Русские пословицы и поговорки по-немецки и в картинках (фотогалерея)

Можно ли изобразить пословицы и поговорки? И найти им аналоги на других языках? Оказывается, можно, - как показывают работы графика-иллюстратора Петра Скляра.
Как выглядят пословицы и поговорки? Вопрос кажется странным. Тем не менее, на него весьма впечатляюще отвечает вышедшая в издательстве "Эксмо" книга Петра Скляра "Русские пословицы и поговорки в иллюстрациях". Автор, 33-летний график-иллюстратор, еще и нашел аналоги на других языках, в том числе - на немецком.
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