Русская зарубежная церковь разорвала отношения с Константинополем

Русская зарубежная церковь прекратила евхаристические отношения с Константинопольским патриархатом из-за подготовки автокефалии православной церкви в Украине. Об этом говорится в сообщении Русской зарубежной церкви, опубликованном в пятницу, 19 октября.

В связи с этим священники Русской зарубежной церкви не смогут служить в приходах Константинопольской церкви и не смогут приглашать служителей Константинопольского патриархата. Кроме того, мирянам нельзя будет больше причащаться в храмах, относящихся к Константинополю.

Вселенский патриархат в Константинополе 11 октября согласился предоставить независимость (автокефалию) Украинской православной церкви (УПЦ). После этого, 15 октября, Русская православная церковь объявила о прекращении евхаристических отношений с Константинополем.

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