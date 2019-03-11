 РУСАДА предлагает меры по преодолению допингового скандала в легкой атлетике | Новости из Германии о России | DW | 13.05.2019

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Россия

РУСАДА предлагает меры по преодолению допингового скандала в легкой атлетике

Юрий Ганус предложил полностью отстранить руководство ВФЛА, Центра спортивной подготовки и тренерский штаб сборной РФ для восстановления членства российской федерации легкой атлетики в IAAF.

Российское антидопинговое агентство РУСАДА

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предложил полностью сменить руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) для того, чтобы российская легкая атлетика быстрее преодолела последствия допингового скандала. Об этом говорится в письме Гануса президенту Олимпийского комитета России Станиславу Позднякову, президенту ВФЛА Дмитрию Шляхтину и министру спорта РФ Павлу Колобкову, выдержки из которого в понедельник, 13 мая, приводит агентство "Интерфакс".

Кроме этого, руководитель РУСАДА сформулировал еще ряд предложений. Среди них создание рабочей группы по восстановлению ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). В ее состав, по мнению Гануса, могли бы войти три заслуженных российских представителя легкой атлетики, "никаким образом не связанных с допинговым кризисом", а также три представителя международной и европейской легкоатлетических ассоциаций.

Контекст

За информацию о предстоящих допинг-тестах инспекторы из частной компании требовали со спортсменов деньги, заявила представительница РУСАДА. (16.03.2019)

Исполком Всемирного антидопингового агентства WADA разрешил РУСАДА продолжить работу. Что это значит и как теперь будут собирать допинговые пробы, рассказал в интервью DW глава РУСАДА Юрий Ганус. (22.01.2019)

IAAF разделит федерации по спортивным успехам и антидопинговой истории. В категорию стран с наибольшим допинговым риском попали Украина и Беларусь. (29.07.2018)

Ганус дополнительно предложил полностью сменить руководство Центра спортивной подготовки и заменить "всех ответственных за организацию тренировочных и соревновательных мероприятий в легкой атлетике РФ", а также отстранении в полном составе тренерского штаба национальной сборной России по легкой атлетике. В обеих структурах отстраненных функционеров предлагается заменить на кандидатуры, согласованные с Рабочей группой по восстановлению ВФЛА в IAAF.

Дисквалификация ВФЛА продлялась девять раз

IAAF исключила ВФЛА из своих рядов в ноябре 2015 года, отреагировав тем самым на скандальное расследование о существовании в России государственной системы поддержки допинга. С тех пор дисквалификация была продлена девять раз, в последний раз - в декабре 2018 года. Для восстановления членства организация должна, в частности, оплатить расходы, понесенные IAAF при рассмотрении и защите дел российских атлетов в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), а также передать WADA все допинг-пробы московской лаборатории.

В июле 2018 года IAAF ужесточила свои антидопинговые правила. Так, начиная с 2019 года все национальные федерации будут разбиты на несколько классов согласно спортивным успехам и допинговой истории. ВФЛА не вошла ни в одну из категорий по причине дисквалификации.

22 января IAAF одобрила заявки 42 российских спортсменов на участие в международных соревнованиях в 2019 году. 21 февраля IAAF разрешила еще 21 российскому спортсмену участвовать в состязаниях в текущем году под нейтральным флагом.

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    Автор: Илья Коваль


 

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