 Рыбалка по-путински: российский паспорт как приманка | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 29.04.2019

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Россия

Рыбалка по-путински: российский паспорт как приманка

Президент РФ может упростить порядок получения российского гражданства для всех граждан Украины. Карикатурист Сергей Елкин задумался о том, клюнут ли украинцы на это.

Карикатура Сергея Елкина: Владимир Путин сидит на балконе и держит удочку, на которую прицеплен российский паспорт

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