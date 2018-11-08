Русская любовь к Европе: Тургенев и немцы

9 ноября 2018 года исполняется 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева. Один из самых известных на Западе русских писателей почти полжизни прожил за границей. Особые отношения связывали его, прежде всего, с Германией, где у него было множество друзей.

В 20-летнем возрасте Тургенев впервые попал в Германию. Два семестра он занимался историей древнеримской и древнегреческой литературы в берлинском университете, изучал латинский язык, культуру античности, посещал лекции по географии, заинтересовался немецкой идеалистической философией... Именно тогда он раз и навсегда полюбил Германию и стал убежденным "западником".

Всё празднично в Баден-Бадене

В 1863 году, будучи уже известным писателем, Тургенев поселился в Баден-Бадене, куда переехало и семейство Полины Виардо - женщины, с которой его десятки лет связывали очень близкие отношения. Он прожил здесь семь лет, начал строить собственный дом... Эти годы, по признанию самого Тургенева, были самыми счастливыми в его жизни. Он обрел здесь душевный покой и, в общем-то, семейное счастье.

В написанном в Баден-Бадене романе "Дым", в самом начале его, Тургенев нарисовал почти идиллическую картину: "Всё кругом - зеленые деревья, светлые дома уютного города, волнистые горы, - всё празднично, полною чашей раскинулось под лучами благосклонного солнца; все улыбалось... И та же неопределенная, но хорошая улыбка бродила на человеческих лицах, старых и молодых, безобразных и красивых".

Сегодня в самом центре Баден-Бадена, на аллее, где часто прогуливался Тургенев, стоит памятник великому русскому писателю, которого особенно почитают в Германии и часто переводят на немецкий язык.

Тургенев и взаимодействие культур

Культура, духовность, цивилизованность, прогрессивность мышления и духа, - вот что было, по мнению Тургенева, главным в немецком характере. Его образ Германии - это представления "западника". Герой его романа "Дым" Потугин, в уста которого Тургенев вложил многие свои мысли, мечтает о том, чтобы и Россия освоила западный - прежде всего, немецкий - опыт, чтобы двинуться вперед. Для Потугина и для его создателя Германия, как писал один из российских критиков, - это воплощение цивилизации, образованности, культуры.

Мещанство и духовная скудость, - вот какими видел великий русский писатель и российскую провинцию, и великосветское общество, собравшееся "на водах" в Баден-Бадене. Выделяются из этой среды рефлектирующие идеалисты, нередко немцы: старый учитель музыки Лемм в "Дворянском гнезде", "добрый немец" Шиммель в "Фаусте", благородный идеалист Кистер в "Бретере"...

Бюст Тургенева на Лихтентальской аллее Баден-Бадена

В благотворности взаимовлияния немецкой и русской культур Тургенев не сомневался, понимая, вместе с тем, что мещанства и пошлости и у немцев хватает. Их мелочные интересы были писателю абсолютно чужды, - как и расчетливость или национализм других его немецких персонажей. Но Тургенев был убежден, что главное все же не в этом, а в духовном наследии европейской цивилизации. И, будучи в России, очень скучал по Германии.

Любопытно, что одно время Тургенева обвиняли в том, что он слишком негативно относится к Германии и немцам. Достаточно, скажем, познакомиться с сатирическим описанием немецких обедов в "Вешних водах", чтобы поверить в то, что у такого обвинения есть основания. Но на самом деле это не так: Тургенев был просто объективен как писатель. И не будем забывать, что при всей своей любви к Германии это русская любовь, что Тургенев был писателем русским, и именно с этой позиции оценивал и черты национального характера немцев, и европейское наследие, и возможности России стать "преемницей" этого наследия.

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