Русские пословицы и поговорки по-немецки и в картинках (фотогалерея)

Как выглядят русские пословицы и поговорки

Смысл этой поговорки, как и других в книге Петра Скляра "Русские пословицы и поговорки в иллюстрациях", подробно разъясняется на соседней с рисунком странице: тихий, скрытный человек способен на поступки, которых от него, казалось бы, нельзя было ожидать. Тут же даны аналоги на других языках. Немецкий: Stille Wasser sind tief - "Тихие воды глубоки".