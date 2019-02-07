 Русская баня в Рудных горах (фото) | Кадр дня | DW | 07.02.2019

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Кадр за кадром

Русская баня в Рудных горах (фото)

Вот, как должна выглядеть настоящая русская баня в представлении немцев.

Айбеншток

07.02.2019, Айбеншток • Нет, это не декорация к знаменитой голливудской экранизации "Доктора Живаго" 1965 года. Так выглядит одна из саун в саксонском городе Айбенштоке в Рудных горах. В этом 20-метровом деревянном тереме находится большая парилка и залы отдыха на сто с лишним мест. Снега нынешней зимой выпало здесь столько, что вполне можно снимать продолжение "Сибириады".

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    Автор: Максим Нелюбин



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