 Рядом с Крымом: хроника жизни на админгранице (фотогалерея) | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 18.03.2019

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Украина

Рядом с Крымом: хроника жизни на админгранице (фотогалерея)

Блокпосты по обе стороны административной границы, прекращение подачи воды и электричества, а также экологическая катастрофа - DW вспоминает основные события 5 лет после аннексии Крыма Россией.

  • Блокпост на административной границе Крыма в Херсонской области

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Первые блокпосты

    Военнослужащие Госпогранслужбы Украины и десантных войск появились на трассах южной Херсонщины в конце февраля 2014 года - с начала беспорядков в Крыму. Опасаясь наступления российских войск с полуострова, они начали обустраивать здесь первые окопы и блокпосты.

  • Пункт пропуска в Крым - очередь из грузовиков на трассе Херсон - Армянск

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Российские пункты пропуска

    В конце апреля 2014 года погранвойска ФСБ России открыли на административной границе с Крымом собственные пункты пропуска на полуостров. Украинские власти назвали эти действия незаконными, однако вынуждены были обустраивать собственные блокпосты. На фото: очередь из грузовиков на трассе Херсон - Армянск, 29 апреля 2014 года.

  • Строительство дамбы на пограничном участке Северо-Крымского канала, февраль 2015 года

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Перекрытый Северо-Крымский канал

    Одним из первых ответов украинских властей на аннексию Крыма было перекрытие Северо-Крымского канала - главного источника водоснабжения северной части полуострова. Формально украинское агентство водных ресурсов отказывается заключать соглашение с российскими структурами полуострова, так как не признает их юрисдикцию. На фото: строительство дамбы на пограничном участке канала, февраль 2015 года.

  • Пограничник на станции Вадим, май 2014 года

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Поезда в Крым больше не ходят

    Железнодорожное сообщение с Крымом было прекращено в декабре 2014 года - формально из соображений безопасности. На полуостров заходили две железнодорожные ветки: восточная - через станцию Новоалексеевка, до нее до сих пор ходят поезда из Киева, Харькова и Запорожья; и западная - через станцию "Вадим", она после перекрытия пришла в упадок. На фото: пограничник на станции "Вадим", май 2014 года.

  • Пожилая женщина с сумкой идет в направлении Крыма в районе административной границы

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Пеший переход в Крым

    С 2016 года проезд через административную границу в Крым разрешен только для частного автотранспорта. Большинство граждан пересекает ее пешком, преодолевая от одного до трех километров между украинским и российским пунктами пропуска.

  • Бетонные блоки на дороге, ведущей в Крым

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Блокада полуострова крымскотатарскими активистами

    В сентябре 2015 года крымскотатарские активисты начали так называемую "гражданскую блокаду" Крыма, перекрыв движение на трассах, ведущих на полуостров. Так они протестовали против сохранения торговых отношений между материком и аннексированным Крымом, а также против репрессий в отношении Меджлиса. Блокада закончилась в январе 2016 года после введения официального запрета на торговлю с Крымом.

  • Рабочие ремонтируют поврежденные линии электропередач, идущей в направлении Крыма

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Без электричества с материка

    Во время активной фазы блокады Крыма ее участники взорвали магистральные линии электропередач, идущие на полуостров от Каховской ГЭС. С тех пор электроснабжение полуострова со стороны материка прекращено. На фото: рабочие ремонтируют поврежденные линии, февраль 2016 года.

  • Штаб общественной организации Аскер у КПВВ Каланчак

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Общественный контроль

    После завершения блокады крымскотатарские активисты создали общественную организацию "Аскер", которая, по их словам, следит за работой пограничников и борется с коррупцией на таможне. На фото: штаб "Аскера" у КПВВ "Каланчак", лето 2016 года.

  • Знак, предупреждающих о наличии мин на этой территории

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Минные поля вместо кукурузных

    Близость административной границы кардинально изменила жизнь населения окрестных сел. Около пятой части сельскохозяйственных земель Мирненской объединенной общины оказались в зоне пограничного контроля: теперь на полях, где выращивали кукурузу и подсолнечник, заложены мины и установлены укрепления.

  • Завод Крымский титан

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    "Крымский титан"

    Завод "Крымский титан", принадлежащий олигарху Дмитрию Фирташу, расположен прямо на административной границе, но юридически зарегистрирован в крымском городе Армянск. Жителям херсонских сел, несмотря на проблемы с переходом административной границы, удавалось работать на предприятии до конца 2016 года.

  • Школьницы из херсонского села Преображенка в защитных масках возвращаются домой после отмены занятий

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Загрязнение воздуха и химические отравления

    В августе-сентябре 2018 года, вероятно, из-за выбросов с "Крымского титана", местные жители начали обращались в больницы с признаками химического отравления. Из Армянска и соседних херсонских сел эвакуировали детей. Расследование причин случившегося пока не завершено по обе стороны админграницы. На фото: школьницы из села Преображенка в защитных масках возвращаются домой после отмены занятий.

    Автор: Игорь Бурдыга


  • Блокпост на административной границе Крыма в Херсонской области

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Первые блокпосты

    Военнослужащие Госпогранслужбы Украины и десантных войск появились на трассах южной Херсонщины в конце февраля 2014 года - с начала беспорядков в Крыму. Опасаясь наступления российских войск с полуострова, они начали обустраивать здесь первые окопы и блокпосты.

  • Пункт пропуска в Крым - очередь из грузовиков на трассе Херсон - Армянск

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Российские пункты пропуска

    В конце апреля 2014 года погранвойска ФСБ России открыли на административной границе с Крымом собственные пункты пропуска на полуостров. Украинские власти назвали эти действия незаконными, однако вынуждены были обустраивать собственные блокпосты. На фото: очередь из грузовиков на трассе Херсон - Армянск, 29 апреля 2014 года.

  • Строительство дамбы на пограничном участке Северо-Крымского канала, февраль 2015 года

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Перекрытый Северо-Крымский канал

    Одним из первых ответов украинских властей на аннексию Крыма было перекрытие Северо-Крымского канала - главного источника водоснабжения северной части полуострова. Формально украинское агентство водных ресурсов отказывается заключать соглашение с российскими структурами полуострова, так как не признает их юрисдикцию. На фото: строительство дамбы на пограничном участке канала, февраль 2015 года.

  • Пограничник на станции Вадим, май 2014 года

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Поезда в Крым больше не ходят

    Железнодорожное сообщение с Крымом было прекращено в декабре 2014 года - формально из соображений безопасности. На полуостров заходили две железнодорожные ветки: восточная - через станцию Новоалексеевка, до нее до сих пор ходят поезда из Киева, Харькова и Запорожья; и западная - через станцию "Вадим", она после перекрытия пришла в упадок. На фото: пограничник на станции "Вадим", май 2014 года.

  • Пожилая женщина с сумкой идет в направлении Крыма в районе административной границы

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Пеший переход в Крым

    С 2016 года проезд через административную границу в Крым разрешен только для частного автотранспорта. Большинство граждан пересекает ее пешком, преодолевая от одного до трех километров между украинским и российским пунктами пропуска.

  • Бетонные блоки на дороге, ведущей в Крым

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Блокада полуострова крымскотатарскими активистами

    В сентябре 2015 года крымскотатарские активисты начали так называемую "гражданскую блокаду" Крыма, перекрыв движение на трассах, ведущих на полуостров. Так они протестовали против сохранения торговых отношений между материком и аннексированным Крымом, а также против репрессий в отношении Меджлиса. Блокада закончилась в январе 2016 года после введения официального запрета на торговлю с Крымом.

  • Рабочие ремонтируют поврежденные линии электропередач, идущей в направлении Крыма

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Без электричества с материка

    Во время активной фазы блокады Крыма ее участники взорвали магистральные линии электропередач, идущие на полуостров от Каховской ГЭС. С тех пор электроснабжение полуострова со стороны материка прекращено. На фото: рабочие ремонтируют поврежденные линии, февраль 2016 года.

  • Штаб общественной организации Аскер у КПВВ Каланчак

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Общественный контроль

    После завершения блокады крымскотатарские активисты создали общественную организацию "Аскер", которая, по их словам, следит за работой пограничников и борется с коррупцией на таможне. На фото: штаб "Аскера" у КПВВ "Каланчак", лето 2016 года.

  • Знак, предупреждающих о наличии мин на этой территории

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Минные поля вместо кукурузных

    Близость административной границы кардинально изменила жизнь населения окрестных сел. Около пятой части сельскохозяйственных земель Мирненской объединенной общины оказались в зоне пограничного контроля: теперь на полях, где выращивали кукурузу и подсолнечник, заложены мины и установлены укрепления.

  • Завод Крымский титан

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    "Крымский титан"

    Завод "Крымский титан", принадлежащий олигарху Дмитрию Фирташу, расположен прямо на административной границе, но юридически зарегистрирован в крымском городе Армянск. Жителям херсонских сел, несмотря на проблемы с переходом административной границы, удавалось работать на предприятии до конца 2016 года.

  • Школьницы из херсонского села Преображенка в защитных масках возвращаются домой после отмены занятий

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Загрязнение воздуха и химические отравления

    В августе-сентябре 2018 года, вероятно, из-за выбросов с "Крымского титана", местные жители начали обращались в больницы с признаками химического отравления. Из Армянска и соседних херсонских сел эвакуировали детей. Расследование причин случившегося пока не завершено по обе стороны админграницы. На фото: школьницы из села Преображенка в защитных масках возвращаются домой после отмены занятий.

    Автор: Игорь Бурдыга


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    Автор: Ефим Шуман


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