Руководство в СДПГ может временно перейти к трем политикам

После отставки Андреа Налес (Andrea Nahles) с поста председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) социал-демократы обсуждают вариант, при котором руководить ими временно будут сразу три политика - председатель СДПГ в федеральной земле Гессен Торстен Шефер-Гюмбель (Thorsten Schäfer-Gümbel), премьер-министр земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig) и глава правительства земли Рейнланд-Пфальц -Малу Драйер (Malu Dreyer). Об этом сообщило в понедельник, 3 июня, агентство dpa со ссылкой на источники в СДПГ.

В свою очередь министр иностранных дел ФРГ, социал-демократ Хайко Мас (Heiko Maas), как передает агентство Reuters, считает, что временное руководство СДПГ могут осуществлять два политика, избранных общим голосованием всех членов партии.

Андреа Налес заявила, что покидает пост председателя, после того как в конце мая СДПГ провалилась на выборах Европарламента, набрав всего 15,5 % голосов.

Налес стала первой женщиной - председателем социал-демократов в ФРГ.. Этот пост она занимала 13 месяцев - на два месяца дольше, чем ее предшественник Мартин Шульц (Martin Schulz). Фракцией СДПГ в бундестаге она руководила в течение 20 месяцев.

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