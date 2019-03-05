 РФ сдает свое дипломатическое жилье в Праге в аренду посторонним лицам | Новости из Германии о России | DW | 05.03.2019

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Россия

РФ сдает свое дипломатическое жилье в Праге в аренду посторонним лицам

Как следует из расследования чешского журнала Denik N, предназначенные для проживания дипломатов квартиры, находящиеся в пользовании РФ, возможно, сдаются третьим лицам.

Прага (Чехия)

Прага (Чехия)

Около 200 квартир в четырех домах в Праге, находящиеся в пользовании российского федерального "Предприятия по управлению собственностью за рубежом" (Росзагрансобственности), сдаются третьим лицам, что нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Об этом сообщается в обнародованном в понедельник, 4 марта,  расследовании чешского журнала Denik N.

Контекст

21 августа 1968 года в Чехословакию вошли танки стран Варшавского договора. Так была подавлена "Пражская весна" - попытка построить социализм с человеческим лицом. (21.08.2018)

Чешский лидер наверняка понимает, что сыграл на руку Кремлю в пропагандистской войне с Великобританией. Однако речь идет о другом "Новичке" и схватке за власть в Чехии, поясняет Иван Преображенский. (04.05.2018)

По данным издания, речь идет о недвижимости в престижном районе чешской столицы. Пресс-секретарь МИД Чехии Михаил Бухачек подтвердил, что эти объекты принадлежат Чешской Республике. Тем не менее, в соответствие с межправительственными соглашениями между СССР и Чехословацкой Социалистической Республикой, заключенными до "бархатной революции" 1989 года, квартиры находятся в неограниченном пользовании России, уточнил Бухачек. По прямому назначению их должны использовать для проживания дипломатов, указывает журнал Denik N.

Без договоров аренды

Журналисты издания пообщались с несколькими жильцами, сообщившими, что у них нет договоров аренды с посольством РФ в Чехии. Большинство платят сумму аренды наличными. У всех обитателей - российские паспорта. Кроме того, здесь же зарегистрированы компании граждан РФ и других постсоветских стран, утверждают авторы публикации.

Сбором арендной платы занимался Александр Терентьев, сотрудник Росзагрансобственности, находящейся под контролем Управления делами президента РФ, пишет Denik N.

В российском посольстве публикацию пока не прокомментировали.

5 марта стало известно, что власти Чехии не пустили в страну одного из членов делегации РФ, прибывшей в Прагу на заседание двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

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