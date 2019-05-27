 Румыны высказались за реформу системы правосудия | Новости из Германии о Европе | DW | 27.05.2019

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Европа

Румыны высказались за реформу системы правосудия

Граждане Румынии выступили против помилования должностных лиц, которых уличили в коррупции. Между тем суд оставил в силе приговор главе правящей в стране Социал-демократической партии Ливиу Драгне.

На голосование по вопросам референдума и на выборах в Европарламент в Бухаресте 26 мая 2019 года

На голосование по вопросам референдума и на выборах в Европарламент в Бухаресте 26 мая 2019 года

Граждане Румынии на референдуме по реформе системы правосудия высказались против помилования уличенных в коррупции должностных лиц. Как сообщает Центральная избирательная комиссия в Бухаресте в понедельник, 27 мая, около 89 процентов проголосовавших также выступили за то, чтобы правительство не могло изменять законы в пользу подозреваемых в коррупции чиновников.

В первом вопросе участников референдума спрашивали, согласны ли они с запретом на помилование и амнистию осужденных за коррупционные правонарушения. Второй вопрос касался запрета на изменение законов по ускоренной процедуре, то есть в обход парламента, а также расширения возможностей подачи исков в связи с нарушениями конституции. 6,3 миллиона румын ответили на оба вопроса утвердительно, еще около миллиона - отрицательно.

Президент Румынии обещал "перемены к лучшему"

Президент страны Клаус Йоханнис, по инициативе которого был назначен референдум, приветствовал его результаты, пообещав, что "с сегодняшнего дня в Румынии начнутся перемены к лучшему".

Контекст

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Плебисцит прошел 26 мая параллельно с выборами в Европарламент, на которых правящая в Румынии Социал-демократическая партия потерпела поражение, получив 23,39 процента голосов. Референдум признан состоявшимся, так как в нем приняли участие более 30 процентов избирателей, однако его исход не является обязательным для исполнения властями.

Приговор лидеру правящей в Румынии партии оставлен в силе

Между тем Верховный суд Румынии не удовлетворил апелляцию председателя правящей в стране Социал-демократической партии (СДП) Ливиу Драгне, оставив в силе приговор, вынесенный ему в июне 2018 года. Тогда суд приговорил политика к реальному сроку лишения свободы на три с половиной года, признав его виновным в подстрекательстве к злоупотреблению служебным положением. Драгня обвиняется в том, что в бытность главой округа Телеорман он был причастен к фиктивному найму служащих на работу в ведомство по делам молодежи. 

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    Автор: Диего Куполо, Александр Дельфинов


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