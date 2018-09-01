 Русскоязычные в Германии о дискриминации иностранцев | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 02.09.2018

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Германия

Русскоязычные в Германии о дискриминации иностранцев

Известные в Германии русскоязычные писатели и художники рассказали DW, сталкивались ли они с ксенофобией и дискриминацией за годы жизни в Берлине.

Дмитрий Врубель (справа) на фоне своего граффити Братский поцелуй

Дмитрий Врубель (справа) на фоне своего граффити "Братский поцелуй"

Дмитрий Врубель - художник

родился в 1960 году в Москве, в Берлине живет 8 лет

Я не ощущаю на себе ни дискриминации, ни ксенофобии, но, живя в Германии, каждую минуту чувствую себя иностранцем. Например, все мы вносим абонентскую плату за общественно-правовые СМИ (каждое домашнее хозяйство в Германии обязано платить 17,50 евро в месяц. - Ред.), но представлены ли там пять процентов русскоязычных жителей страны? Между ощущением себя иностранцем и дискриминацией - тонкая грань. Когда мой сын пошел в немецкую школу, я его спросил: "А ребята, которые с тобой учатся, откуда?" На что он мне ответил: "Папа, ты расист?" Вот как должно быть!

Официальная политика Германии по отношению к тем, кто здесь давно живет, не должна формулироваться как одолжение. Без турок, готовых к черной низкооплачиваемой работе, после Второй мировой войны страна бы не встала с колен. Все мы участвуем в повышении уровня жизни в ФРГ, наращивании экономики, культуры, благодаря нам разрушаются стереотипы об этой стране. А в ответ - не очень понятно.

Контекст

Согласно статистике за 2017 год, почти каждый четвертый житель Германии имел миграционные корни. Их число превысило 19 млн человек. При этом большинство из них - иммигранты. (01.08.2018)

Уполномоченный правительства ФРГ Бернд Фабрициус рассказал DW о восприимчивости немцев-переселенцев из экс-СССР к российской пропаганде и их отношении к "Альтернативе для Германии". (08.06.2018)

Все больше исповедующих ислам в Германии знают немецкий язык, имеют работу и чувствуют связь с этой страной. Но многие ее жители по-прежнему не хотят иметь соседей-мусульман. (25.08.2017)

Люди это чувствуют, поэтому государство должно быть более открытым и подчеркнуто дружелюбным. Пусть Германия в лице чиновников - людей, которые живут на наши налоги, постоянно напоминает нам о том, какие мы классные. Можно проводить экскурсии и показывать, что вот эти дома, например, построены турками. Вот этот дюрюм или дёнер - важнейшая часть нашей жизни, и появился он благодаря турецким рабочим, которым был нужен знатный перекусон.

Думаю, что изначально в дискуссии #MeTwo (хэштэг #MeTwo возник после ухода из национальной сборной ФРГ по футболу ее немецко-турецкой звезды Месута Озила (Mesut Özil). Он поднял тему расизма, и ее подхватили в соцсетях многие жители Германии. - Ред.) ксенофобия  ни при чем. Идет другой процесс: просыпается национальное самосознание миллионов турок, которые перестают быть гражданами второго сорта, компактно расселенными в определенных районах, где цены на жилье ниже и все немножко другое. Вдруг появляются офигенные турки - спортсмены, политики, певцы - и заявляют: мы такие же, а в чем-то и круче.

То же самое происходит и с этническими немцами из постсоветских стран, и с еврейскими иммигрантами - ведь с момента их прибытия прошло уже 30 лет. Это даже не одно поколение, а их до сих пор называют переселенцами. На "наших" это тавро лежит до сих пор. Поэтому получается, что первые годы в Германии человек "второго сорта", который еще помнит, как ему было плохо там, откуда он приехал, готов терпеть. Через десять лет он уже не хочет терпеть, а его дети, которые родились или выросли в ФРГ, вообще не понимают, о чем речь: "Мы же немцы, мы говорим по-немецки лучше, чем по-русски или по-турецки! Почему всех интересует страна происхождения? Что-то с этим явно не то".

Яна Франк

Яна Франк - иллюстратор, автор книг, блогер

родилась в 1972 году в Душанбе, в Берлине живет 28 лет

Большинство немцев опознают меня как человека "с миграционным фоном". У меня очень хороший немецкий - он родной, но легкий акцент иногда проскакивает. К тому же у меня довольно "азиатский" вид. Но никто ни разу, ни в какой форме меня из-за этого не притеснял. Скорее проявляют любопытство. Узнав, какие крови во мне намешаны, обычно восклицают "здорово!" и "как интересно!".

Я не пытаюсь казаться немкой, или как-то так делать, чтобы меня не опознавали как иностранку. Я спокойно живу в Германии, такая как есть. Моя мама, в отличие от меня, говорит с ярко выраженным акцентом. И тоже натыкается исключительно на дружелюбие. Сын, который родился здесь, но выглядит не "чистым арийцем", за всю свою жизнь был вовлечен в драку один раз - с мальчиком, незадолго до этого приехавшим из России.

Однако я слышала, например, от африканских или арабских друзей здесь, что они периодически сталкиваются с предрассудками. Так что не буду утверждать, что этого в Германии нет. Возможно, я просто не самый показательный пример и вызываю меньше фобий и агрессии, чем некоторые другие.

Когда сталкиваешься с подобным, это больно и страшно - я помню по жизни в Таджикистане. Наверное, единственное, что тут можно сделать, - стараться не проецировать этот опыт на всех вокруг, сохранять спокойствие и улыбаться людям. И не ждать от всех какого-то удара. Потому что в целом в Германии очень много открытых людей. Происхождение человека, его культура, национальные и расовые особенности - важная часть его жизни. Почему нельзя спокойно жить со своими особенностями и так же спокойно относиться к чужим особенностям? Мне кажется, что за расизм, как и прочие виды фанатизма, люди хватаются, когда им плохо, они не видят выхода и не могут разобраться в причинах своих проблем. Если же им помогать развиваться и расти, такие вещи станут для них слишком мелочными и примитивными. Бороться с ксенофобией нужно всем и везде: через обучение, образование и расширение кругозора!

Владимир Каминер

Владимир Каминер - писатель

родился в 1967 году в Москве, в Берлине живет 28 лет

Издевки над моим акцентом, идиотские антисемитские шутки над моим еврейским происхождением - вот, пожалуй, и все, с чем мне приходилось сталкиваться в Германии. Но мне это даже нравится: такие вещи придают мне сил, раззадоривают. По правде говоря, у меня даже настроение улучшается. Я знаю, что некоторые расстраиваются, когда их дразнят и дискриминируют, но есть и другие - которые как бы подпитываются от таких эмоций. Вот как раз к этой категории я и отношусь.

В целом я не замечал никакой дискриминации. Впрочем, я никогда не чувствовал и полной принадлежности к обществу, всегда ощущал себя другим, чужим. Собственно, и в России тоже: поскольку у меня в паспорте стояла национальность "еврей", я не чувствовал себя полностью принятым. Но это ощущение чуждости отнюдь не делало меня несчастным. В Германии нам выдали паспорта иностранцев, и почти 15 лет я прожил в этой стране с документом, в котором так и было написано по-английски: "alien", то есть "чужой".

Я полагаю, что русскоязычные иммигранты в общем, особенно на начальном этапе, сталкиваются с таким стереотипом, как "русская мафия". В большинстве же случаев, как мне кажется, от дискриминации страдают евреи и арабы. Но для многих людей все эти проблемы остаются невидимыми, поскольку они не сталкиваются с ними в быту и вообще понятия не имеют об их существовании.

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  • Студенты в Берлине

    Студенты-иностранцы в Германии

    Чтобы лучше узнать об актуальной жизненной ситуации студентов в Германии, Немецкое общество содействия учащимся вузов раз в четыре года проводит среди них опрос. Важное место в исследовании отводится тем, кто приехал из-за рубежа. В 2016 было опрошено свыше 4000 студентов-иностранцев из 248 вузов. Сейчас опубликованы результаты. Жилье, подработка, доходы… Рассмотрим основные тенденции.

  • Иностранцы в немецких вузах

    Студенты-иностранцы в Германии

    В 2016 году в Германии обучались 252000 иностранцев - 9 процентов от всех студентов. Половина - европейцы. Четверть - из Восточной Европы, треть - из Азии. 11 процентов - из США, 9 процентов - из Африки. Для половины опрошенных Германия изначально была фаворитом при выборе страны, где они хотели пройти обучение. Далее следуют США и Великобритания.

  • Лекция по математике в Берлине

    Студенты-иностранцы в Германии

    По сравнению с немцами иностранные учащиеся чаще выбирают в Германии "мятные" специальности (MINT) - почти каждый второй. 28 процентов изучают инженерное дело, 22 процента - математику или естественные науки, 17 процентов - право или экономику, 8 процентов - общественные науки, психологию или педагогику. Число тех, кто выбирает медицину, среди немцев и иностранцев одинаковое: 6 процентов.

  • Поиск жилья в Германии

    Студенты-иностранцы в Германии

    По сравнению с 2012 годом, когда проводился предыдущий опрос, найти приемлемое по цене жилье иностранным студентам в Германии стало еще труднее. Сейчас эта проблема знакома 60 процентам опрошенных. Немецкое общество содействия учащимся вузов называет поиск жилья самой большой из всех трудностей, которые иностранцам приходится преодолевать во время учебы.

  • Студенческое общежитие в Кельне

    Студенты-иностранцы в Германии

    Больше трети иностранцев снимают комнату в студенческом общежитии. Однако претендентов на место в общежитии гораздо больше, поскольку это самый дешевый вид жилья в Германии. Например, в Кельне (на фото) комната стоит от 141 евро в месяц. Но если общее число учащихся в немецких вузах за последние десять лет выросло на 43 процента, то мест в общежитиях стало лишь на 7 процентов больше.

  • Квартплата в Германии

    Студенты-иностранцы в Германии

    Треть студентов-иностранцев снимают комнату в студенческой коммуналке, 12 процентов арендуют квартиру. Квартплата в среднем составляет 340 евро. Выше всего расходы у того, кто предпочитает отдельное жилье: около 470 евро в месяц.

  • На курсах немецкого языка в Боннском университете

    Студенты-иностранцы в Германии

    Треть студентов признались в том, что им трудно изъясняться на немецком языке и общаться с местным населением. Каждый пятый иностранец приезжает на учебу в Германию вообще без знаний немецкого. 60 процентов посещают языковые курсы уже во время учебы. 38 процентов (в основном студенты магистратуры) проходят обучение на английском языке.

  • Общение с немецкими студентами

    Студенты-иностранцы в Германии

    В то же время по сравнению с 2012 годом число тех, кто испытывает проблемы в общении с немецкими однокурсниками, сократилось с 41 до 28 процентов, так же как и тех, кому трудно ориентироваться в немецкой образовательной системе. Этому способствуют вводные семинары для новичков, курсы немецкого и консультации тьютеров, в роли которых выступают тоже студенты.

  • Библиотека Потсдамского университета

    Студенты-иностранцы в Германии

    Студенты из стран с более низкими доходами населения чаще делают выбор в пользу магистерских программ. Студенты из стран с более развитой экономикой обучаются скорее по бакалаврским программам или приезжают на семестр по обмену. Каждый десятый пишет диссертацию. У 63 процентов до учебы в Германии уже был диплом о высшем образовании.

  • В университете Констанца

    Студенты-иностранцы в Германии

    Примерно половина иностранцев в немецких вузах - девушки. Больше всего их среди студентов из Восточной Европы и Восточной Азии. Средний возраст студентов - 26 лет. Три четверти - одиночки. По сравнению с немцами среди иностранцев больше тех, кто уже обзавелся своей семьей, - 14 процентов. У половины из них уже есть дети.

  • Студент и деньги

    Студенты-иностранцы в Германии

    Нехватка денег - вторая по серьезности проблема, с которой сталкиваются иностранные учащиеся в Германии. В среднем ежемесячный бюджет бакалавров и магистров составляет 776 евро - примерно на 140 евро меньше, чем у студентов-немцев. В распоряжении аспирантов около 1200 евро в месяц. 63 процентам финансовую поддержку оказывают родители.

  • Студенческая подработка

    Студенты-иностранцы в Германии

    По закону студентам-иностранцам в Германии разрешается подрабатывать 120 полных или 240 неполных дней в году. Этой возможностью активно пользуется почти половина из них. На учебу и подработку у иностранцев уходит 46 часов в неделю - это на четыре с половиной часа больше, чем у немецких сверстников. 22 процента получают стипендию.

    Автор: Татьяна Вайнман


Контекст

Студенты-иностранцы в Германии

В Германии опубликованы результаты исследования о студентах немецких вузов. На сей раз в фокусе - иностранцы. (16.07.2018)  

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