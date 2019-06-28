 РФ объявила в международный розыск основателя ″Рольфа″ Сергея Петрова | Новости из Германии о России | DW | 06.09.2019

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Россия

РФ объявила в международный розыск основателя "Рольфа" Сергея Петрова

Экс-депутата Госдумы и основателя крупного автодилера "Рольф" Сергея Петрова обвиняют в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей. Следствие ходатайствует о заочном аресте.

Сергей Петров

Сергей Петров

Председатель совета директоров и основатель группы компаний "Рольф" Сергей Петров объявлен в международный розыск. Такое решение принял Басманный суд Москвы в пятницу, 6 сентября. Петрову заочно предъявлено обвинение в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей.

Контекст

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Следствие подало в суд ходатайство о заочном аресте основателя "Рольфа", а также бывшего гендиректора группы Татьяны Луковецкой и гендиректора кипрской компании Panabel Limited Георгия Кафкалии.

27 июня стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил против Петрова, Луковецкой и Кафкалия уголовное дело. По версии следствия, они перевели за рубеж в 2014 году 4 млрд рублей. В рамках расследования было проведено не менее 29 обысков в отделениях компании и квартирах менеджеров. В том числе, как рассказал "Медузе" Петров, у его 90-летней матери. Сам предприниматель уже около двух лет вместе с семьей живет в Австрии. Один из менеджеров компании задержан.

Петров видит политическую подоплеку в уголовном деле

Петров связал возбуждение дела со своей предыдущей политической деятельностью. Будучи депутатом Госдумы РФ, он помогал широкому кругу сил, борющихся против коррупции и авторитарной системы, за плюрализм, разделение властей и "за какой-то европейский путь", рассказал Петров в интервью "Медузе". Как написал в своем телеграмм-канале оппозиционный политик Дмитрий Гудков, Петров также голосовал против "закона Димы Яковлева" и не поддержал аннексию Крыма.

"Рольф" был основан в 1991 году и позиционирует себя как крупнейший автомобильный дилер России, работающий с такими брендами, как Audi, BMW, Chrysler, Ford, Hyundai, Jaguar, Jeep, KIA, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault, SKODA, Toyota и Volkswagen.

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