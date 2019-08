Рэпер ASAP Rocky отпущен на свободу до суда

Американский рэпер ASAP Rocky и еще два гражданина США, задержанных вместе с ним за драку, через месяц пребывания в следственном изоляторе Стокгольма отпущены на свободу. Стокгольмский окружной суд в пятницу, 2 августа, разрешил освободить их из-под стражи до вынесения приговора, запланированного на 14 августа.



Хулиганство или самооборона?

30-летнего рэпера, настоящее имя которого Раким Майерс, и двух его приятелей обвиняют в нанесении телесных повреждений. По данным следствия, в конце июня нынешнего года они избили в центре Стокгольма 19-летнего юношу. Все трое утверждают, что прибегли к самозащите, после того как на них напали двое молодых людей.

Прокуратура требует приговорить обвиняемых к лишению свободы на срок до шести месяцев. Адвокаты американцев настаивают на их немедленном освобождении. По информации защитников, теперь все трое вправе покинуть Швецию. Сам ASAP Rocky о своих планах пока ничего не сообщил.

Трамп: ASAP - as soon as possible

Между тем президент США Дональд Трамп в тот же день в свойственной ему манере сообщил в микроблоге Twitter, что ASAP Rocky вышел на свободу и находится на пути домой "в Соединенные Штаты из Швеции". Обыграв сценическое имя музыканта, Трамп прозрачно намекнул на то, что аббревиатура ASAP означает as soon as possible, то есть "как можно скорее".

Ранее президент США звонил премьер-министру Швеции Стефану Лёвену, чтобы добиться освобождения рэпера. Трамп даже предложил лично внести за музыканта досудебный залог, хотя в Швеции, в отличие от США, такая мера пресечения не предусмотрена.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также: