных примет жизни немцев, посвящена отдельная выставка.
Kitsch oder Kult? Der Gartenzwerg - Ein Schrebergarten in Köln Bild: Volzana Anders

Садовые гномы стали объектом судебного разбирательства 16.07.2009

По факту появления в Германии фигурок садовых гномов со вскинутой вверх правой рукой, т.е. нацистским приветствием, расследуется дело об использовании символики запрещенных организаций.

В Германии вымирают садовые гномы и газеты 25.07.2002

25.07.2002
schwimmende Zwerge, handbemalt, aus bruchsicherem Kunststoff, wetterfest

День рождения садового гнома 26.03.2002

На прошлой неделе немецкому садовому гному исполнилось 130 лет. Этому событию посвящена даже специальная выставка "садовый гном – объект любви и насмешек", которая открылась в берлинском районе Нойкельн.