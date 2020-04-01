Румыния и Норвегия отправили в Италию врачей для борьбы с COVID-19

Румыния и Норвегия послали в Италию по группе врачей и специалистов по уходу за больными, чтобы поддержать эту страну в борьбе с пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Как сообщил во вторник, 7 апреля, комиссар ЕС по вопросам кризисного управления Янеш Ленарчич, медики будут направлены в города Милан и Бергамо. Их командировка была организована Еврокомиссией в рамках европейского механизма по защите от катастроф, в работе которого участвует и Норвегия, несмотря на то, что она не является членом ЕС.

Ранее Брюссель организовал поставку в Италию 3000 литров дезинфицирующей жидкости из Австрии и партии защитных масок из Китая, указал Ленарчич. По словам чиновника, общее положение в стране уже улучшилось, а "помощь уже на подходе".

В то же время Еврокомиссия осознает, что в Испании на сегодняшний день зарегистрировано уже больше случаев заражения, чем в Италии, добавил Ленарчич. В связи с этим Брюссель готовит к отправке туда партию защитного снаряжения и обсуждает ситуацию со своими испанскими партнерами.

Решение об оказании помощи другим странам принимают сами члены ЕС

За прошедшие недели это первый случай, когда Брюссель организует отправку медперсонала за границу внутри ЕС, отмечает информагентство AFP. Доставка медицинского снаряжения в государства, наиболее сильно пострадавшие от распространения коронавируса, также шла до сих пор лишь медленными темпами, указывает агентство.

"Эти вопросы относятся к компетенции отдельных стран членов-ЕС", - пояснил в этой связи Янеш Ленарчич, добавив, что Еврокомиссия занимается лишь поддержкой и координированием соответствующих действий.

Число зараженных коронавирусом в Испании и Италии

По данным Университета Джонса Хопкинса на 7 апреля, число зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 составляет в Испании 140 510 человек. За сутки, с 6 по 7 апреля, их число увеличилось на 743 пациента. 13 798 больных скончались в Испании от вызываемого коронавирусом легочного заболевания COVID-19.

Для сравнения: в Италии число заразившихся коронавирусом, по данным на 7 апреля, составляет 132 547 человек. С начала пандемии 16 523 пациента скончались от инфекции.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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