РФ не восстановят в Международном союзе биатлонистов раньше осени 2020 года

Союз биатлонистов России (СБР) сможет снова стать полноправным членом Международного союза биатлонистов (IBU) не раньше осени 2020 года. Об этом сообщил директор по коммуникациям IBU Кристиан Винклер (Christian Winkler) во вторник, 15 октября, на форуме Nordicum в городе Разен-Антхольц.

Для восстановления полноправного членства СБР в Международном союзе биатлонистов должны быть выполнены 12 критериев, указал Винклер. Проверка по ним еще не завершена. Кроме прочего, речь идет о доступе к допинг-пробам российских спортсменов из московской антидопинговой лаборатории (LIMS), а также активное сотрудничество с международными расследователями, занимающимися проверкой в связи с допинговым скандалом в России 2015 года. Кроме того, чтобы вернуть СБР все права в IBU, Союз биатлонистов России должен подтвердить наличие транспаретной программы проверки спортсменов на допинг, уточняет агентство dpa.

Глава РУСАДА Юрий Ганус объявил о подмене допинг-проб в РФ

Союз биатлонистов России потерял статус полноправного члена Международного союза биатлонистов в декабре 2017 года после скандала, связанного с возможной государтсвенной поддержкой системы допинга в стране. С тех пор Россия является в IBU так называемым "временным членом" без права голоса, права участия в выборах и права выставлять кандидатов на выборные должности.

Глава российского национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус в интервью, опубликованном газетой The New York Times в понедельник, 14 октярбря, заявил, что в России действительно фальсифицировались тысячи проб неопределенного количества спортсменов ради того, чтобы не навредить статусу бывших звезд спорта, занимающих сегодня государственные должности или являющихся высокопоставленными спортивными чиновниками.

В сентябре 2019 года Юрий Ганус в интервью DW призвал министра спорта России Павла Колобкова разобраться с возможными манипуляциями в базе данных московской антидопинговой лаборатории.

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