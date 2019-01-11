 Ряд земельных судов в Германии эвакуированы из-за угрозы взрыва | Новости из Германии о Германии | DW | 11.01.2019

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Германия

Ряд земельных судов в Германии эвакуированы из-за угрозы взрыва

Анонимные сообщения о заложенных бомбах поступили на электронный адрес земельных судов в Потсдаме, Магдебурге, Эрфурте, Висбадене и Киле. Угроза не подтвердилась, сообщила впоследствии полиция.

Полиция у здания земельного суда в Эрфурте

Полиция у здания земельного суда в Эрфурте

Из-за угрозы взрыва в земельных судах в нескольких городах Германии в пятницу, 11 января, была проведена эвакуация. Затронуты оказались учреждения в Потсдаме, Магдебурге, Эрфурте, Висбадене и Киле, передает агентство dpa. Анонимные сообщения о заложенных бомбам поступили по электронной почте. Их автор, как заявили в полиции Магдебурга, угрожал совершить "теракт на федеральном уровне".

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В Потсдаме здание суда покинули приблизительно 200 человек. Полиция оцепила территорию и обследовала помещения со служебной собакой, обученной распознавать взрывчатые вещества. В Эрфурте были эвакуированы около 30 сотрудников суда. Как отметили в полиции, вскоре работа учреждения возобновится.

В последние недели анонимные сообщения о заложенных бомбах неоднократно поступали на адрес некоторых земельных судов в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Ни в одном случае угроза не подтвердилась.

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