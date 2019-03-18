Рядом с Крымом: хроника жизни на админгранице (фотогалерея)

Блокпосты по обе стороны административной границы, прекращение подачи воды и электричества, а также экологическая катастрофа - DW вспоминает основные события 5 лет после аннексии Крыма Россией.
После незаконного референдума 16 марта 2014 года аннексированный Крым отмежевался от Украины границей. В каком состоянии находятся пункты пропуска со стороны Херсонской области через 5 лет - в репортаже DW. (17.03.2019)
Так называемая "русская весна" стала поражением модернистского проекта российских консерваторов. Захват чужих территорий принес пользу лишь пассивной части крымчан, считает Иван Преображенский. (16.03.2019)
11 марта Апелляционный суд Амстердама рассмотрит жалобу музеев аннексированного Крыма на решение о возврате Украине скифского золота, которое выставляли в Нидерландах. DW c фактами о деле. (11.03.2019)
Siemens продолжит активно работать в РФ и наращивать инвестиции, несмотря на поставки турбин концерна в Крым. В интервью DW глава компании Джо Кезер назвал и флагманский проект в России. (16.02.2019)