Русскоговорящие в Германии

Несколько миллионов жителей Германии считают русский язык родным или, по меньшей мере, используют его для общения в качестве второго языка.

Среди русскоязычного населения Германии особенно много российских немцев, русских, украинцев, евреев. Долгие годы эта группа не играла особой роли в социально-политической жизни страны.