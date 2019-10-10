Русский или белорусский: вопрос языка вызвал споры при переписи в Беларуси

В Беларуси с 4 по 30 октября проходит перепись населения. Два вопроса анкеты, которую предлагается заполнить жителям страны, вызвали широкую общественную дискуссию о поддержке белорусского языка. В первом из них участников переписи просят назвать родной язык - в анкете он определяется как тот, который был усвоен в раннем детстве; во втором вопросе предлагают указать язык, на котором респонденты обычно общаются дома.

Незадолго до начала переписи в стране появились несколько инициатив, призывающих жителей называть родным белорусский язык , - вне зависимости от того, на каком языке они говорили в детстве и общаются с домашними. Инициативы поддержали представители гражданского общества, бизнеса и интеллигенции. DW - о языковой ситуации в Беларуси и о том, почему не все в стране готовы считать белорусский своим родным языком.

Призывы поддержать белорусский язык

Поддержать белорусский язык, назвав его в ходе предстоящей переписи родным, жителей страны еще в июле прошлого года призвало "Таварыство беларускай мовы" ("Общество белорусского языка". - Ред.). Авторы распространенного обращения также предлагали "вне зависимости от политических и религиозных взглядов и национальности заполнять опросные листы на белорусском языке". Еще одно обращение белорусской общественности с аналогичным призывом было обнародовано накануне переписи. Подписи под ним поставили представители гражданского общества и бизнеса, журналисты, члены Союза белорусских писателей и Белорусского Хельсинкского комитета и многие другие. В поддержку белорусского языка высказалась также Нобелевский лауреат в области литературы Светлана Алексиевич.

Алена Анисим

Глава “Таварыства беларускай мовы”, депутат Алена Анисим в беседе с DW говорит, что Беларусь находится "в ситуации, когда титульная нация оказалась лишена права на свой национальный язык". Среди факторов, свидетельствующих о недостатке институциональной поддержки белорусского языка, Анисим называет недостаточное число белорусскоязычных детских садов и школ и полное отсутствие вузов с белорусским языком обучения. Она уверена, что изменить ситуацию можно "волевым решением граждан": если большинство участников переписи населения назовет своим родным языком белорусский, государство вынуждено будет обратить внимание на языковую политику.

Какой язык считать родным

Результаты предыдущих переписей населения - в Беларуси они проводятся каждые 10 лет - свидетельствуют о снижении доли людей, считающих белорусский язык родным: если в 1999 году она составляла 73,2 процента, то в 2009 году уменьшилась до 53,2 процента. Социолог Оксана Шелест допускает, что не последнюю роль в этом сыграл тот факт, что родным языком в анкете назван язык, первым усвоенный в детстве. Подобное определение, по мнению эксперта, крайне спорно, особенно в Беларуси с ее языковым двуязычием и повсеместным использованием русского языка.

Вопросы, на которые предлагается ответить участникам переписи населения

"Если признать, что национальность - это не вопрос этнического происхождения или гражданства, а вопрос самоопределения, тогда и к родному языку нужно подходить с этими критериями", - говорит социолог. Шелест считает, что родной язык может быть для человека способом национальной и культурной самоидентификации - независимо от того, как часто он на нем говорит и когда впервые его усвоил. "В этом случае, отвечая на вопрос о родном языке, мы говорим о своем отношении к нему, а не о том, что случилось с нами в детстве вопреки нашей воле", - объясняет ученый.

Шелест полагает, что появление инициатив по защите белорусского языка и реакция на них общества объясняется в том числе и политическим контекстом - перепись населения проходит в момент переговоров Беларуси с Россией об углублении интеграции. "Русский мир" и тема "защиты русскоязычных" вызывает вполне обоснованные опасения у тех, кто ценит независимость своей страны. На этом фоне вопрос языка становится очень политизированным", - резюмирует социолог.

"Белсат" дискриминировал белорусскоязычных жителей?

"Назвать в переписи белорусский язык родным правильно и важно. Но этого мало. Необходимо защищать свое право на язык", - говорит Алина Нагорная, одна из инициаторов кампании "Умовы для мовы" ("Условия для языка" - Ред.) и авторов справочника "Абароним мову!" ("Защитим язык!" - Ред.). Участники кампании пытаются использовать все законодательные возможности, чтобы расширить употребление белорусского языка и объяснить всем желающим, каким образом можно бороться за языковые права.

Алина Нагорная

Алина говорит, что за лето 2019 года активистам удалось добиться замены около 30 дорожных знаков новыми, надписи на которых были сделаны на белорусском языке. В настоящее время Алина намерена обратиться в суд с жалобой на Национальный статистический комитет Республики Беларусь "Белстат". Девушка сочла проявлением дискриминации тот факт, что СМС-сообщения от "Белстата" с призывом участвовать в переписи населения написаны только на русском языке.

Кем чувствуют себя поляки в Беларуси

Белорусский - не единственный язык, поводом для защиты которого стала перепись населения. В сентябре в Беларуси стартовала акция "Pamiętam kim jestem" ("Помню, кто я". - Ред.). Ее проводит польский фонд "Młode Kresy", созданный в 2015 году студентами из Гродненской области и зарегистрированный во Вроцлаве. Инициаторы призывают белорусских поляков указывать в анкетах свою национальность и родной язык. При этом участники кампании подчеркивают, что живущие в Беларуси поляки - не эмигранты: "Мы живем на своей родной земле - у себя дома. Мы неотъемлемая часть польского народа, хоть и родились в Беларуси", - сказано в их обращении.

Живущие в Беларуси поляки говорят о тех же языковых проблемах, что и белорусы: в стране не хватает школ с польским языком обучения, дорожных указателей на польском языке. "Но перепись населения - это шанс вспомнить о своих корнях и заявить о польской национальности и родном, польском языке", - отмечается в обращении фонда.

Впрочем, не все белорусы согласны с призывом указать в ходе переписи родным языком и языком общения белорусский, если это не соответствует реальному положению вещей. "Врать нехорошо, какими бы благими целями это ни оправдывалось", - написал на своей странице в в Facebook основатель белорусского сайта "tut.by” Юрий Зиссер.

Социолог Оксана Шелест в свою очередь считает, что люди, назвавшие родным белорусский язык, не лгут, а используют свое право на самоопределение. "Это касается и польской инициативы. Люди пытаются сохранить свою национальную идентичность, оставаясь белорусскими гражданами. И хотят, чтобы это было известно государству", - говорит она.

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