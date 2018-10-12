РПЦ призвала сохранить особый статус Святой Софии в Стамбуле

Священный Синод Русской православной церкви (РПЦ) в пятницу, 17 июля, призвал власти Турции сохранить христианские мозаикисобора Святой Софии в Стамбуле, а мировое сообщество - помочь в сохранении особого статуса этого храма. "Надеемся, что турецкие власти приложат необходимые усилия к сохранению чудом уцелевших бесценных христианских мозаик и будут обеспечивать доступ к ним христианских паломников", - говорится в заявлении Священного Синода.

Выражая надежду на дальнейшее сохранение и укрепление взаимного уважения и взаимопонимания между верующими различных мировых религий, обращаемся и к мировому сообществу с призывом оказать всемерное содействие в сохранении особого статуса храма Святой Софии, имеющего непреходящее значение для всех христиан, отмечается далее в документе руководства РПЦ.

Угроза подрыва взаимопонимания между христианами и мусульманами

Синод выразил глубокое сожаление в связи с решением властей Турции лишить храм Святой Софии музейного статуса и разрешить проведение в нем мусульманских богослужений, отметив, что данное решение было принято без учета позиции предстоятелей и иерархов Православных поместных церквей, представителей иностранных государств, различных общественных и правозащитных организаций, а также духовных лиц различных конфессий и религиозных традиций.

В заявлении указывается, что решение о проведении в Святой Софии мусульманских богослужений задевает религиозные чувства миллионов христиан во всем мире, что может привести к нарушению взаимопонимания между христианами и мусульманами. В документе также подчеркивается, что храм Святой Софии был построен в честь Христа Спасителя и имеет для Православной церкви особое историческое и духовное значение.

Государственный совет Турции (высший административный суд) разрешил использовать собор Святой Софии в Стамбуле в качестве мечети 10 июля, отменив тем самым постановление турецкого правительства от 1934 года о присвоении собору статуса музея. Через несколько часов после решения суда, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал указ, согласно которому собор Святой Софии будет передан в ведение Управления по делам религии и открыт для проведения в нем мусульманских богослужений.

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