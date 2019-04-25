Рыбалка по-путински: российский паспорт как приманка

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

Оставаться или бежать?

На месте дома этого мужчины остались одни руины. Тем не менее, он не уверен в том, что есть смысл отстраивать дом заново. Эта фотография была сделана в конце октября, и тогда в Донбассе было еще не так холодно, как сейчас.