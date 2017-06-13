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Русскоговорящие в Германии

Несколько миллионов жителей Германии считают русский язык родным или, по меньшей мере, используют его для общения в качестве второго языка.

Среди русскоязычного населения Германии особенно много российских немцев, русских, украинцев, евреев. Долгие годы эта группа не играла особой роли в социально-политической жизни страны.

ARCHIV - Eine Servicekraft serviert am 16.08.2013 in Kiel (Schleswig-Holstein) in einer Gaststätte einen Eisbecher. Foto: Axel Heimken/dpa (zu dpa «Internationale Arbeitsorganisation (ILO) warnt vor Zunahme instabiler Beschäftigungsverhältnisse (befristete sowie informelle Jobs)» vom 19.05.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Как русскоговорящие студенты зарабатывают в Германии на жизнь 13.06.2017

Можно ли работать во время учебы? Какие варианты трудоустройства есть у студентов? DW поговорила со студентами из России, Украины, Беларуси, Грузии.

Melanie Rüter zeigt am Dienstag (30.06.2009) auf dem Isemarkt in Hamburg zwei krumme Gurken in Herzform. Von diesem Mittwoch (01.07.2009) an ist eines der berühmtesten Symbole für die Brüsseler Regelungswut Geschichte: der berüchtigte Krümmungsgrad der Gurke. Bisher durfte das grüne Gemüse auf zehn Zentimeter Länge um höchstens zehn Millimeter geneigt sein. Die EU-Bürokraten verteidigten sich stets, dies sei ein Wunsch des Handels gewesen, da genormte Gurken besser in eine Standardkiste passen. Foto: Kay Nietfeld dpa/lno +++(c) dpa - Bildfunk+++

В какой степени Евросоюз определяет законы Германии? 13.06.2017

Русская редакция DW ведет новый телепроект - ток-шоу "Квадрига" с русскоязычными политиками Германии. Мы оцениваем утверждения, прозвучавшие в этой передаче, на достоверность.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine 2-Euro Münze, aufgenommen am 21.05.2010 in Düsseldorf. Das hochverschuldete Portugal hat einen offiziellen Antrag auf Milliardenhilfen der EU eingereicht. Die EU-Kommission habe den Antrag am Donnerstagabend erhalten, sagte EU-Währungskommissar Olli Rehn am Freitag (08.04.2011) im ungarischen Gödöllö zum Beginn eines Treffens der europäischen Finanzminister. Foto: Julian Stratenschulte dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Немцы живут хуже, чем 20 лет назад? 30.05.2017

Русская редакция DW начала новый телевизионный проект - ток-шоу "Квадрига" с русскоязычными политиками Германии. Мы проверяем утверждения, прозвучавшие в этой передаче, на точность.
Baustelle hinter der russischen Botschaft

Берлинская недвижимость и российские деньги (видео) 15.05.2017

12 миллионов евро за 370 квадратных метров в центре города - лишь эпизод в гонке инвесторов за недвижимостью в столице Германии. Чуть ли не пятую часть элитного жилья в центре скупают русскоговорящие клиенты.

Берлинский бум: клиенты из РФ охотно скупают квартиры в столице ФРГ (15.05.2017) 15.05.2017

12 миллионов евро за 370 квадратных метров в центре города - лишь эпизод в гонке инвесторов за недвижимостью в столице Германии. Чуть ли не пятую часть элитного жилья в центре скупают русскоговорящие клиенты.
24.1.2016 Hunderte von Russlanddeutschen demonstrieren am 24.01.2016 in Villingen-Schwenningen (Baden-Württemberg) gegen Gewalt und für mehr Sicherheit in Deutschland. Die Demonstration steht im Zusammenhang mit der angeblichen Vergewaltigung eines 13-jährigen Mädchens aus Berlin-Marzahn durch Flüchtlinge - die es aber laut Polizei nicht gab. Das russische Staatsfernsehen hatte berichtet, das am 11. Januar kurz als vermisst gemeldete russlanddeutsche Mädchen sei von Flüchtlingen entführt und vergewaltigt worden. Im Internet schlug der Fall hohe Wellen. Foto: Marc Eich/dpa picture alliance/dpa/M. Eich

Как немецкие политики ищут ключ к "русской" Германии 01.04.2017

Фейковая история с "девочкой Лизой" стала сигналом политического пробуждения мигрантов из бывшего СССР в ФРГ. Немецкие партии начали искать подход к этой категории избирателей.
Aufnahmedatum: 29.07.2014 Aufnahmeort: Atelier Carola Rümper, Berlin Marzahn Fotografin: Susanne Dickel Bildinhalt: Marzahner Hochhäuser spiegeln sich in den Fenstern von Carola Rümpers Atelier Tags: Carola Rümper, Rümperiens, Marzahn, Kunst

"Русская" Германия идет в политику 15.03.2017

Уроженец Санкт-Петербурга Дмитрий Гайдель баллотируется в бундестаг от немецких социал-демократов. Его потенциальные избиратели - не только выходцы из бывшего СССР, заявил Гайдель DW.
karteisystem | Verwendung weltweit

С дипломом историка: как не запылиться в архивах 13.03.2017

Какая история ждет после истфака? Можно ли сделать бизнес на прошлом? Ждут ли русскоговорящих историков на немецком рынке труда?
treffen Bundesverband russischsprachigen Eltern in Berlin. Foto: Vladimir Esipov / DW am 4.3.2017

Выборы в бундестаг: политпросвет на русском 04.03.2017

Русскоговорящие граждане Германии сделали первый шаг к созданию своего политического лобби - накануне выборов в бундестаг.
31.03.2015 **** epa04687912 Girls pass a building wrapped in a mesh painted in Ukraine's national colors, near the Maidan Square in downtown Kiev, Ukraine, 31 March 2015. Eastern Europe is seeing an upswing in military exercises, people training to be reservists and talk of resuming conscription. Some countries have even gone ahead and brought back the draft because Russia's recent behaviour has the Baltic republics and Central Europe rattled. EPA/ROMAN PILIPEY +++(c) dpa - Bildfunk+++ @ picture-alliance/epa/R. Pilipey

Языковой закон, расколовший Украину: дело в Конституционном суде страны (видео) 16.11.2016

Украинский и русский? Конституционный суд Украины через 2 года после Майдана начнет слушания относительно конституционности действий Верховной рады времен Януковича.

Языковой вопрос на Украине: дело в Конституционном суде страны (16.11.2016) 16.11.2016

Украинский и русский? Конституционный суд Украины через 2 года после Майдана начнет слушания относительно конституционности действий Верховной рады времен Януковича.

epa03011792 A woman protests against the passing of new laws on state secrets outside parliament in Cape Town, South Africa, 22 November 2011. Thousands of South Africans protested in all major cities in South Africa demonstrating against the passing of the Protection of Information Bill dubbing it Black Tuesday. South Africa's parliament voted yes on the passing of the Protection of Information Bill which threatens press freedom. EPA/NIC BOTHMA

Ценность свободы - чем готовы поступиться русские и немцы 11.10.2016

DW проанализировала результаты опросов, проведенных в России, а также в Германии среди русскоговорящих и немцев. Респонденты отвечали на вопрос о свободе, демократии и государстве.
Pflegedienst Ariadne und zwei Polizeitransporter vor dem Büro. Die Durchsuchung dauert noch an. Aufgenommen von mir am 21.04.2016 in Berlin, Nikita Jolkver. Copyright: DW/N. Jolkver

Бизнес "по-русски", или Хореография для лежачих больных 22.04.2016

Берлинская полиция провела спецоперацию против фирмы по уходу за стариками, арестовала ее русскоговорящую хозяйку и завела уголовные дела на сотрудников и пациентов. DW - с подробностями.
Altenpflege

За немецкими стариками ухаживает "русская мафия"? 20.04.2016

Немецкая полиция выявила крупные хищения в системе ухода за пожилыми и немощными жителями Германии. Особенно склонны к таким злоупотреблениям, по ее данным, выходцы из бывшего СССР.
Fashion Design Instituts in Düsseldorf, geleitet von der Modedesignerin Inna Thomas. Foto: Katsiaryna Kryzhanouskaya, 30.06.2014

Муки творчества: что должен уметь студент-дизайнер 10.03.2015

О работе дизайнером одежды мечтают многие. Русскоговорящие студенты Института моды и дизайна в Дюссельдорфе рассказали, как выглядит их путь к цели.
Businesswoman holding briefcase © pressmaster #32914239 - Fotolia.com

В помощь соискателям - биржа труда для русскоязычных специалистов 24.11.2014

В Германии появилась новая онлайн-биржа труда для русскоговорящих специалистов. Она предлагает вакансии не только в ФРГ, но и в немецких компаниях в России, Беларуси, на Украине.
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