 Русская зарубежная церковь разорвала отношения с Константинополем | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Русская зарубежная церковь разорвала отношения с Константинополем

Священники Русской зарубежной церкви не будут больше служить в приходах Константинопольской церкви, а мирянам запрещается там причащаться.

Православная церковь в Германии

Православная церковь в Германии

Русская зарубежная церковь прекратила евхаристические отношения с Константинопольским патриархатом из-за подготовки автокефалии православной церкви в Украине. Об этом говорится в сообщении Русской зарубежной церкви, опубликованном в пятницу, 19 октября.

Контекст

Выведенный за штат Минской епархии БПЦ священник Александр Шрамко, наказанный за публикацию в блоге фотографий о визита патриарха Кирилла, объяснил DW свои действия и оценил наказание. (17.10.2018)

В связи с этим священники Русской зарубежной церкви не смогут служить в приходах Константинопольской церкви и не смогут приглашать служителей Константинопольского патриархата. Кроме того, мирянам нельзя будет больше причащаться в храмах, относящихся к Константинополю.

Вселенский патриархат в Константинополе 11 октября согласился предоставить независимость (автокефалию) Украинской православной церкви (УПЦ). После этого, 15 октября, Русская православная церковь объявила о прекращении евхаристических отношений с Константинополем.

Смотрите также:

Смотреть видео 03:09
Now live
03:09 мин

Сила томоса: часть УПЦ (МП) пойдет на объединение с УПЦ (КП) (18.10.2018)

Смотреть видео 25:08
Now live
25:08 мин

Архимандрит Кирилл (Говорун) в "Немцова.Интервью": О ситуации с автокефалией – разрыв, но не раскол

Смотреть видео 03:01
Now live
03:01 мин

Константинопольский патриархат дал украинским православным надежду (12.10.2018)

  • Молебен в Киеве, 14 октября 2018 г.

    Автокефалия для Украины: кто что говорит

    Украина стремится к автокефалии православной церкви

    Процедура предоставления Украинской православной церкви автокефалии (или издания томоса - указа о создании единой поместной церкви) вызывает ожесточенные споры. В Москве и Киеве реагируют по-разному. Кто из ключевых фигур дела что говорит?

  • Патриарх Константинопольский Варфоломей, апрель 2018 г.

    Автокефалия для Украины: кто что говорит

    Варфоломей: Диалог - путь, завещанный Богом

    "Мы верим в силу диалога. В то время как политическое руководство использует диалог, чтобы разрешить проблемы своих стран, мы, религиозные лидеры, используем диалог еще больше, потому что это путь, который нам завещан самим Богом", - указал Константинопольский патриарх Варфоломей во время встречи в августе 2018 года с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

    Автокефалия для Украины: кто что говорит

    Кирилл: Верим, что врата ада не одолеют Церковь

    "Мы знаем, как сегодня непросто на братской земле украинской. Мы знаем, как враг рода человеческого ополчился на Церковь православную, которая проходит через тяжелейшие испытания. Но мы верим, что врата ада не одолеют Церковь", - сказал позднее сам Кирилл.

  • Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет
    Еще по теме

    Автокефалия для Украины: кто что говорит

    Филарет: Путин - новый Каин

    "Путин - верующий. Христианин. А живет ли он по вере? Нет, не живет по вере. Я его назвал: 'новый Каин'", - заявил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет в интервью Жанне Немцовой.

  • Митрополит Киевский, епископ РПЦ Онуфрий

    Автокефалия для Украины: кто что говорит

    Онуфрий: Не томос решает проблемы, а человек

    "Не томос решает проблемы, а человек своим добрым усилием, своими руками, головой должен решать проблемы. Колбаса не повысилась в цене из-за отсутствия томоса и не будет снижена, если его дадут", - уверяет митрополит Киевский, епископ РПЦ Онуфрий.

  • Предстоятель Белорусской Православной Церкви митрополит Павел

    Автокефалия для Украины: кто что говорит

    Павел: Отделение - раскол мирового православия

    "Отделение украинской церкви - процесс, который сегодня принимает отчетливые формы церковного раскола всего мирового православия", - считает предстоятель Белорусской Православной Церкви митрополит Павел. С аналогичными заявлениями выступили и другие главы поместных церквей - Эстонии, Абхазии и других.

  • Президент Украины Пётр Порошенко

    Автокефалия для Украины: кто что говорит

    Порошенко: Украина - не территория РПЦ

    "Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви", - настаивает президент Украины Петр Порошенко, один из главных инициаторов и сторонников автокефалии.

  • Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко в Верховной раде

    Автокефалия для Украины: кто что говорит

    Тимошенко: Независимость церкви - укрепление суверенитета

    "Мы всем сердцем и всеми возможностями поддерживаем предоставление Украинской православной церкви томоса, чтобы наша церковь стала независимой от российской церкви, и чтобы мы имели возможность укрепить свой суверенитет, получив настоящую независимость нашей православной церкви", - заявила бывший премьер-министр Украины и вероятный кандидат на должность президента страны Юлия Тимошенко.

  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

    Автокефалия для Украины: кто что говорит

    Лавров: Провокация, чтобы использовать раскольничьи церкви

    "Провокация задумана с тем, чтобы использовать две неканонические раскольничьи церкви на Украине, которые никогда не были признаны ни одной православной церковью. <…> Патриарх Варфоломей признал их каноническими и снял анафему с двух иерархов, возглавляющих эти раскольничьи церкви", - так считают в Москве. Эту точку зрения озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Автор: Григорий Аросев


Контекст

Автокефалия для Украины: кто что говорит

Разногласия по вопросу предоставления УПЦ автокефалии усиливаются. В Киеве заявляют одно, в Москве - другое. (14.10.2018)  

Ссылки в интернете

Заявление Русской зарубежной церкви

Аудио- и видеофайлы по теме

Сила томоса: часть УПЦ (МП) пойдет на объединение с УПЦ (КП) (18.10.2018)  

Архимандрит Кирилл (Говорун) в "Немцова.Интервью": О ситуации с автокефалией – разрыв, но не раскол  

Константинопольский патриархат дал украинским православным надежду (12.10.2018)  

Также по теме

Ukraine Kiew - Massengebet teil um dem Ökumenischen Patriarchat in Istanbul für die Genehmigung zur Gründung der unabhängigen Kirche zu danken

Немецкий теолог: РПЦ ошибочно оценила церковную ситуацию в Украине 16.10.2018

Профессор Мюнстерского университета Томас Бремер рассказал DW, почему РПЦ так резко отреагировала на автокефалию украинской церкви и какие последствия для православия может иметь решение Константинополя.

Nemtsova Interview mit Arkhimandrit Kirill

Архимандрит Кирилл: Автокефалия УПЦ не означает раскола православия 16.10.2018

Архимандрит Кирилл беседовал с Жанной Немцовой, когда в Стамбуле шло историческое заседание Синода, где решалась судьба украинской автокефалии. Священник рассказал о ее истоках и последствиях.

Ukraine Teilnehmer des Kreuzzuges in Kiew

Порошенко призывает украинцев помолиться за автокефалию УПЦ 13.10.2018

Молитва по случаю предоставления Украинской церкви автокефалии пройдет в Киеве 14 октября. Для избрания предстоятеля единой УПЦ будет созван Чрезвычайный объединительный собор.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Кремль готовит распад страны?  

Финский суд вынес приговор по делу прокремлевских троллей  

Как немецкие СМИ сообщают о нападении на колледж в Керчи  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно