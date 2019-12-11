Рысь сделала рождественский подарок любителям природы (фото)

Гернсбах • Прекрасный рождественский и новогодний подарок сделала любителям дикой природы в немецком регионе Шварцвальд эта рысь, попавшая в поле зрения автоматической лесной фотокамеры. Дело в том, что обыкновенные рыси (лат. Lynx lynx) были полностью истреблены здесь и почти во всей Германии - исключением был лишь Баварский лес, самое позднее, в начале прошлого века. На них охотились из-за ценного меха, а также крестьяне, чтобы защитить своих домашних животных - главным образом, овец и коз, на которых они нападали.

В Шварцвальде последнюю рысь застрелили вообще около 250 лет назад. В соседних европейских регионах естественные популяции сохранились в Швейцарских Альпах, Карпатах и Пиренеях. Как предполагают эксперты, эта рысь перебралась в Северный Шварцвальд из Швейцарии.

Парк дикой природы около Бад-Гарцбурга в регионе Гарц

В свою очередь, в Южном Шварцвальде и ряде других немецких регионов (среди них - Гарц и Рейнланд-Пфальц) уже много лет осуществляются специальные программы по возвращению этих животных в немецкие леса. Согласно данным Федерального ведомства охраны природы, в Германии сейчас насчитывается около 85 взрослых особей, а также несколько десятков молодых рысей. Большинство из них обитает в Баварском и Верхне-Пфальцском лесах.

В Северном Шварцвальде рысь впервые попала в фотоловушку в прошлом октябре. Судя по всему, сейчас в середине декабря тот же самый хищник, так сказать, засветился на одной из камер еще раз. Это позволяет надеяться, что рыси намерены надолго вернуться в эти места.

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Немецкие национальные парки Охрана природы в Германии В Германии насчитывается шестнадцать национальных парков (Nationalpark), немногим более сотни природных парков (Naturpark) и более 8,5 тысяч природоохранных зон или заповедных территорий (Naturschutzgebiet). Первые природоохранные зоны появились здесь еще во времена Веймарской республики, в законодательство которой понятие "Naturschutzgebiet" было включено в 1920 году.

Немецкие национальные парки Статистика и площади На шестнадцать национальных парков без учета морских территорий приходится всего 0,6 процента площади Германии. Природные парки, где действует наименее строгий охранный режим, занимают 25 процентов (!) территории страны. Многочисленные природоохранные зоны - это в общей сложности еще около четырех процентов площади.

Немецкие национальные парки Парки и парки В некоторых регионах природные парки граничат с национальными парками - например, в Баварском лесу. А в регионе Гарц - вообще три природных парка и один национальный. Национальные парки мы здесь перечислим полностью, но для начала назовем хотя бы несколько популярных природных парков в Германии.

Немецкие национальные парки Природные парки Например, жителям Кельна, Дюссельдорфа или Бонна - прямая дорога в соседний природный парк Бергишес Ланд (Naturpark Bergisches Land). В позапрошлом веке эти места даже называли "Прусской Сибирью" - такие они были дикие и дремучие. Неподалеку также находится парк Семигорье (Naturpark Siebengebirge). Из Гамбурга - рукой подать до Люнебургской пустоши (Naturpark Lüneburger Heide).

Немецкие национальные парки Баварский лес Первый немецкий национальный парк был открыт в 1970 году в Баварском лесу - Nationalpark Bayerischer Wald. Здесь встречаются редкие в Германии животные - например, глухари, рыси, сапсаны, лесные кошки и черные аисты. Большая часть этого парка лежит на высоте выше тысячи метров. Ежегодно здесь бывает более 700 тысяч туристов.

Немецкие национальные парки Берхтесгаден Второй национальный парк Германии - Nationalpark Berchtesgaden - также находится в Баварии. Он был создан в районе Берхтесгаден в 1978 году и является единственным высокогорным немецким национальным парком. Расположен на высоте от 600 до 2700 метров над уровнем моря. Этот парк ежегодно посещает около 1,6 миллиона человек.

Немецкие национальные парки Шлезвиг-Гольштейнские ватты Следующие три парка основали в 1985, 1986 и 1900 годах на прибрежных мелководьях Северного моря. В 2009 году Ваттовые мелководья Германии, Нидерландов и Дании внесли в список Всемирного природного наследия. В Национальном парке Шлезвиг-Гольштейнские ватты (Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer) встречается около 3200 видов животных. В целом на всех этих мелководьях - 10 тысяч видов!

Немецкие национальные парки Нижнесаксонские ватты Национальный парк Нижнесаксонские ватты (Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer) окружает Восточно-Фризские острова. Семь из них - обитаемые: Боркум, Юист, Нордерней, Бальтрум, Лангеог, Шпикерог, Вангероге. Ваттовые мелководья играют, в частности, важную роль для охраны морских и околоводных птиц, которые выводят здесь потомство или останавливаются во время сезонной миграции.

Немецкие национальные парки Гамбургское ваттовое море Национальный парк Гамбургское ваттовое море (Hamburgisches Wattenmeer) - самый небольшой по площади среди трех немецких прибрежных парков на Северном море. Он находится в устье Эльбы недалеко от Куксхафена. В парке обитает 2000 видов животных, из них около 250 видов встречаются только на здешних засоленных лугах. В список ЮНЕСКО этот парк включили позже двух других - в 2011 году.

Немецкие национальные парки Национальный парк Ясмунд На балтийском острове Рюген находится Национальный парк Ясмунд (Nationalpark Jasmund) - самый маленький в Германии. Основан в 1990 году. Особой известью пользуются прибрежные Меловые скалы, служившие мотивом для мастера ландшафтной живописи Каспара Давида Фридриха. Часть здешнего Старого букового леса внесена в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Немецкие национальные парки Национальный парк Мюриц Национальный парк Мюриц (Müritz-Nationalpark) был основан в 1990 году на территории Мекленбургского поозерья, сформировавшегося около 15 тысяч лет назад во время Ледникового периода. Более десяти процентов территории приходится на озера, еще восемь процентов - на болота. На фотографии - одна из березовых рощ. Отметим также, что здешний буковый лес Серран включен в список Всемирного наследия.

Немецкие национальные парки Саксонская Швейцария Эти места около Дрездена в особом представлении не нуждаются. Национальный парк Саксонская Швейцария (Nationalpark Sächsische Schweiz), созданный в 1990 году, славится своими горными ландшафтами. В позапрошлом веке здесь хотели начать активно добывать песчаник, что вызвало протесты. В 1910 было создано общество по защите гор, а в ГДР эти места были взяты под охрану в 1956 году.

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Немецкие национальные парки Переднепомеранские лагуны Национальный парк Переднепомеранские лагуны (Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft) был создан в ГДР незадолго до воссоединения Германии. Примерно половина площади парка приходится на лагуны - здешние мелководья Балтийского моря. Также он занимает часть полуострова Фишланд-Дарс-Цингст, а также острова Хиддензе, прозванного "Балтийским Капри".

Немецкие национальные парки Национальный парк Хайних В этом обзоре уже несколько раз упоминались старые буковые леса в разных местах, включенные в список Всемирного природного наследия ЮНСЕКО. Национальный парк Хайних (Nationalpark Hainich) был создан в 1997 исключительно для охраны такого здешнего древнего лесного массива. Он является единственным национальным парком в Тюрингии. Эта фотография была сделана во время цветения черемши.

Немецкие национальные парки Айфель Такие представители семейства землеройковых - малые куроты (нем. Sumpfspitzmaus) - обитают в Национальном парке Айфель (Nationalpark Eifel). Он был основан на границе с Бельгией в 2004 году. Здесь встречается более 900 видов охраняемых животных и растений. Для посетителей проложено 240 километров пеших и более 100 километров велосипедных маршрутов.

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Немецкие национальные парки Шварцвальд Национальный парк Шварцвальд (Nationalpark Schwarzwald) расположен в одном из самых популярных лесных туристических регионов Германии - знаменитом немецком "Чернолесье". Был основан в 2014 году в северной части Шварцвальда и стал первым национальным парком федеральной земли Баден-Вюртемберг.

Немецкие национальные парки Хунсрюк-Хохвальд Этот самый молодой национальный парк Германии был создан в 2015 году на границе двух федеральных земель - Рейнланд-Пфальца и Саара. Национальный парк Хунсрюк-Хохвальд (Nationalpark Hunsrück-Hochwald) расположен в южной части горного региона Хунсрюк на высоте от 400 до 700 метров над уровнем моря. Автор: Максим Нелюбин

