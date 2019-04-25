Русский язык в Украине: что изменится после принятия закона о госязыке

Принятый 25 апреля Верховной радой Украины закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" гарантирует использование украинского языка в публичном пространстве и не распространяется на язык частного общения и язык религиозных обрядов. Согласно закону, украинский язык в обязательном порядке будет использоваться в государственном и коммунальном секторах, в медицинской и транспортной сферах, в маркировке товаров и услуг, в сфере искусств и образования, в средствах массовой информации. А как новый закон повлияет на статус русского языка в стране? DW собрала ответы на основные вопросы, касающиеся русского языка в Украине.

Будет ли запрещен русский язык в Украине?

Никаких запретов на использование русского языка, так же, как и языков других нацменьшинств, в законе нет. Языковые права национальных меньшинств должны быть гарантированы отдельным законом, во исполнение обязательств Украины в рамках Европейской хартии региональных языков и языков нацменьшинств. Правительство обязано разработать и подать этот законопроект через полгода после вступления в силу закона об украинском госязыке.

Каким теперь будет статус русского языка?

Русский язык в Украине окончательно утрачивает статус языка межнационального общения. Эти функции новый языковой закон возлагает исключительно на украинский язык. Обязательное владение украинским для государственных служащих ранее уже было введено законом "О государственной службе". Отныне владение украинским становится обязанностью каждого гражданина Украины, в том числе и для лиц, желающих получить украинское гражданство.

Где, кем и как может использоваться русский язык?

Русский язык сводится к статусу языка одного из более чем 100 других языков национальных меньшинств Украины. Его применение никак не ограничивается в частном общении и в религиозных обрядах. Наряду с языками других нацменьшинств, русский язык остается языком книгоиздания, прессы, телевидения, образования и сферы обслуживания. Но украинскому в этих областях предоставляется статус языка межнационального общения в публичном пространстве.

Например, украинский язык позиционируется как главный язык издательской деятельности, а тиражи на других языках не могут превышать тиражи на украинском. Интернет-сайты обязаны иметь украиноязычные версии, которые должны открываться по умолчанию. Все культурно-массовые мероприятия должны проводиться исключительно на государственном языке. Театральные представления на других языках должны сопровождаться субтитрами на украинском. В научной сфере разрешены научные статьи и диссертации украинском языке, либо на языках стран Евросоюза.

Верховная рада в Киеве

Что будет с русскоязычной прессой?

Запрета на вещание или печать газет на русском языке, как и на других языках нацменьшинств, нет. Но украинский становится обязательным для всех СМИ. Телепередачи на русском или других языках должны дублироваться на украинском, а если кто-то из участников программы говорит на другом языке, то телерадиокомпания должна обеспечить синхронный перевод.

На общенациональных телеканалах квота украинского языка увеличивается до 90 процентов. Для региональных СМИ допускается 20 процентов суточного вещания на русском или других языках. Исключение предоставлено только для телерадиоорганизаций, вещающих на крымскотатарском языке: для них квота украинского языка установлена на уровне не менее 40 процентов эфирного времени. Обязанностью каждого электронного СМИ отныне является создание украиноязычной версии, которая должна загружаться первой по умолчанию. Эта норма вступает в силу через полтора года после вступления в силу закона.

Все украинские газеты, за исключением выходящих на английском и других языках ЕС, а также на крымскотатарском языке, должны выходить на украинском. Переходный период для них установлен в два года. Газете, которая будет печататься на русском или другом языке нацменьшинства без тиража на государственном языке, установлен штраф от 6 800 до 8 500 гривен (227-283 евро. - Ред.).

Какие штрафные санкции предусмотрены за нарушение нормы использования других языков, в том числе и русского, в публичном пространстве?

За дискриминацию украинского языка, в том числе в пользу русского, вводится административная ответственность. В гуманитарной сфере - образование, наука, культура, спорт - за нарушение языковой политики грозит штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов (сейчас это от 3400-5100 гривен, или 110-170 евро. - Ред.). Вступление в силу этой нормы отсрочено на три года. За это время во всех областях должны быть созданы центры по изучению украинского языка.

Книги украинских авторов, изданные на разных языках

Как будет организовано обучение на русском языке и самого русского языка в школах?

Украинский язык становится обязательным в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. В младшей школе и в детсадах допускается параллельное обучение на русском и других языках нацменьшинств. Для этого разрешено создание отдельных классов или групп. Такая привилегия не действует лишь в высших учебных заведениях, где обучение должно быть исключительно на украинском. Здесь также разрешено преподавание одного или нескольких предметов на одном из официальных языков ЕС. Переход внешнего независимого тестирования полностью на украинский язык откладывается до 2025 года.

Как не владеющие украинским языком смогут понимать объявления на транспорте, инструкции по употреблению лекарств или квитанции на оплату коммунальных услуг?

По закону провизоры в аптеках, работники на транспорте, а также во всех других сферах обслуживания должны сначала обращаться на украинском языке. Но по их просьбе должны продолжать общение на удобном для клиента языке и предоставить всю необходимую информацию. Для перевода на русский или другой язык квитанций и другой печатной продукции можно использовать информационные интернет-технологии. Например, популярный переводчик поисковой системы Google.

Угрожает ли принятие языкового закона расколоть украинское общество и спровоцировать массовые протесты русскоязычного населения?

Согласно социологическим исследованиям последних лет, посвященным готовности украинцев протестовать, языковой вопрос не входит в число потенциальных проблем, которые могли бы заставить их выйти на уличные акции.

К таким результатам пришли, в частности, авторы Общенационального опроса населения, проведенного в 2018 году Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Но при этом языковой вопрос остается сильным раздражителем пророссийских политических сил, представители которых в Верховной раде оказали яростное сопротивление в принятии закона о госязыке. Депутаты от фракции "Оппозиционный блок" и "Воля народа" заявили о намерении обжаловать языковой закон в Конституционном суде, как противоречащий нескольким статьям конституции Украины и проголосованный с нарушением регламента.

По мнению главы правления киевского Центра политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, пророссийские силы попытаются, как и прежде, сделать языковой закон одним из элементов своей парламентской избирательной кампании и провоцировать уличные протесты.

Авторы закона утверждают, что он был согласован с представителями Совета Европы и НАТО и разработан по образцу аналогичных законов таких стран Евросоюза, как Франция, Польша и страны Балтии. А необходимость его принятия обусловлена тем, что за время пребывания Украины в составе Российской империи и СССР украинский язык запрещался более 120 раз, вследствие чего оказался под угрозой исчезновения.

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