Русская баня в Рудных горах (фото)

07.02.2019, Айбеншток • Нет, это не декорация к знаменитой голливудской экранизации "Доктора Живаго" 1965 года. Так выглядит одна из саун в саксонском городе Айбенштоке в Рудных горах. В этом 20-метровом деревянном тереме находится большая парилка и залы отдыха на сто с лишним мест. Снега нынешней зимой выпало здесь столько, что вполне можно снимать продолжение "Сибириады".
Смотрите также:
Зима в Рудных горах
-
Зимние ландшафты Рудных гор
В Германии сейчас красиво не только в Баварских Альпах, обильно заваленных снегом. В саксонских Рудных горах (Erzgebirge) на границе с Чехией, где из дерева вырезают знаменитых немецких щелкунчиков и другие игрушки, можно и зимними ландшафтами полюбоваться, и на лыжах покататься - вниз по склонам или неспешно по проложенной на равнине лыжне.
-
Зимние ландшафты Рудных гор
Так сейчас выглядит гора Фихтельберг около города Обервизенталь - одного из главных центров лыжного спорта в Германии.
-
Зимние ландшафты Рудных гор
Из долины Зематаль до Обервизенталя можно добраться по узкоколейной Фихтельбергской дороге (Fichtelbergbahn) протяженностью 17 километров.
-
Зимние ландшафты Рудных гор
Горнолыжные традиции в Рудных горах имеют давние корни. Эта почтовая открытка датирована началом 1930-х годов.
-
Зимние ландшафты Рудных гор
Общая протяженность трасс для спуска разных уровней сложности только на горе Фихтельберг составляет 15,5 километра
-
Зимние ландшафты Рудных гор
Любителям неспешных лыжных прогулок здесь тоже есть, где покататься, насладившись живописными зимними ландшафтами.
-
Зимние ландшафты Рудных гор
Общая протяженность маршрутов для беговых лыж в Рудных горах на территории Германии и соседней Чехии превышает тысячу километров.
-
Зимние ландшафты Рудных гор
Туризм - важный экономический фактор в этом саксонском регионе. Ежегодное число ночевок в здешних отелях на немецкой стороне превышает три миллиона, а общий годовой оборот гостиниц, кафе, ресторанов и других предприятий туристической отрасли - 380 миллионов евро.
Автор: Максим Нелюбин
Февральские кадры из Германии
-
Кадр за кадром - Февраль 2019
Служебной собаке - служебные очки
06.02.2019, Оберстдорф • Нет, это не фотография из серии "Посмотрите, во что наряжают четвероногих любимцев". Пятилетняя служебная собака Джойя работает в спасательной команде в Баварских Альпах - ищет людей, попавших под лавины. Темные очки нужны овчарке для защиты от яркого света в заснеженных горах из-за болезни глаз.
-
Кадр за кадром - Февраль 2019
Дрезден. Зимняя сказка
06.02.2019, Дрезден • "Синий час" и "Голубой мост" - так тоже можно было назвать этот снимок, сделанный во время февральских вечерних сумерек в саксонской столице. "Голубое чудо" - знаменитый дрезденский мост через Эльбу, построенный в 1893 году.
-
Кадр за кадром - Февраль 2019
Монастырь Святого Михаила
05.02.2019, Бамберг • Монастырь Святого Михаила входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. На фресках его церкви с энциклопедической точностью изображены почти 600 растений. В храме обители похоронен епископ XII века Святой Оттон. Под его саркофагом есть невысокий ход, через который можно пройти лишь согнувшись. Согласно легенде, это помогает избавиться от болей в пояснице.
-
Кадр за кадром - Февраль 2019
Полицейским понравились электробайки
04.02.2019, Оснабрюк • В Нижней Саксонии подвели итоги первых трех месяцев испытаний электрических мотоциклов полицией в городах Оснабрюк и Лер. Они оказались надежными и удобными в управлении. Одной зарядки хватает на 250 километров. Уже в следующем году нижнесаксонская полиция при обновлении парка планирует закупать десять процентов автомобилей и мотоциклов с электрическими двигателями.
-
Кадр за кадром - Февраль 2019
Зимняя прогулка в Баварии
03.02.2019, Гармиш-Партенкирхен • Этот немецкий горнолыжный курорт состоит из двух поселений - Гармиша и Партенкирхена, объединенных перед зимними Олимпийскими играми 1936 года. Рядом находится самая высокая гора Германии - Цугшпитце.
-
Кадр за кадром - Февраль 2019
Заснеженные виноградники на Мозеле
02.02.2019, Коберн-Гондорф • Туристический сезон на Мозеле обычно начинается в пасхальные праздники, а так этот популярный винодельческий регион выглядит нынешней зимой.
-
Кадр за кадром - Февраль 2019
Зимний вечер в фахверковом Фройденберге
01.02.2019, Фройденберг • Этот город расположен в немецкой федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия , в регионе Зигерланд. Главная здешняя достопримечательность - кажущиеся игрушечными аккуратные фахверковые фасады. Многие приезжают сюда специально, чтобы сфотографироваться на их фоне.