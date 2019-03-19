РФ могут отстранить от Олимпиады в Токио из-за нового допингового скандала

Участие России в летней Олимпиаде 2020 года в Токио оказалось под угрозой в связи с расследованием очередного допингового скандала, в котором оказался замешан прыгун в высоту Данил Лысенко. Об этом сообщила в воскресенье, 2 июня, британская газета The Sunday Times.

По данным издания, пропустив несколько допинг-тестов в 2018 году, спортсмен предоставил поддельные документы о том, что не смог явиться на проверки по болезни. Как выяснили британские журналисты, все данные клиники, в которой якобы обследовался Лысенко, - начиная с регистрационного номера и вплоть до имен врачей - были выдуманными, а по адресу, указанному 22-летним легкоатлетом, находилось разрушенное здание.

Поскольку подозрения падают и на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), которая могла сознательно затушевать нарушения Лысенко, от решения по этому делу теперь зависит участие российских спортсменов в Олимпиаде в Токио, указывает источник издания.

Дисквалификация Лысенко на ЧЕ-2018

Непосредственно перед началом Чемпионата Европы по легкой атлетике 2018 года в Берлине Лысенко, считавшийся одним главных из претендентов на золотую медаль, был отстранен от участия в соревнованиях из-за того, что не предоставил антидопинговой комиссии в указанный срок информацию о своем местонахождении и не обеспечил прохождение допинг-тестов в свободный от соревнований период.

Ожидается, что в выходные, 8 и 9 июня, совет Международной федерации легкой атлетики (IAAF) рассмотрит на заседании в Монако вопрос о восстановлении членства ВФЛА, которое было приостановлено в ноябре 2015 года из-за подозрения о систематическом покрывании допинговых нарушений российских атлетов на государственном уровне.

Комментарий RUSAF по делу Данила Лысенко

Комментируя ситуацию с Данилом Лысенко, пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщила лишь, что "это дело IAAF и WADA (Международной антидопинговой комиссии. - Ред.)".

Председатель Федерации легкой атлетики России (RUSAF) Дмитрий Шляхтин спокойно отреагировал на расследование The Sunday Times. Появление подобных публикаций перед заседаниями совета IAAF он назвал обыденной практикой и призвал дождаться результатов расследования.

1 июня Шляхтин сообщил о том, что ВФЛА погасила долг перед IAAF, выполнив тем самым условия для восстановления членства ВФЛА.

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