Рыбалка по-путински: российский паспорт как приманка

Президент РФ может упростить порядок получения российского гражданства для всех граждан Украины. Карикатурист Сергей Елкин задумался о том, клюнут ли украинцы на это.
Почему Путин подписал указ об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", опасен ли этот шаг для Украины и какой должна быть реакция Киева - в материале DW. (25.04.2019)
Москва может упростить предоставление гражданства РФ украинцам, заявил Владимир Путин. Его указ об упрощении выдачи паспортов РФ жителям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" раскритиковали США, ЕС и Украина. (27.04.2019)