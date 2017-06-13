Русскоговорящие в Германии

Несколько миллионов жителей Германии считают русский язык родным или, по меньшей мере, используют его для общения в качестве второго языка.
Среди русскоязычного населения Германии особенно много российских немцев, русских, украинцев, евреев. Долгие годы эта группа не играла особой роли в социально-политической жизни страны.
12 миллионов евро за 370 квадратных метров в центре города - лишь эпизод в гонке инвесторов за недвижимостью в столице Германии. Чуть ли не пятую часть элитного жилья в центре скупают русскоговорящие клиенты.