 Ряд российских СМИ пожаловались на штрафы из-за гиперссылок на сайты с матом | Новости из Германии о России | DW | 19.11.2019

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Россия

Ряд российских СМИ пожаловались на штрафы из-за гиперссылок на сайты с матом

Главные редакторы "Дождя", "Новой газеты", "Эха Москвы", "Ведомостей", "Росбалта" и других изданий заявили о нарушении Роскомнадзором закона о СМИ.

Страница Роскомнадзора в Twitter

Главные редакторы срезу нескольких российских СМИ, в том числе телеканала "Дождь", "Новой газеты" и радиостанции "Эхо Москвы", пожаловались Роскомнадзору на штрафы за размещение гиперссылок на сайты, которые содержат нецензурную лексику. В письме на имя главы ведомства Александра Жарова они указали на привлечение к административной ответственности по статье 13.21 КоАП (за изготовление или распространение продукции СМИ, содержащей нецензурную брань) и сослались на принцип свободы СМИ, сообщил в понедельник, 18 ноября "Дождь".

Контекст

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По мнению авторов письма, такая практика Роскомнадзора нарушает закон о СМИ, ущемляя их свободу. При этом журналисты вынуждены отказываться от публикаций или перепроверять размещенные ранее гиперссылки, хотя СМИ не должно нести ответственности за материалы других сайтов, на которые оно ссылается.

Нецензурная брань может быть в комментариях пользователей

Одновременно руководители СМИ отметили, что нецензурная лексика, опубликованная на посторонних страницах, может содержаться в комментариях пользователей либо быть добавлена уже после публикации материала.

"Осуществлять постоянный контроль содержания сторонних интернет-сайтов не предусмотрено ни российским законодательством, ни задачами профессиональной деятельности журналиста", - отмечается в обращении.

Под письмом стоят подписи главного редактора "Дождя" Александры Перепеловой, главного редактора "Росбалта" Николая Ульянова, главного редактора Znak.com Дмитрия Колезева, главы редакционного совета "Новой газеты" Дмитрия Муратова, главного редактора российского Forbes Николая Мазурина, главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова и члена совета директоров "Ведомостей" Демьяна Кудрявцева.

В свою очередь пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил, что его ведомство не намерено менять свою позицию и продолжит штрафовать СМИ за гиперссылки на страницы с нецензурной лексикой.

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