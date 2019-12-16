 Русские пословицы и поговорки по-немецки и в картинках (фотогалерея) | Учеба и работа в Германии | DW | 18.12.2019

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Учеба и карьера

Русские пословицы и поговорки по-немецки и в картинках (фотогалерея)

Можно ли изобразить пословицы и поговорки? И найти им аналоги на других языках? Оказывается, можно, - как показывают работы графика-иллюстратора Петра Скляра.

  • В тихом омуте черти водятся

    Как выглядят русские пословицы и поговорки

    Смысл этой поговорки, как и других в книге Петра Скляра "Русские пословицы и поговорки в иллюстрациях", подробно разъясняется на соседней с рисунком странице: тихий, скрытный человек способен на поступки, которых от него, казалось бы, нельзя было ожидать. Тут же даны аналоги на других языках. Немецкий: Stille Wasser sind tief - "Тихие воды глубоки".

  • Тише едешь - дальше будешь

    Как выглядят русские пословицы и поговорки

    Улитка, казалось бы, - естественный символ этой пословицы, хотя ее скорость - примерно 6 сантиметром в минуту. Немецкий вариант, данный в книге: Wenn du schnell ans Ziel willst, gehe langsam. Есть и более лаконичный: Eile mit Weile - буквально: "Торопись медленно".

  • Всякая лисица свой хвост хвалит

    Как выглядят русские пословицы и поговорки

    Эта поговорка, возможно, не столь распространена, как предыдущие, но в русском языке есть несколько схожих: "Всяк кулик свое болото хвалит", "Всякая сосна своему бору шумит"... В немецком варианте речь идет о птице и ее гнезде: "Jedem Vogel gefällt sein Nest".

  • В здоровом теле - здоровый дух

    Как выглядят русские пословицы и поговорки

    Эту поговорку принесли чуть ли не во все языки мира (ну, во всяком случае Европы) древние римляне. На латыни она звучит так: Mens sana in corpore sano. А по-немецки - "Ein Gesunder Geist in einem gesunden Körper".

  • Баня - мать вторая

    Как выглядят русские пословицы и поговорки

    Баня - чисто русская традиция. В Германии знают сауну, а русскую баню - только из литературы. Значит ли это, что в немецком языке нет аналогов? Оказывается, есть: Reinlichkeit ist halbes Leben, буквально: "Чистота - это половина жизни".

  • Дело мастера боится

    Как выглядят русские пословицы и поговорки

    Эта поговорка в особых комментариях не нуждается, но немецкий аналог особенно интересен: Das Werk lobt den Meister, буквально: "Работа хвалит мастера".

  • Первый звон - чертям разгон

    Как выглядят русские пословицы и поговорки

    То, что шум и звон пугают и прогоняют нечистую силу, знали еще в языческие времена. С рассветом и криком петуха она исчезает, - это поверье живет и сегодня. На Востоке петуха "заменил" гонг, в Европе - колокольный звон. В том числе и в Германии: "Die Glockengeläute vertreiben böse Geister".

  • Обложка книги Петра Скляра Русские пословицы и поговорки в иллюстрациях.

    Как выглядят русские пословицы и поговорки

    Обложка книги Петра Скляра "Русские пословицы и поговорки в иллюстрациях", которую выпустила "Бомбора" - одна из структур издательства "Эксмо".

    Автор: Ефим Шуман


  • В тихом омуте черти водятся

    Как выглядят русские пословицы и поговорки

    Смысл этой поговорки, как и других в книге Петра Скляра "Русские пословицы и поговорки в иллюстрациях", подробно разъясняется на соседней с рисунком странице: тихий, скрытный человек способен на поступки, которых от него, казалось бы, нельзя было ожидать. Тут же даны аналоги на других языках. Немецкий: Stille Wasser sind tief - "Тихие воды глубоки".

  • Тише едешь - дальше будешь

    Как выглядят русские пословицы и поговорки

    Улитка, казалось бы, - естественный символ этой пословицы, хотя ее скорость - примерно 6 сантиметром в минуту. Немецкий вариант, данный в книге: Wenn du schnell ans Ziel willst, gehe langsam. Есть и более лаконичный: Eile mit Weile - буквально: "Торопись медленно".

  • Всякая лисица свой хвост хвалит

    Как выглядят русские пословицы и поговорки

    Эта поговорка, возможно, не столь распространена, как предыдущие, но в русском языке есть несколько схожих: "Всяк кулик свое болото хвалит", "Всякая сосна своему бору шумит"... В немецком варианте речь идет о птице и ее гнезде: "Jedem Vogel gefällt sein Nest".

  • В здоровом теле - здоровый дух

    Как выглядят русские пословицы и поговорки

    Эту поговорку принесли чуть ли не во все языки мира (ну, во всяком случае Европы) древние римляне. На латыни она звучит так: Mens sana in corpore sano. А по-немецки - "Ein Gesunder Geist in einem gesunden Körper".

  • Баня - мать вторая

    Как выглядят русские пословицы и поговорки

    Баня - чисто русская традиция. В Германии знают сауну, а русскую баню - только из литературы. Значит ли это, что в немецком языке нет аналогов? Оказывается, есть: Reinlichkeit ist halbes Leben, буквально: "Чистота - это половина жизни".

  • Дело мастера боится

    Как выглядят русские пословицы и поговорки

    Эта поговорка в особых комментариях не нуждается, но немецкий аналог особенно интересен: Das Werk lobt den Meister, буквально: "Работа хвалит мастера".

  • Первый звон - чертям разгон

    Как выглядят русские пословицы и поговорки

    То, что шум и звон пугают и прогоняют нечистую силу, знали еще в языческие времена. С рассветом и криком петуха она исчезает, - это поверье живет и сегодня. На Востоке петуха "заменил" гонг, в Европе - колокольный звон. В том числе и в Германии: "Die Glockengeläute vertreiben böse Geister".

  • Обложка книги Петра Скляра Русские пословицы и поговорки в иллюстрациях.

    Как выглядят русские пословицы и поговорки

    Обложка книги Петра Скляра "Русские пословицы и поговорки в иллюстрациях", которую выпустила "Бомбора" - одна из структур издательства "Эксмо".

    Автор: Ефим Шуман


Как выглядят пословицы и поговорки? Вопрос кажется странным. Тем не менее, на него весьма впечатляюще отвечает вышедшая в издательстве "Эксмо" книга Петра Скляра "Русские пословицы и поговорки в иллюстрациях". Автор, 33-летний график-иллюстратор, еще и нашел аналоги на других языках, в том числе - на немецком.

Смотрите также:

  • Разноцветные листья

    Немецкие поговорки и цвета

    "Es ist (mir) zu bunt" в немецком означает, что чего-то слишком много, где-то слишком шумно, что-то совсем перегружено… Словом - все чересчур.

  • Ремонт в квартире

    Немецкие поговорки и цвета

    Выражение "Etwas grau in grau malen" можно дословно перевести как "рисовать серым по серому". Так в основном отзываются о пессимистах.

  • Желток

    Немецкие поговорки и цвета

    Если кто-то использует выражение "Das ist nicht das Gelbe vom Ei", то он имеет ввиду, что это не самый лучший результат, которого, возможно, от него ждали.

  • Красная нить

    Немецкие поговорки и цвета

    Выражение "Der rote Faden", указывающее на главное связующее звено (то есть - нить), стало крылатым после выхода в свет романа Иоганна Вольфганга Гёте "Избирательное сродство".

  • Гамак

    Немецкие поговорки и цвета

    Ничего не делать, прогуливать - "blau machen". Выражение пришло, вероятнее всего, из жаргона красильщиков. В воскресенье ремесленники закладывали шерсть в раствор с краской. В синий цвет она окрашивалась только после просушки на воздухе. И делалось это в "синий понедельник". Пока ткань становилась синей, красильщики отдыхали.

  • Молодежь

    Немецкие поговорки и цвета

    В Германии синеют не от мороза. "Blau sein" - дословно "посинеть" или "стать синим" - так говорят о тех, кто перебрал спиртного.

  • Белая мышь

    Немецкие поговорки и цвета

    Считается, что в состоянии алкогольного опьянения может померещиться что (кто) угодно - животные, насекомые... В шутку и всерьез немцы вместо "розовых слонов" видят "белых мышек" - "weiße Mäuse sehen".

  • Фиолетовый цвет

    Немецкие поговорки и цвета

    Сегодня выражение "Lila, der letzte Versuch" употребляется редко. Раньше в такой цвет облачались старые девы, которым розовый (цвет нежной юности) уже считался не к лицу. Позднее фиолетовый стал символом эмансипации и равноправия.

  • Немецкие поговорки - Ach du grüne Neune!

    Немецкие поговорки и цвета

    "Ach du grüne Neune!" - что-то вроде "Боже мой!" - восклицают немцы, если чем-то очень удивлены или напуганы. По одной из версий, выражение это пришло из игральных карт. Девятку пик называют "зеленый пик". В раскладе таро эта карта ничего хорошего не сулит.

  • Поле

    Немецкие поговорки и цвета

    Зеленый цвет означает рост, развитие, гармонию. "Alles im grünen Bereich", то есть "все в полном порядке", - так отвечают немцы, если все идет по плану.

    Автор: Инга Ваннер


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